Политика

Вице-премьер Украины допустил новый «языковой майдан»Lenta.ru 17:40

Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко допустил, что в стране может разгореться «языковой майдан».
Читать в источнике

Подробнее о событии

Вице-премьер Украины: возможен новый «майдан» из-за попыток отменить закон о языке

ТАСС12:42

Зеленскому пригрозили «языковым майданом» на Украине

РЕН ТВ17:47

Вице-премьер Украины допустил новый «языковой майдан» в стране

РБК16:41

В правительстве Украины опасаются «языкового Майдана»

Газета.Ru17:18

Украинский вице-премьер предупредил об угрозе нового майдана

РИА Новости13:40

На Украине не исключили нового «майдана» в случае отмены закона о языке

RT на русском12:56

Украинский вице-премьер предупредил об угрозе нового «майдана»

Известия17:55
Показать все источники
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 18:22, Вашингтон
Происшествия

ОМОН задержал посетителей «Ямы» в Москве

Обновлено в 16:43
Политика

Норкин никогда не видел Путина таким, как на Прямой линии

Журналист и телеведущий канала НТВ Андрей Норкин признался, что никогда не видел Владимира Путина таким, каким он предстал во время Прямой линии, рассказывая о стыдном эпизоде в своей президентской карьере.
Обновлено вчера в 23:58
Политика

Медведев ответил на обвинения президента Грузии

Премьер-министр Дмитрий Медведев ответил на заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили, которая обвинила Россию в организации протестов в стране.
Обновлено в 11:45
Транспорт

«Аэрофлот» отменил 13 рейсов 22 июня из-за непогоды

Обновлено в 09:58
Армия и оружие

Трамп в последнюю минуту отменил удары по Ирану

После сбитого беспилотника ВВС США военный истеблишмент жестко давил на Дональда Трама о необходимости массированного удара по Ирану.
Обновлено в 02:37
Общество

Министр просвещения Ольга Васильева объяснила, как считали потери в Великой Отечественной

Ольга Васильева, автор нескольких монографий, посвященных Великой Отечественной войне, уверена - самая точная цифра потерь Советского Союза в войне - 26,6 млн человек.
Обновлено в 18:07
Авто

Porsche отзывает в России более 300 спорткаров

Обновлено в 08:20
Шоу-бизнес

Ольга Бузова вышла без штанов к детям в Кремле

"Миром правят деньги, Бузова в купальнике выступает в Кремле", - сокрушаются они. Ранее Ольга Бузова сообщила, что она популярнее Путина.
Обновлено в 02:31
Политика

Дзюба выругался матом на «прямой линии» с Путиным

Обновлено в 04:44
Политика

Пушков оценил обвинения президента Грузии в адрес России

Российский сенатор Алексей Пушков в своем Twitter прокомментировал заявления президента Грузии Саломе Зурабишвили, обвинившей Россию в организации протестов.
Обновлено в 17:56
Политика

США внесли в черный список пять китайских компаний

США внесли в черный список вслед за Huawei еще пять китайских предприятий, сообщило агентство Блумберг.
Обновлено в 15:30
Футбол

Гол Дембеле принес сборной Франции победу над Хорватией

Французы добились второй победы на турнире в двух матчах и занимают второе место в группе С. Сборная Хорватии проиграла две стартовые встречи на Евро и замыкает турнирную таблицу.
Обновлено в 16:52
Армия и оружие

Новые малые ракетные корабли превзошли ожидания ВМФ, сообщил источник

Обновлено в 09:05
Происшествия

Полиция вломилась в дом Бориса Джонсона из-за криков

Полиция проверила дом кандидата на пост премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона после сообщений о женских криках, передает РИА "Новости".
Обновлено в 16:36
Общество

В МВД хотят лишать автомобилистов прав без суда

Полномочия гаишников могут расширить – согласно новой инициативе МВД, инспекторы смогут принимать решение об ограничении действия водительских прав на месте, без суда.
Обновлено в 04:17
Шоу-бизнес

Психиатры объяснили неадекватное поведение Алибасова

Психиатры на основании просмотренного интервью с Бари Алибасовым после выписки из больницы, заявляют, что артист не симулирует свое состояние.
Обновлено в 17:47
Футбол

Сборная Египта обыграла команду Зимбабве в матче открытия Кубка Африки

Футболисты сборной Египта обыграли команду Зимбабве в матче открытия домашнего Кубка африканских наций.
Обновлено в 18:14
ЖКХ

В «Укрэнерго» допустили аварийные отключения электричества из-за жары

Украинская государственная энергетическая компания «Укрэнерго» предупредила о возможности аварийных отключений электроэнергии в связи с жарой.
Обновлено в 15:23
Культура

Марина Хлебникова удивила гостей шоу Малахова

Певица Марина Хлебникова удивила гостей шоу Андрея Малахова свои внешним видом и поведением.
Обновлено в 15:59
Футбол

Алан Дзагоев подписал новый контракт с ЦСКА

Обновлено в 15:05
Общество

Сдавшая все ЕГЭ на сто баллов выпускница раскрыла секрет успеха

Обновлено в 11:19
Происшествия

Русскоязычные жители Испании собирают деньги на похороны погибшей девочки

Русскоязычное сообщество Испании собирает деньги на оплату похорон погибшей в Испании несовершеннолетней гражданки России.
Обновлено в 17:31
Происшествия

Неизвестный в ходе конфликта открыл стрельбу на западе Москвы

Неизвестный в ходе конфликта устроил стрельбу из газового оружия на западе Москвы.
Обновлено в 16:58
Футбол

Самедов покинет «Крылья Советов»

Самедов перебрался в «Крылья Советов» в январе 2019 года на правах свободного агента после ухода из «Спартака».
Обновлено в 12:48
Гаджеты

Xiaomi представила новый бренд молодежных смартфонов

Обновлено в 05:27
Здоровье

Неожиданная версия: Сталин стал жестоким, потому что в детстве попал под колеса фаэтона

Ленин 4 июля даже запросил Орджоникидзе, почему наркома оторвали от отдыха, просил прислать заключение врачей о состоянии его здоровья.
Обновлено в 18:00
Кино

Брайана Сингера уволили из «Рыжей Сони»

Брайан Сингер больше не является режиссером фильма "Рыжая Соня".
Обновлено в 16:35
Армия и оружие

Россия утилизирует единственную подводную лодку Украины

Обновлено в 13:38
Гаджеты

Samsung Galaxy Note10 и Note10 Pro представили на новых рендерах

Обновлено в 12:36
Политика

Бюджетников Петербурга уличили в фальсификации подписей за Беглова

Сотрудники бюджетных учреждений в администрации Выборгского района Петербурга заполняли подписные листы за врио губернатора города Александра Беглова.
Обновлено в 12:39
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Вячеслав Анатольевич Кириленко
Украинский политик
Украинский политик. Со 2 декабря 2014 года вице-премьер по гуманитарным вопросам и министр культуры Украины. С 14 апреля 2016 года - вице-премьер-министр Украины.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное