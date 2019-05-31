Вице-премьер Украины пригрозил Зеленскому госпереворотомPiter.tv 03:56

с чего всё началось

Политик выступил против отмены закона об исключительности украинского языка. Вице-премьер Павел Розенко обратился к "новым русским" во власти Украины с требованием не отменять закон об исключительности украинского языка. В противном случае, политик намекнул на госпереворот.

Происшествия Трамп прокомментировал стрельбу в Вирджинии Президент США Дональд Трамп прокомментировал инцидент со стрельбой, который произошёл в городе Вирджиния-Бич.

Футбол Финал Лиги чемпионов начнут с минуты молчания в память о Рейесе УЕФА объявил о минуте молчания перед финалом Лиги чемпионов, в котором сыграют «Ливерпуль» и «Тоттенхэм».

Происшествия Опубликовано видео задержания экс-главы Ивановской области Появилось видео задержания депутата Ивановской областной думы, бывшего губернатора области Павла Конькова, подозреваемого в мошенничестве.

Космос Reuters сообщило о закрытии Stratolaunch Новостное агентство Reuters сообщило о грядущем закрытии компании Stratolaunch Systems, которая построила одноименный двухфюзеляжный самолет-носитель.

Здоровье Онищенко назвал безответственным заявление о пользе укусов клещей Экс-глава Роспотребнадзора, депутат Госдумы Геннадий Онищенко считает безответственным заявление заслуженного врача России Натальи Толоконской о якобы пользе укусов клещей и призвал общественность не игнорировать вакцинацию.

Происшествия В Адыгее столкнулись пассажирский поезд и грузовик Пассажирский поезд № 346 Адлер — Нижневартовск и грузовик КамАЗ столкнулись на нерегулируемом железнодорожном переезде в Тахтамукайском районе Адыгеи.

Общество Россиянам сократят новогодние каникулы Новогодние каникулы 2020 года продлятся восемь дней. В этом году Новый год встречали десять дней и столько же - в прошлом году.

Авто Составлен топ-7 моделей авто с самыми интересными идеями Эксперты портала «Speedme.ru» составили рейтинг моделей автомобилей, в которых дизайнеры воплотили свои самые необычные идеи.

Политика МИД Косово потребовал расследования в ООН против избитого россиянина Министр иностранных дел самопровозглашенной республики Косово Бехджет Пацолли призвал ООН расследовать действия российского сотрудника сотрудника миссии ООН Михаила Краснощекова, пострадавшего во время полицейской операции в сербских муниципалитетах на севере края.

Происшествия Роспотребнадзор раскрыл схему обмана в автосалонах В Роспотребнадзоре рассказали о новых схемах обмана клиентов в автосалонах.

Происшествия Суд арестовал двух следователей СК и адвоката по делу о взятке Как ранее сообщила официальный представитель ГСУ СК Москвы, указанные должностные лица следственного подразделения СК РФ вступили в сговор с адвокатом с целью получения взятки в размере 1 миллиона рублей от фигуранта уголовного дела за выдачу изъятых при обыске предметов и документов.

Космос Роскосмос намерен искать топ-менеджеров через мобильные приложения Роскосмос хочет получить доступ к базе данных резюме для набора топ-менеджеров с использованием мобильных приложений, сообщается в материалах на сайте госзакупок.

Армия и оружие Полторак пообещал премировать военных перед отправкой в Донбасс Украинские военнослужащие, которые приступают к интенсивной фазе подготовки перед участием в военной операции в Донбассе, будут получать премию в размере 3 тыс. грн (около $111 по курсу Нацбанка).

Происшествия СМИ: власти Германии не исключают саботажа при поломках правительственных самолетов Власти ФРГ не исключают, что причиной серии поломок правительственных самолетов могли быть саботаж или кибератаки.

Происшествия Малыши отравились растворителем в детском саду на Урале 3-летние дети выпили растворитель, который нашли, играя на детской площадке. В итоге их экстренно доставили в больницу с сильным кашлем.

Политика Япония передумала заключать с РФ соглашение по мирному договору в июне Японское правительство решило не заключать с российской стороной рамочное соглашение по мирному договору в июне на саммите G20.

Политика В США раскрыли детали законопроекта против «Северного потока — 2» Американские сенаторы предлагают ввести минимум пять видов санкций в отношении тех, кто оказывает услуги страхования судам, работающим над укладкой газопровода «Северный поток — 2».

Путешествия Летний сезон этого года начался с роста турпотока в Турцию на 34% Прошлый летний сезон поставил рекорд по турпотоку на самом популярном выездном направлении: к примеру, в июне 2018 года Турцию посетили почти 1 млн россиян.

Политика На Украине обеспокоены запретом поставок нефти из России Украина может столкнуться с трудностями из-за запрета на поставки в страну российского дизельного топлива, нефти и масел.