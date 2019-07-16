Политика
Вице-премьер Италии заявил о получении угроз от украинцевRT на русском 10:50
Вице-премьер и министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини заявил, что после получения угроз его жизни итальянские спецслужбы идентифицировали группу украинцев, готовивших покушение. Об этом он рассказал в эфире телеканала Rai News 24.
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с чего всё началось
Вице-премьер, министр внутренних дел Италии и лидер националистической партии «Лига Севера» Маттео Сальвини заявил о попытке покушения на него, которую предприняла «группа проукраинских неонацистов», передает итальянское агентство Ansa.Дождь10:54
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