Вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини получал угрозы от украинцев. Об этом политик рассказал во вторник журналистам в эфире новостного канала Rai News 24.

Вице-премьер Италии рассказал, что получал угрозы от украинцев

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