Политика
Вице-премьер Италии рассказал, что получал угрозы от украинцевТАСС 10:49
Вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини получал угрозы от украинцев. Об этом политик рассказал во вторник журналистам в эфире новостного канала Rai News 24.
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с чего всё началось
Вице-премьер, министр внутренних дел Италии и лидер националистической партии «Лига Севера» Маттео Сальвини заявил о попытке покушения на него, которую предприняла «группа проукраинских неонацистов», передает итальянское агентство Ansa.Дождь10:54
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