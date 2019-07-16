с чего всё началось

Вице-премьер и министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини заявил, что после получения угроз его жизни итальянские спецслужбы идентифицировали группу украинцев, готовивших покушение. Об этом он рассказал в эфире телеканала Rai News 24.

Вице-премьер Италии заявил о получении угроз от украинцев

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