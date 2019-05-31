Вице-премьер Украины грозит Зеленскому госпереворотомREGNUM 03:22

с чего всё началось

Вице-премьер Украины Павел Розенко пригрозил «новой власти» страны государственным переворотом в случае, если она попытается отменить ранее принятый закон об украинском языке. Об этом Розенко написал на своей странице в социальной сети Facebook.

Здоровье Заслуженный врач России заявила о пользе укусов клещей Заслуженный врач России, супруга экс-главы Красноярского края Наталья Толоконская заявила, что укусы клещей могут быть полезны, а также посоветовала лечить клещевые инфекции гомеопатическими средствами.

Происшествия В Забайкалье с рельсов сошли четыре вагона пассажирского поезда Четыре вагона пассажирского поезда Новосибирск - Владивосток в субботу утром сошли с рельсов в Забайкалье.

Политика Япония передумала заключать с РФ соглашение по мирному договору в июне Японское правительство решило не заключать с российской стороной рамочное соглашение по мирному договору в июне на саммите G20.

Политика В Госдуме назвали условия участия России в июньской сессии ПАСЕ Москва заявила о невозможности работы в подобных условиях и прекратила участие в заседаниях, а в середине 2017-го объявила, что замораживает часть выплат в бюджет Совета Европы, пока полномочия делегации полностью не восстановят.

Шоу-бизнес Вера Брежнева расплакалась на выпускном старшей дочери Брежнева рассказала, что расплакалась во время мероприятия, от переизбытка гордости и восхищения за наследницу.

Авто Mazda сообщила российские цены на обновленный кроссовер Mazda CX-5 Компания Mazda представила обновленный кроссовер CX-5 для России, который комплектуется модернизированной системой G-Vectoring Control Plus, а также мультимедиа с Apple CarPlay и Android Auto.

Политика Против Порошенко завели дело о захвате власти Очередное уголовное дело возбудило госбюро расследований Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на экс-замглавы администрации Виктора Януковича, юриста Андрея Портнова.

Политика Запрет на поставки топлива на Украину вступил в силу В России с 1 июня вступил в силу запрет на экспорт российского топлива на Украину.

Политика Премьер Малайзии усомнился в итогах расследования крушения рейса MH17 Малайзии известно, что тип ракет, которой сбили MH17, производится в России, однако, по словам премьер-министра, изготовить ее могли и на Украине.

Общество Какие законы вступят в силу с 1 июня в России С 1 июня в России вступает в силу целый ряд новых законов, которые будут касаться внутрисетевого роуминга, оформления детских пособий и процедуры тюнинга автомобилей.

Происшествия Полиция разыскивает кассира из Башкирии, укравшую 23 миллиона рублей Четыре дня назад Хайруллина вынула из кассы девять миллионов рублей, почти 141 тысячу долларов и более 100 тысяч евро.

Финансы Аэропорт Домодедово получил убыток впервые за долгое время У Домодедово на 5,6% возросла выручка до 42,9 млрд руб, на 8% — операционные расходы до 32,3 руб. Операционная прибыль составила 10,5 млрд руб. Соотношение чистого долга к EBITDA выросло с 2,49 на конец 2017 года до 3,76 на конец 2018-го.

Шоу-бизнес Бывшая жена Марата Башарова улетела с сыном в Доминикану Елизавета Башарова решила отвлечься от проблем и отправилась отдыхать в солнечную Доминикану вместе с сыном.

Армия и оружие Появилось видео испытаний бомбардировщика Ту-22М3М В интернете появились кадры испытаний дальнего сверхзвукового ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3М, являющегося глубокой модернизацией Ту-22М3.

Происшествия Экс-губернатор Ивановской области задержан по делу о коррупции Депутат Ивановской областной думы, бывший губернатор региона Павел Коньков задержан по подозрению в мошенничестве.

Энергетика Китай не снижает аппетит к импортному газу Пекин продолжает демонстрировать отменный аппетит к поглощению природного газа.

Происшествия В Ростове из-за хлопка паров в гаражах пострадали три человека В одном из гаражей в садовом товариществе «Дружба» в Ростове-на-Дону произошел хлопок паров легковоспламеняющейся жидкости.

Происшествия В районе Большого Обуховского моста ищут азартного утопленника Как сообщил 78.ru источник в правоохранительных органах, 31 мая около десяти часов вечера в полицию обратился 61-летний охранник-диспетчер Большого Обуховского моста.

Происшествия Хосе Антонио Рейес погиб в результате ДТП в возрасте 35 лет Бывший полузащитник мадридского "Реала", лондонского "Арсенала" и сборной Испании по футболу Хосе Антонио Рейес погиб в результате ДТП на 36-м году жизни, об этом сообщается в Twitter-аккаунте "Севильи", за которую он также выступал.

Политика Зеленский выступил за сохранение санкций против России «Спасибо за поддержку санкционной политики против России — и надеюсь на её продолжение, пока украинские территории не будут возвращены полностью», — цитирует пресс-служба президента Зеленского.