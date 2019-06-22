Политика
Вице-премьер Украины допустил новый «языковой майдан»Lenta.ru вчера в 17:40
Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко допустил, что в стране может разгореться «языковой майдан».
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Политика
Названо количество россиян, купивших билеты в Грузию до Нового года
Путин ранее издал указ о запрете российским авиакомпаниям осуществлять полеты в Грузию с 8 июля Около 3,5 тысяч россиян должны были посетить Грузию до конца этого года, туристы уже купили билеты.
Обновлено в 09:27
Происшествия
Сергея Пенкина не пустили в самолет
Российского певца Сергея Пенкина не пустили на борт самолета во Внуково, сообщает телеграм-канал Baza со ссылкой на источник в авиакомпании.
Обновлено в 06:59
ЖКХ
«Укрэнерго» предупредило украинцев о массовых отключениях
Компания "Укрэнерго" предупредила украинцев о том, что вскоре возможно отключения электричества в стране из-за непогоды.
Обновлено в 04:54
Футбол
«Иртыш» изучит возможность участия в ФНЛ
Президент «Иртыша» Сергей Новиков заявил, что клуб изучит возможность выступления в ФНЛ.
Обновлено в 06:59
Армия и оружие
ДНР: Украина нарушила режим перемирия 16 раз за прошедшие сутки
Режим прекращения огня был нарушен украинскими боевиками 16 раз за минувшие сутки.
Обновлено в 03:37
Политика
Порошенко прокомментировал возбужденные против него уголовные дела
Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что персонально против него не заведено ни одного уголовного дела.
Обновлено в 06:57
Общество
Лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин отмечает 60-летний юбилей
Основатель и лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин отмечает свой 60-летний юбилей.
Обновлено в 08:35
Политика
Пушков отреагировал на недовольство Грузии остановкой турпотока из РФ
По мнению российского сенатора, грузинским властям надо высказывать свои претензии жителям Грузии, которые устроили беспорядки Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и связям со СМИ Алексей Пушков прокомментировал недовольство Грузии по поводу остановки туристического потока из России.
Обновлено в 06:57
Политика
На съемочную группу телеканала «Россия 24» напали в Тбилиси
Националисты в Тбилиси попытались избить корреспондента и оператора телеканала «Россия 24».
Обновлено в 09:13
Происшествия
В Екатеринбурге загорелся цех лакокрасочных материалов
Цех лакокрасочных материалов загорелся в Екатеринбурге, площадь пожара составляет 600 квадратных метров, сообщает в субботу региональное управление МЧС.
Обновлено в 08:43
Кино
Фильм «Дылда» получил гран-при кинофестиваля «Зеркало»
Гран-при фестиваля "Зеркало" в Ивановской области получил фильм Кантемира Балагова "Дылда", сообщила пресс-служба фестиваля.
Обновлено в 05:15
Политика
«Нет больше Грузии»: режиссер Стуруа прокомментировал протесты в Тбилиси
Обновлено вчера в 18:41
Экономика
Курс биткоина превысил $11 тысяч
Стоимость биткоина впервые за почти 1,5 года превысила отметку в $11 тысяч. Об этом свидетельствуют данные Coinmarketcap.
Обновлено в 08:52
Происшествия
В Стамбуле четыре человека погибли при пожаре на фабрике
Пожар возник на фабрике, производящей текстильную продукцию и материалы из пластика, четыре человека погибли, шесть получили ранения, сообщает газета Daily Sabah со ссылкой на канцелярию губернатора.
Обновлено в 07:35
Армия и оружие
Иранские военные показали сбитый американский беспилотник
Генерал-майор КСИР Хосейн Салами подтвердил уничтожение американского шпионского беспилотника в районе южного побережья Ирана.
Обновлено вчера в 07:30
Единоборства
Валуев рассказал о борьбе с опухолью мозга
Депутат рассказал, что дважды перенес операцию. Однако ему до сих пор приходится бороться с "условно смертельным" заболеванием.
Обновлено в 09:14
Футбол
Де Лигт согласился перейти в «Ювентус»
Туринский «Ювентус» ведет переговоры по защитнику «Аякса» Маттейсу де Лигту.
Обновлено в 06:38
Происшествия
Бастрыкин поручил СК взять на контроль дело журналиста из Иванова
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил ГСУ СК по Москве взять на контроль ход расследования уголовного дела по факту превышения должностных полномочий полицейских в отношении ивановского журналиста Андрея Евгеньева и московского студента Никиты Михеенко.
Обновлено в 08:28
Игры
Интересные темы форума за неделю: 15/06/2019 – 22/06/2019
Предлагаем пробежаться по интересным темам форума за неделю (созданных c 16 по 22 июня).
Обновлено в 08:10
Политика
Украинский самолёт-гигант разбомбили «Градами»
Обновлено в 09:34
Происшествия
В Москве трое детей выпали с аттракциона
Обновлено в 07:06
Кино
Зрители EPICENTER смогут проголосовать за MVP на Twitch
Зрители трансляции EPICENTER смогут проголосовать за лучшего игрока на Twitch.
Обновлено в 06:30
Гаджеты
Рынок видеокарт за год рухнул на 43,6%
В квартальном исчислении рынок вырос на 0,3%, в годовом — рухнул на 43,6%. Это объясняется тем, что в первом квартале 2018 года на графические процессоры сохранялся ажиотажный спрос в связи с майнингом криптовалют.
Обновлено в 08:39
Происшествия
Полицейские изъяли детей из антисанитарных условий в Москве
Обновлено вчера в 15:53
Футбол
Футбольный клуб «Спартак» обыграл «Сочи» в товарищеском матче
Московский футбольный клуб "Спартак" победил "Сочи" в товарищеском матче. Встреча, проходившая в Москве, завершилась со счетом 7:1.
Обновлено в 06:10