Политика
Вице-премьер Украины допустил новый «языковой майдан»Lenta.ru 17:40
Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко допустил, что в стране может разгореться «языковой майдан».
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 23:03, Вашингтон
Авто
Suzuki показала Jimny Gan, который станет серийным
Цены на Suzuki Jimny Gan для итальянского рынка пока не объявлены.
Обновлено в 11:20
Общество
МВД предложило расширить полномочия инспекторов ДПС
Представители МВД обнародовали предложения по корректировке Кодекса об административных правонарушениях, касающиеся, в том числе, расширения полномочий инспекторов ГАИ.
Обновлено в 04:46
Гаджеты
Apple отзывает MacBook Pro из-за риска возгорания
Компания Apple запустила программу отзыва 15-дюймовых ноутбуков MacBook Pro с Retina-экранами модельного ряда 2015 года.
Обновлено в 01:30
Политика
Трамп отверг обвинения американской журналистки в изнасиловании
Президент США Дональд Трамп отверг обвинения журналистки Elle Джин Кэрролл в изнасиловании.
Обновлено в 21:35
Авто
В Казахстане продают новый ГАЗ-3110 «Волгу» без пробега
Настоящий раритет продают в Казахстане – легендарный ГАЗ-3110 «Волгу».
Обновлено в 22:22
Армия и оружие
Трамп остановил удар США по Ирану
Президент США Дональд Трамп в твиттере заявил, что отдал приказ остановить удар по территории Ирана.
Обновлено в 09:08
Культура
Макрон вручил Элтону Джону орден Почетного легиона
Обновлено в 15:25
Спорт
Загитова удалила пост о «Прямой линии» с Путиным после критики фанатов
Обновлено вчера в 13:42
Общество
В мире отмечают день летнего солнцестояния
Отмечается этот праздник и в других странах. В Литве Иванов день справляется под именем Йонинеса, Янова дня — в Эстонии.
Обновлено в 09:51
Происшествия
В Челябинской области произошёл пожар в жилом доме
В Челябинской области в городе Сатка произошёл пожар в жилом доме. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по региону.
Обновлено в 18:30
Общество
Американец выловил гигантскую 100-летнюю рыбу-мутанта
Обновлено в 20:41
Наука
Орнитологи расшифровали рисунки в пустыне Наска
Орнитологи проанализировали морфологические признаки изображенных пернатых.
Обновлено в 09:32
Политика
В Крыму зафиксировали рост турпотока с Украины
Обновлено в 06:15
Политика
Путин пообещал повышение пенсий
Глава государства напомнил, что в 2019 году индексация пенсий по старости составила 7,05 процента.
Обновлено вчера в 05:35
Происшествия
В Петербурге из-за дождя затопило Лиговский проспект и ТК «Невский»
Накануне вечером на Санкт-Петербург обрушилась гроза с сильным ливнем.
Обновлено в 18:23
Политика
Беглов счел провокацией видео с фальсификацией подписей в свою поддержку
Исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов назвал «провокацией, злым умыслом или какой-то глупостью» видео штаба оппозиционера Алексея Навального, на котором сотрудники бюджетных учреждений якобы фальсифицируют подписные листы в поддержку Беглова.
Обновлено в 19:31
Политика
РСТ: туристы не отказываются от посещения Грузии из-за беспорядков
Российские туроператоры после начала протестных выступлений в Тбилиси пока не зафиксировали обращений туристов с просьбами отменить поездки в эту страну, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.
Обновлено в 07:10
Происшествия
ОМОН задержал посетителей «Ямы» в Москве
Обновлено в 16:43
Транспорт
«Аэрофлот» отменил 13 рейсов 22 июня из-за непогоды
Российская авиакомпания "Аэрофлот" отменяет 13 рейсов, запланированных на субботу, 22 июня, в связи с прогнозом неблагоприятных метеоусловий.
Обновлено в 09:58
Футбол
Ерохин получил травму в матче с «Ваккером»
Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин из-за травмы покинул поле во время контрольного матча с «Ваккером» (6:1). Хавбек получил рассечение головы в момент борьбы за верховой мяч в чужой штрафной на 82-й минуте встречи.
Обновлено в 14:23
Наука
Обнаружены самые ранние признаки болезни Паркинсона
Исследователи Королевского колледжа Лондона выяснили, что ранними признаками необратимых нейродегенеративных процессов, вызванных болезнью Паркинсона, может быть истощение серотонина.
Обновлено в 22:20
Хоккей
Перешедший в «Ванкувер» Подколзин охарактеризовал стиль игры
Обновлено в 22:30
Культура
Ургант получил леща от Поперечного
Обновлено в 21:04
Культура
Марина Хлебникова удивила гостей шоу Малахова
Певица Марина Хлебникова удивила гостей шоу Андрея Малахова свои внешним видом и поведением.
Обновлено в 15:59
Происшествия
Полиция проверила дом Бориса Джонсона после сообщений о женских криках
Соседи кандидата в премьеры Великобритании, бывшего главы МИД и мэра Лондона Бориса Джонсона вызвали полицию, заявив о том, что из дома раздаются женские крики.
Обновлено в 16:22
Политика
Трамп определился с кандидатом на пост главы Пентагона
Американский президент Дональд Трамп намерен выдвинуть в качестве кандидата на пост главы министерства обороны США Марка Эспера, который с 24 июня будет исполнять обязанности главы военного ведомства, передает телеканал CNN.
Обновлено в 17:56
Общество
Нет больше Грузии: режиссер Стуруа рассказал о протестах в Тбилиси
Грузинский и российский актер, главный режиссер московского театра Et Cetera Роберт Стуруа отреагировал на протесты в Тбилиси.
Обновлено в 21:13
Политика
В Тбилиси ОМОН применил против митингующих водометы
Обновлено вчера в 18:06