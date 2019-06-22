Вице-премьер Украины допустил новый «языковой майдан»Lenta.ru вчера в 17:40

Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко допустил, что в стране может разгореться «языковой майдан».

Политика Названо количество россиян, купивших билеты в Грузию до Нового года Путин ранее издал указ о запрете российским авиакомпаниям осуществлять полеты в Грузию с 8 июля Около 3,5 тысяч россиян должны были посетить Грузию до конца этого года, туристы уже купили билеты.

Происшествия Сергея Пенкина не пустили в самолет Российского певца Сергея Пенкина не пустили на борт самолета во Внуково, сообщает телеграм-канал Baza со ссылкой на источник в авиакомпании.

ЖКХ «Укрэнерго» предупредило украинцев о массовых отключениях Компания "Укрэнерго" предупредила украинцев о том, что вскоре возможно отключения электричества в стране из-за непогоды.

Футбол «Иртыш» изучит возможность участия в ФНЛ Президент «Иртыша» Сергей Новиков заявил, что клуб изучит возможность выступления в ФНЛ.

Политика Порошенко прокомментировал возбужденные против него уголовные дела Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что персонально против него не заведено ни одного уголовного дела.

Политика Пушков отреагировал на недовольство Грузии остановкой турпотока из РФ По мнению российского сенатора, грузинским властям надо высказывать свои претензии жителям Грузии, которые устроили беспорядки Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и связям со СМИ Алексей Пушков прокомментировал недовольство Грузии по поводу остановки туристического потока из России.

Происшествия В Екатеринбурге загорелся цех лакокрасочных материалов Цех лакокрасочных материалов загорелся в Екатеринбурге, площадь пожара составляет 600 квадратных метров, сообщает в субботу региональное управление МЧС.

Кино Фильм «Дылда» получил гран-при кинофестиваля «Зеркало» Гран-при фестиваля "Зеркало" в Ивановской области получил фильм Кантемира Балагова "Дылда", сообщила пресс-служба фестиваля.

Экономика Курс биткоина превысил $11 тысяч Стоимость биткоина впервые за почти 1,5 года превысила отметку в $11 тысяч. Об этом свидетельствуют данные Coinmarketcap.

Происшествия В Стамбуле четыре человека погибли при пожаре на фабрике Пожар возник на фабрике, производящей текстильную продукцию и материалы из пластика, четыре человека погибли, шесть получили ранения, сообщает газета Daily Sabah со ссылкой на канцелярию губернатора.

Армия и оружие Иранские военные показали сбитый американский беспилотник Генерал-майор КСИР Хосейн Салами подтвердил уничтожение американского шпионского беспилотника в районе южного побережья Ирана.

Единоборства Валуев рассказал о борьбе с опухолью мозга Депутат рассказал, что дважды перенес операцию. Однако ему до сих пор приходится бороться с "условно смертельным" заболеванием.

Футбол Де Лигт согласился перейти в «Ювентус» Туринский «Ювентус» ведет переговоры по защитнику «Аякса» Маттейсу де Лигту.

Происшествия Бастрыкин поручил СК взять на контроль дело журналиста из Иванова Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил ГСУ СК по Москве взять на контроль ход расследования уголовного дела по факту превышения должностных полномочий полицейских в отношении ивановского журналиста Андрея Евгеньева и московского студента Никиты Михеенко.

Игры Интересные темы форума за неделю: 15/06/2019 – 22/06/2019 Предлагаем пробежаться по интересным темам форума за неделю (созданных c 16 по 22 июня).

Кино Зрители EPICENTER смогут проголосовать за MVP на Twitch Зрители трансляции EPICENTER смогут проголосовать за лучшего игрока на Twitch.

Гаджеты Рынок видеокарт за год рухнул на 43,6% В квартальном исчислении рынок вырос на 0,3%, в годовом — рухнул на 43,6%. Это объясняется тем, что в первом квартале 2018 года на графические процессоры сохранялся ажиотажный спрос в связи с майнингом криптовалют.