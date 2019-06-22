Политика
Вице-премьер Украины допустил новый «языковой майдан»Lenta.ru вчера в 17:40
Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко допустил, что в стране может разгореться «языковой майдан».
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 03:40, Вашингтон
Политика
Зеленский прокомментировал петицию об отставке Авакова
Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал официальный ответ на электронную петицию с требованием уволить главу МВД Арсена Авакова.
Обновлено вчера в 10:17
Политика
Ростуризм назвал число организованных российских туристов в Грузии
На территории Грузии в настоящий момент находится порядка 1,5 тысячи организованных туристов, а информация о количестве самостоятельных туристов уточняется, сообщили в Ростуризме.
Обновлено в 02:55
Спорт
Цурская призналась, что не очень красиво ушла от Тутберидзе
Цурская покинула группу Тутберидзе в мае прошлого года, начав тренироваться в ЦСКА под руководством Елены Буяновой.
Обновлено в 02:35
Политика
Генсек МАП назвал Грузию ответственной за провокацию
Протесты в Тбилиси вспыхнули 20 июня после того, как группа радикалов ворвалась в здание парламента Грузии и сорвала сессию МАП.
Обновлено в 02:30
Происшествия
Девять человек погибли в результате крушения самолета на Гавайях
Воздушное судно упало возле аэропорта Dillingham Airfield. На его борту находились девять человек, никто из них не выжил.
Обновлено в 02:57
Политика
Кравчук назвал серьезную проблему в команде Зеленского
Кравчук указал, что представители президента Зеленского подчас высказывают совершенно разные позиции. им категорически нельзя этого позволять, считает бывший глава государства.
Обновлено в 02:00
Происшествия
Полиция проверила дом Бориса Джонсона после сообщений о женских криках
Соседи кандидата в премьеры Великобритании, бывшего главы МИД и мэра Лондона Бориса Джонсона вызвали полицию, заявив о том, что из дома раздаются женские крики.
Обновлено вчера в 16:22
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы о защитниках Брестской крепости
Минобороны опубликовало ранее не известные документы, касающиеся обороны Брестской крепости.
Обновлено в 00:27
Армия и оружие
СМИ сообщили о пролете бомбардировщика РФ вблизи испанского авианосца
Обновлено в 00:47
Происшествия
В США взорвался нефтеперерабатывающий завод
В США взорвался самый крупный нефтеперерабатывающий завод восточного побережья страны, сообщает 21 июня NBC Philadelphia.
Обновлено вчера в 12:32
Спорт
Началась церемония открытия Европейских игр в Минске
Началась церемония открытия Европейских игр в Минске в рамках которых состоятся соревнования по 15-ти летним видам спорта, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 15:12
Общество
«Желтые жилеты» решили сменить тактику и блокировать Францию
Судя по всему, в эту субботу основные "желтые акции" пройдут на уровне департаментов и регионов в том числе на юго-западе страны, где сосредоточены наиболее решительно настроенные активисты движения.
Обновлено в 02:42
Политика
В США предложили ввести санкции против российского госдолга
Группа американских законодателей-демократов предложила ввести санкции против российских банков, госдолга и экспортных проектов СПГ.
Обновлено вчера в 12:17
Происшествия
Главу Пушкинского района Подмосковья обвинили в получении взятки
Главе Пушкинского района Подмосковья Евгению Жиркову, задержанному на этой неделе, предъявлено обвинение в получении крупной взятки от застройщика в Балашихе в 2015 году.
Обновлено вчера в 05:12
Армия и оружие
Иранские военные сбили американский беспилотник
Обновлено 20 июня в 03:00
Армия и оружие
СМИ узнали о кибератаке США против иранской шпионской группы
Киберкомандование США провело ответную кибератаку на иранскую шпионскую группу, поддерживавшую атаку на танкеры, пишет Yahoo News со ссылкой на двух экс-сотрудников разведки.
Обновлено в 01:59
Происшествия
Колокольцев лично допросил задержавших Голунова оперативников
Глава МВД Владимир Колокольцев лично побеседовал с людьми, которые участвовали в задержании журналиста "Медузы" Ивана Голунова.
Обновлено в 02:34
Происшествия
Суд снова арестовал экс-главу Раменского района по делу об убийстве
Бабушкинский суд Москвы отправил под арест до 7 июля бывшего главу Раменского района Московской области Андрея Кулакова, задержанного по делу об убийстве заместителя председателя местной общественной палаты Евгении Исаенковой.
Обновлено вчера в 13:08
Общество
Вид и размер огромного паука напугал астраханцев
Обновлено в 03:25
Кино
«Женщина с тысячью лиц»: Мерил Стрип отмечает юбилей
Обновлено в 01:00
Авто
На АвтоВАЗе выяснили причины падения продаж Lada Xray
На текущий момент продажи внедорожной версии Lada Xray составляют 40% от всего объема реализованных автомобилей данной модели на российском рынке.
Обновлено вчера в 06:09
Общество
Руководители 15 компаний, участвовавших в строительстве Крымского моста, записали видеообращение к Владимиру Путину
Фирма "ДЕКО", которую пострадавшие винят в своих проблемах, в свою очередь, является субподрядчиком компании "СГМ-Мост" Аркадия Ротенберга.
Обновлено вчера в 23:01
Футбол
Алексис Санчес вывел Чили в плей-офф Кубка Америки
В матче второго тура Кубка Америки чилийские футболисты встречались с командой Эквадора и одержали минимальную победу.
Обновлено в 01:09
Культура
Ургант получил леща от Поперечного
Телеведущий Иван Ургант получил леща от комика Данилы Поперечного в эфире шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале.
Обновлено вчера в 21:04
Транспорт
«Аэрофлот» сообщил об отмене 13 авиарейсов из «Шереметьево»
Компания «Аэрофлот» отменила 13 авиарейсов из московского аэропорта «Шереметьево» на субботу, 22 июня, в связи с неблагоприятным прогнозом погоды.
Обновлено вчера в 19:17
Здоровье
Биолог из МГУ рассказала, что делать при укусе клеща
Обновлено вчера в 07:50
Наука
Орнитологи расшифровали рисунки в пустыне Наска
Орнитологи проанализировали морфологические признаки изображенных пернатых.
Обновлено вчера в 09:32
Происшествия
В Канаде слон напал на смотрителя зоопарка
Слон напал на смотрителя зоопарка близ канадского города Кэмбридж в провинции Онтарио, сообщает телеканал CTV.
Обновлено в 01:38
Футбол
Де Лигт может перейти в «Ювентус»
Защитник амстердамского «Аякса» Матейс де Лигт близок к переходу в туринский «Ювентус», как сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
Обновлено в 01:07