Политика

Вице-премьер Украины допустил новый «языковой майдан»Lenta.ru 17:40

Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко допустил, что в стране может разгореться «языковой майдан».
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Вице-премьер Украины предостерег от нового майдана

Газета.Ru21:22

Вице-премьер Украины: возможен новый «майдан» из-за попыток отменить закон о языке

ТАСС12:42

Украинский вице-премьер предупредил об угрозе нового «майдана»

Известия17:55

Зеленскому пригрозили «языковым майданом» на Украине

РЕН ТВ17:47

Вице-премьер Украины допустил новый «языковой майдан» в стране

РБК16:41

На Украине не исключили нового «майдана» в случае отмены закона о языке

RT на русском12:56

Вице-премьер Украины допустил новый «языковой майдан»

РИА Новости19:03
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 23:03, Вашингтон
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Фото сына Жанны Фриске появилось в Сети впервые за много лет

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Suzuki показала Jimny Gan, который станет серийным

Цены на Suzuki Jimny Gan для итальянского рынка пока не объявлены.
Обновлено в 11:20
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МВД предложило расширить полномочия инспекторов ДПС

Представители МВД обнародовали предложения по корректировке Кодекса об административных правонарушениях, касающиеся, в том числе, расширения полномочий инспекторов ГАИ.
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Apple отзывает MacBook Pro из-за риска возгорания

Компания Apple запустила программу отзыва 15-дюймовых ноутбуков MacBook Pro с Retina-экранами модельного ряда 2015 года.
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Политика

Трамп отверг обвинения американской журналистки в изнасиловании

Президент США Дональд Трамп отверг обвинения журналистки Elle Джин Кэрролл в изнасиловании.
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Авто

В Казахстане продают новый ГАЗ-3110 «Волгу» без пробега

Настоящий раритет продают в Казахстане – легендарный ГАЗ-3110 «Волгу».
Обновлено в 22:22
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы о защите Брестской крепости

Обновлено в 21:18
Армия и оружие

Трамп остановил удар США по Ирану

Президент США Дональд Трамп в твиттере заявил, что отдал приказ остановить удар по территории Ирана.
Обновлено в 09:08
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Макрон вручил Элтону Джону орден Почетного легиона

Обновлено в 15:25
Спорт

Загитова удалила пост о «Прямой линии» с Путиным после критики фанатов

Обновлено вчера в 13:42
Общество

В мире отмечают день летнего солнцестояния

Отмечается этот праздник и в других странах. В Литве Иванов день справляется под именем Йонинеса, Янова дня — в Эстонии.
Обновлено в 09:51
Происшествия

В Челябинской области произошёл пожар в жилом доме

В Челябинской области в городе Сатка произошёл пожар в жилом доме. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по региону.
Обновлено в 18:30
Общество

Американец выловил гигантскую 100-летнюю рыбу-мутанта

Обновлено в 20:41
Наука

Орнитологи расшифровали рисунки в пустыне Наска

Орнитологи проанализировали морфологические признаки изображенных пернатых.
Обновлено в 09:32
Политика

В Крыму зафиксировали рост турпотока с Украины

Обновлено в 06:15
Политика

Путин пообещал повышение пенсий

Глава государства напомнил, что в 2019 году индексация пенсий по старости составила 7,05 процента.
Обновлено вчера в 05:35
Происшествия

В Петербурге из-за дождя затопило Лиговский проспект и ТК «Невский»

Накануне вечером на Санкт-Петербург обрушилась гроза с сильным ливнем.
Обновлено в 18:23
Политика

Беглов счел провокацией видео с фальсификацией подписей в свою поддержку

Исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов назвал «провокацией, злым умыслом или какой-то глупостью» видео штаба оппозиционера Алексея Навального, на котором сотрудники бюджетных учреждений якобы фальсифицируют подписные листы в поддержку Беглова.
Обновлено в 19:31
Политика

РСТ: туристы не отказываются от посещения Грузии из-за беспорядков

Российские туроператоры после начала протестных выступлений в Тбилиси пока не зафиксировали обращений туристов с просьбами отменить поездки в эту страну, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.
Обновлено в 07:10
Происшествия

ОМОН задержал посетителей «Ямы» в Москве

Обновлено в 16:43
Транспорт

«Аэрофлот» отменил 13 рейсов 22 июня из-за непогоды

Российская авиакомпания "Аэрофлот" отменяет 13 рейсов, запланированных на субботу, 22 июня, в связи с прогнозом неблагоприятных метеоусловий.
Обновлено в 09:58
Футбол

Ерохин получил травму в матче с «Ваккером»

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин из-за травмы покинул поле во время контрольного матча с «Ваккером» (6:1). Хавбек получил рассечение головы в момент борьбы за верховой мяч в чужой штрафной на 82-й минуте встречи.
Обновлено в 14:23
Наука

Обнаружены самые ранние признаки болезни Паркинсона

Исследователи Королевского колледжа Лондона выяснили, что ранними признаками необратимых нейродегенеративных процессов, вызванных болезнью Паркинсона, может быть истощение серотонина.
Обновлено в 22:20
Хоккей

Перешедший в «Ванкувер» Подколзин охарактеризовал стиль игры

Обновлено в 22:30
Культура

Ургант получил леща от Поперечного

Обновлено в 21:04
Культура

Марина Хлебникова удивила гостей шоу Малахова

Певица Марина Хлебникова удивила гостей шоу Андрея Малахова свои внешним видом и поведением.
Обновлено в 15:59
Происшествия

Полиция проверила дом Бориса Джонсона после сообщений о женских криках

Соседи кандидата в премьеры Великобритании, бывшего главы МИД и мэра Лондона Бориса Джонсона вызвали полицию, заявив о том, что из дома раздаются женские крики.
Обновлено в 16:22
Политика

Трамп определился с кандидатом на пост главы Пентагона

Американский президент Дональд Трамп намерен выдвинуть в качестве кандидата на пост главы министерства обороны США Марка Эспера, который с 24 июня будет исполнять обязанности главы военного ведомства, передает телеканал CNN.
Обновлено в 17:56
Общество

Нет больше Грузии: режиссер Стуруа рассказал о протестах в Тбилиси

Грузинский и российский актер, главный режиссер московского театра Et Cetera Роберт Стуруа отреагировал на протесты в Тбилиси.
Обновлено в 21:13
Политика

В Тбилиси ОМОН применил против митингующих водометы

Обновлено вчера в 18:06
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Вячеслав Анатольевич Кириленко
Украинский политик
Украинский политик. Со 2 декабря 2014 года вице-премьер по гуманитарным вопросам и министр культуры Украины. С 14 апреля 2016 года - вице-премьер-министр Украины.
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