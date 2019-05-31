Политика
Вице-премьер Украины грозит Зеленскому госпереворотомREGNUM 03:22
Вице-премьер Украины Павел Розенко пригрозил «новой власти» страны государственным переворотом в случае, если она попытается отменить ранее принятый закон об украинском языке. Об этом Розенко написал на своей странице в социальной сети Facebook.
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Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 07:22, Ашберн
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Происшествия
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Как сообщил 78.ru источник в правоохранительных органах, 31 мая около десяти часов вечера в полицию обратился 61-летний охранник-диспетчер Большого Обуховского моста.
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Бывший полузащитник мадридского "Реала", лондонского "Арсенала" и сборной Испании по футболу Хосе Антонио Рейес погиб в результате ДТП на 36-м году жизни, об этом сообщается в Twitter-аккаунте "Севильи", за которую он также выступал.
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«Спасибо за поддержку санкционной политики против России — и надеюсь на её продолжение, пока украинские территории не будут возвращены полностью», — цитирует пресс-служба президента Зеленского.
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