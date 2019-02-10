Вице-премьер Италии призвал бороться за отмену антироссийских санкцийГазета.Ru 12:57

с чего всё началось

Вице-премьер и министр экономического развития Италии Луиджи Ди Майо заявил, что правительство страны намерено добиться пересмотра антироссийских санкций, передает агентство ANSA. По его словам, санкции против России наносят ущерб итальянскому бизнесу.

Общество Спецборт МЧС доставил из Ирака в Москву 27 российских детей Самолет МЧС в воскресенье доставил в Москву из Ирака 27 детей, матери которых находятся в багдадской тюрьме, сообщили РИА Новости в пресс-службе уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка.

Общество В российские города могут вернуть ларьки и палатки Возвращение торговых палаток и ларьков на улицы российских городов допустил заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.

Кино Джеймс Кэмерон раскрыл название нового фильма «Терминатор» Голливудский режиссер Джеймс Кэмерон, являющийся автором первых частей франшизы о Терминаторе, раскрыл название нового фильма.

Общество В WWF назвали причины нашествия белых медведей на Новой Земле Во Всемирном фонде дикой природы (WWF) назвали причины массового нашествия белых медведей в посёлках архипелага Новая Земля.

Общество В Испании туристы могут попасть в тюрьму за рисунок на песке На испанском острове Гран-Канария туристы могут попасть в тюрьму за рисунок на песке, признание в любви или выложенное из камней на побережье сердце, сообщает The Sun.

Происшествия На «Маршах материнского гнева» прошли задержания В Москве, Санкт-Петербурге и еще нескольких городах России прошла акция «Марш материнского гнева» в поддержку активистки «Открытой России» Анастасии Шевченко.

Происшествия СК заинтересовался «живым щитом» из машин под Владимиром Ролик сопровождается комментариями о том, что для задержания сотрудники правоохранительных органов перегородили дорогу машинами обычных водителей, используя автомобили как "живой щит".

Армия и оружие Мадуро начал крупнейшие в истории Венесуэлы военные учения Президент Венесуэлы Николас Мадуро дал старт крупнейшим в истории страны гражданско-военным учениям "Двухсотлетие Ангостуры 2019", передает РИА "Новости" Перед началом учений Мадуро ознакомился с образцами военной техники, в том числе с ракетными установками российского производства.

Спорт Спринтерские гонки на этапе Кубка мира по биатлону в Канаде отменены Мужская и женская спринтерские гонки на этапе Кубка мира по биатлону в канадском Кэнморе, которые должны были состояться в воскресенье, отменены.

Музыка Песня Shallow Леди Гага завоевала «Грэмми» Премию "Грэмми" в номинации "Лучшая песня для визуальных СМИ" завоевала песня Shallow певицы Леди Гага и актера Брэдли Купера, прозвучавшая в мелодраме "Звезда родилась".

Общество Семь регионов России перешли с аналогового на цифровое телевидение Отключение аналогового вещания федеральных телеканалов и переход на цифровое эфирное телевидение в понедельник стартует в Магаданской, Пензенской, Рязанской, Тульской, Ульяновской, Ярославской областях, а также в Чечне.

Общество Картины Гитлера не смогли продать на аукционе в Нюрнберге Ульрих Мали, мэр Нюрнберга, в котором в 1945 году прошел суд над нацистскими преступниками, назвал торги проявлением дурного вкуса, аукционный дом не исключает, что вновь попытается продать предполагаемые работы Гитлера.

Авто Назван Топ-5 автомобилей с рекордным расходом топлива Как пишет портал «ТвоеАвто», несмотря на то, что внедорожники потребляют много топлива, они все же остаются востребованными на рынке, так как автомобилисты выбирают себе модель, не задумываясь о его расходе топлива.

Общество Названы российские регионы с самым доступным бензином Доступное количество топлива определялось путем деления среднемесячной зарплаты в регионе (в период 2017–2018 годов) на региональную цену бензина, установленную на январь 2019 года.

Здоровье Названы шесть симптомов рака у мужчин Эксперты организации Cancer Research UK перечислили шесть основных симптомов рака у мужчин.

Происшествия На Сахалине горит торговый центр «Океан» В торговом центре «Океан» города Оха Сахалинской области начался пожар, сообщает 10 февраля пресс-служб регионального ГУ МЧС.

Происшествия Девушка погибла под колесами электрички в Подмосковье Молодая девушка погибла под колёсами электрички в Подмосковье, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе транспортного управления МВД по Центральному федеральному округу.

Армия и оружие Завершились госиспытания зенитно-ракетного комплекса «Полимент-Редут» Государственные испытания зенитно-ракетного комплекса "Полимент-Редут" для фрегатов проекта 22350 окончены, заявил главком ВМФ адмирал Владимир Королев.

Армия и оружие «Русские Витязи» показали новую фигуру высшего пилотажа Летчики пилотажной группы ВКС "Русские Витязи" на истребителях Су-30 СМ отработали фигуры высшего пилотажа на подмосковной авиабазе в Кубинке.

Общество В Москве и области объявлен «желтый» уровень погодной опасности Гидрометцентр России объявил «желтый» уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за сильного ветра, который ожидается в регионе в понедельник, 11 февраля.