Политика

Вице-премьер Украины допустил новый «языковой майдан»Lenta.ru вчера в 17:40

Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко допустил, что в стране может разгореться «языковой майдан».
Читать в источнике

Подробнее о событии

Вице-премьер Украины предостерег от нового майдана

Газета.Ruвчера в 21:22

Вице-премьер Украины: возможен новый «майдан» из-за попыток отменить закон о языке

ТАССвчера в 12:42

Украинский вице-премьер предупредил об угрозе нового «майдана»

Известиявчера в 17:55

Зеленскому пригрозили «языковым майданом» на Украине

РЕН ТВвчера в 17:47

Вице-премьер Украины допустил новый «языковой майдан» в стране

РБКвчера в 16:41

На Украине не исключили нового «майдана» в случае отмены закона о языке

RT на русскомвчера в 12:56

Вице-премьер Украины допустил новый «языковой майдан»

РИА Новостивчера в 19:03
Показать все источники
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 03:40, Вашингтон
Политика

Зеленский прокомментировал петицию об отставке Авакова

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал официальный ответ на электронную петицию с требованием уволить главу МВД Арсена Авакова.
Обновлено вчера в 10:17
Политика

Ростуризм назвал число организованных российских туристов в Грузии

На территории Грузии в настоящий момент находится порядка 1,5 тысячи организованных туристов, а информация о количестве самостоятельных туристов уточняется, сообщили в Ростуризме.
Обновлено в 02:55
Спорт

Цурская призналась, что не очень красиво ушла от Тутберидзе

Цурская покинула группу Тутберидзе в мае прошлого года, начав тренироваться в ЦСКА под руководством Елены Буяновой.
Обновлено в 02:35
Политика

Генсек МАП назвал Грузию ответственной за провокацию

Протесты в Тбилиси вспыхнули 20 июня после того, как группа радикалов ворвалась в здание парламента Грузии и сорвала сессию МАП.
Обновлено в 02:30
Происшествия

Девять человек погибли в результате крушения самолета на Гавайях

Воздушное судно упало возле аэропорта Dillingham Airfield. На его борту находились девять человек, никто из них не выжил.
Обновлено в 02:57
Политика

Кравчук назвал серьезную проблему в команде Зеленского

Кравчук указал, что представители президента Зеленского подчас высказывают совершенно разные позиции. им категорически нельзя этого позволять, считает бывший глава государства.
Обновлено в 02:00
Происшествия

Полиция проверила дом Бориса Джонсона после сообщений о женских криках

Соседи кандидата в премьеры Великобритании, бывшего главы МИД и мэра Лондона Бориса Джонсона вызвали полицию, заявив о том, что из дома раздаются женские крики.
Обновлено вчера в 16:22
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы о защитниках Брестской крепости

Минобороны опубликовало ранее не известные документы, касающиеся обороны Брестской крепости.
Обновлено в 00:27
Армия и оружие

СМИ сообщили о пролете бомбардировщика РФ вблизи испанского авианосца

Обновлено в 00:47
Происшествия

В США взорвался нефтеперерабатывающий завод

В США взорвался самый крупный нефтеперерабатывающий завод восточного побережья страны, сообщает 21 июня NBC Philadelphia.
Обновлено вчера в 12:32
Спорт

Началась церемония открытия Европейских игр в Минске

Началась церемония открытия Европейских игр в Минске в рамках которых состоятся соревнования по 15-ти летним видам спорта, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 15:12
Происшествия

Дудь, Ковальчук, Смехова и другие вступились за сестер Хачатурян

Обновлено в 01:57
Общество

«Желтые жилеты» решили сменить тактику и блокировать Францию

Судя по всему, в эту субботу основные "желтые акции" пройдут на уровне департаментов и регионов в том числе на юго-западе страны, где сосредоточены наиболее решительно настроенные активисты движения.
Обновлено в 02:42
Политика

В США предложили ввести санкции против российского госдолга

Группа американских законодателей-демократов предложила ввести санкции против российских банков, госдолга и экспортных проектов СПГ.
Обновлено вчера в 12:17
Происшествия

Главу Пушкинского района Подмосковья обвинили в получении взятки

Главе Пушкинского района Подмосковья Евгению Жиркову, задержанному на этой неделе, предъявлено обвинение в получении крупной взятки от застройщика в Балашихе в 2015 году.
Обновлено вчера в 05:12
Армия и оружие

Иранские военные сбили американский беспилотник

Обновлено 20 июня в 03:00
Армия и оружие

СМИ узнали о кибератаке США против иранской шпионской группы

Киберкомандование США провело ответную кибератаку на иранскую шпионскую группу, поддерживавшую атаку на танкеры, пишет Yahoo News со ссылкой на двух экс-сотрудников разведки.
Обновлено в 01:59
Происшествия

Колокольцев лично допросил задержавших Голунова оперативников

Глава МВД Владимир Колокольцев лично побеседовал с людьми, которые участвовали в задержании журналиста "Медузы" Ивана Голунова.
Обновлено в 02:34
Происшествия

Суд снова арестовал экс-главу Раменского района по делу об убийстве

Бабушкинский суд Москвы отправил под арест до 7 июля бывшего главу Раменского района Московской области Андрея Кулакова, задержанного по делу об убийстве заместителя председателя местной общественной палаты Евгении Исаенковой.
Обновлено вчера в 13:08
Общество

Вид и размер огромного паука напугал астраханцев

Обновлено в 03:25
Кино

«Женщина с тысячью лиц»: Мерил Стрип отмечает юбилей

Обновлено в 01:00
Авто

На АвтоВАЗе выяснили причины падения продаж Lada Xray

На текущий момент продажи внедорожной версии Lada Xray составляют 40% от всего объема реализованных автомобилей данной модели на российском рынке.
Обновлено вчера в 06:09
Общество

Руководители 15 компаний, участвовавших в строительстве Крымского моста, записали видеообращение к Владимиру Путину

Фирма "ДЕКО", которую пострадавшие винят в своих проблемах, в свою очередь, является субподрядчиком компании "СГМ-Мост" Аркадия Ротенберга.
Обновлено вчера в 23:01
Футбол

Алексис Санчес вывел Чили в плей-офф Кубка Америки

В матче второго тура Кубка Америки чилийские футболисты встречались с командой Эквадора и одержали минимальную победу.
Обновлено в 01:09
Культура

Ургант получил леща от Поперечного

Телеведущий Иван Ургант получил леща от комика Данилы Поперечного в эфире шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале.
Обновлено вчера в 21:04
Транспорт

«Аэрофлот» сообщил об отмене 13 авиарейсов из «Шереметьево»

Компания «Аэрофлот» отменила 13 авиарейсов из московского аэропорта «Шереметьево» на субботу, 22 июня, в связи с неблагоприятным прогнозом погоды.
Обновлено вчера в 19:17
Здоровье

Биолог из МГУ рассказала, что делать при укусе клеща

Обновлено вчера в 07:50
Наука

Орнитологи расшифровали рисунки в пустыне Наска

Орнитологи проанализировали морфологические признаки изображенных пернатых.
Обновлено вчера в 09:32
Происшествия

В Канаде слон напал на смотрителя зоопарка

Слон напал на смотрителя зоопарка близ канадского города Кэмбридж в провинции Онтарио, сообщает телеканал CTV.
Обновлено в 01:38
Футбол

Де Лигт может перейти в «Ювентус»

Защитник амстердамского «Аякса» Матейс де Лигт близок к переходу в туринский «Ювентус», как сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
Обновлено в 01:07
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Вячеслав Анатольевич Кириленко
Украинский политик
Украинский политик. Со 2 декабря 2014 года вице-премьер по гуманитарным вопросам и министр культуры Украины. С 14 апреля 2016 года - вице-премьер-министр Украины.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное