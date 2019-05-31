Политика
Вице-премьер Украины пригрозил Зеленскому госпереворотомPiter.tv 03:56
Политик выступил против отмены закона об исключительности украинского языка. Вице-премьер Павел Розенко обратился к "новым русским" во власти Украины с требованием не отменять закон об исключительности украинского языка. В противном случае, политик намекнул на госпереворот.
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Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 11:57, Ашберн
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