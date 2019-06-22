Политика

Вице-премьер Украины допустил новый «языковой майдан»Lenta.ru вчера в 17:40

Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко допустил, что в стране может разгореться «языковой майдан».
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Вице-премьер Украины предостерег от нового майдана

Газета.Ruвчера в 21:22

Вице-премьер Украины допустил новый «языковой майдан»

РИА Новостивчера в 19:03

Зеленскому пригрозили «языковым майданом» на Украине

РЕН ТВвчера в 17:47

Украинский вице-премьер предупредил об угрозе нового «майдана»

Известиявчера в 17:55

Вице-премьер Украины допустил новый «языковой майдан» в стране

РБКвчера в 16:41

На Украине не исключили нового «майдана» в случае отмены закона о языке

RT на русскомвчера в 12:56

Вице-премьер Украины: возможен новый «майдан» из-за попыток отменить закон о языке

ТАССвчера в 12:42
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 05:13, Вашингтон
Происшествия

Полиция вломилась в дом Бориса Джонсона из-за криков

Полиция проверила дом кандидата на пост премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона после сообщений о женских криках, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 16:36
Шоу-бизнес

Лидию Федосееву-Шукшину госпитализировали

В Москве госпитализировали народную артистку РСФСР, супругу продюсера Бари Алибасова Лидию Федосееву-Шукшину.
Обновлено в 04:26
Политика

В Грузии на ассамблее православия российского депутата облили водой

Обновлено вчера в 00:20
Футбол

Селихову удалили фиксирующую пластину из левой руки

Вратарю "Спартака" Александру Селихову успешно удалили из левой руки временную фиксирующую пластину, которая была установлена в ходе операции в апреле, сообщается на сайте московского футбольного клуба.
Обновлено в 03:40
Политика

Путин заявил об отсутствии планов отдавать Курилы

Президент Владимир Путин заявил, что планов «спускать российский флаг» на Курилах у России нет.
Обновлено в 05:00
Происшествия

В Нижегородской области задержали подозреваемого в тройном убийстве

Обновлено в 04:11
Политика

Российским авиакомпаниям запретили летать в Грузию

Согласно документу, «с 8 июля 2019 года российским авиакомпаниям временно запрещается осуществлять воздушные перевозки (в том числе коммерческие) граждан с территории Российской Федерации на территорию Грузии».
Обновлено вчера в 16:25
Наука

По созданному физиками атомному радио впервые передали музыку

По атомному радио специалисты впервые смогли передать музыку, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено 19 июня в 15:07
Общество

МЧС предупредило москвичей о сильной жаре

Обновлено вчера в 05:45
Политика

Соловьев вырезал из эфира критику пенсионной реформы

Из эфира программы журналиста Владимира Соловьева на канале «Россия» вырезали реплики политолога Сергея Кургиняна о пенсионной реформе.
Обновлено в 02:56
Происшествия

В ДТП на севере Петербурга пострадали двое

Обновлено в 01:18
Футбол

Де Лигт может перейти в «Ювентус»

Защитник амстердамского «Аякса» Матейс де Лигт близок к переходу в туринский «Ювентус», как сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
Обновлено в 01:07
Спорт

Валуев заявил о смертельной опухоли мозга

Обновлено в 03:16
Происшествия

На Украине молния убила трех человек

Три человека погибли, еще два госпитализированы в результате попадания молнии в автобусную остановку в селе Беньковцы Ивано-Франковской области.
Обновлено вчера в 16:37
Политика

Трамп отверг обвинения американской журналистки в изнасиловании

Президент США Дональд Трамп отверг обвинения журналистки Elle Джин Кэрролл в изнасиловании.
Обновлено вчера в 21:35
Происшествия

Вокалист System of a Down выступил в поддержку сестер Хачатурян

Обновлено в 03:36
Происшествия

Девять человек погибли из-за падения самолета на Гавайях

На севере острова Оах упал возле аэропорта двухматорный самолет, в результате чего погибли девять человек.
Обновлено в 03:44
Авто

Назван ТОП-3 надежных японских седанов за 400 тыс. рублей

«Автоновости дня» при поддержке экспертов рынка подержанных машин составили ТОП-3 лучших японских седанов за 400 тыс. рублей, которые отличаются надежностью и большим ресурсом основных агрегатов.
Обновлено в 01:00
Происшествия

ОМОН задержал посетителей «Ямы» в Москве

Обновлено вчера в 16:43
Спорт

Видео показательного номера Загитовой появилось в сети

Видеозапись показательного выступления олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой на шоу Fantasy on Ice появилось в сети, передает "Советский спорт".
Обновлено в 04:58
Авто

УАЗ вновь попытается покорить Эльбрус

В августе 1974 года три УАЗ-469 поднялись на высоту 4 200 метров над уровнем моря на Эльбрусе, став таким образом первыми в мире серийными машинами, которым удалось покорить такой максимум.
Обновлено вчера в 10:05
Политика

Генсек МАП назвал Грузию ответственной за провокацию

Протесты в Тбилиси вспыхнули 20 июня после того, как группа радикалов ворвалась в здание парламента Грузии и сорвала сессию МАП.
Обновлено в 02:30
Происшествия

В Москве в захламленной квартире нашли двух девочек

Обновлено вчера в 15:21
Армия и оружие

Иранские военные сбили американский беспилотник

Обновлено 20 июня в 03:00
Авто

Toyota RAV4 в мае стал бестселлером марки в России

Бестселлером Toyota в мае стал кроссовер RAV4, который нашел 2519 покупателей, что на 18% больше по сравнению с прошлым годом.
Обновлено в 04:00
Армия и оружие

Показано использование дальнобойной винтовки «Сепаратист» на Донбассе

Обновлено в 04:24
Шоу-бизнес

Фото сына Жанны Фриске появилось в Сети впервые за много лет

В Сети впервые за много лет появилась фотография изрядно подросшего сына Жанны Фриске. Платону Шепелеву уже исполнилось шесть лет.
Обновлено вчера в 18:14
Политика

Путин объяснил высокие зарплаты чиновников

Президент РФ Владимир Путин не видит смысла понижать зарплаты чиновникам, так как это приведет к нехватке квалифицированных кадров.
Обновлено 20 июня в 07:22
Армия и оружие

В НАТО оценили вероятность военного конфликта с Россией

Для успешного противостояния России в Прибалтику следует направить больше американских войск, при этом развертывание военных должно дополнять имеющиеся договоренности по расширению передового присутствия, говорится в документе.
Обновлено в 01:42
Происшествия

При пожаре в центре Парижа погибли три человека

Пожар произошел в многоквартирном доме в центре Парижа в субботу утром, три человека погибли, 28 получили ранения, сообщает газета Parisien со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 03:19
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Вячеслав Анатольевич Кириленко
Украинский политик
Украинский политик. Со 2 декабря 2014 года вице-премьер по гуманитарным вопросам и министр культуры Украины. С 14 апреля 2016 года - вице-премьер-министр Украины.
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