Политика
Вице-премьер Италии заявил о получении угроз от украинцевRT на русском 10:50
Вице-премьер и министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини заявил, что после получения угроз его жизни итальянские спецслужбы идентифицировали группу украинцев, готовивших покушение. Об этом он рассказал в эфире телеканала Rai News 24.
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с чего всё началось
«Спецслужбы говорят об украинской группе, которая планировала покушение на мою жизнь», – цитирует 16 июля заявление Сальвини итальянское издание Ansa.Фонтанка.Ру11:28
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Политика
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Отели Турции снижают цены на размещение в июле-августе на 10-15%.
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Экономика
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На Украине вступил в силу закон об исключительном использовании украинского языка почти во всех сферах жизни, передает корреспондент The Moscow Post.
Обновлено в 03:12
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Светлана Ходченкова снялась топлес для обложки журнала
Российская актриса Светлана Ходченкова сфотографировалась топлес для обложки августовского номера журнала InStyle.
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Обновлено вчера в 05:43
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Климкин предложил сделать украинский официальным языком ООН
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Обновлено в 07:38
Экономика
Ассоциация пчеловодов оценила ущерб от гибели пчел в триллион рублей
Ущерб от массовой гибели пчел в нескольких регионах России может составить более 1 трлн руб. Об этом заявил журналистам президент Национальной ассоциации пчеловодов и переработчиков пчелопродукции, завкафедрой пчеловодства Тимирязевской сельхозакадемии Альфир Маннапов, передает "Интерфакс".
Обновлено в 07:26
Политика
Урсулу фон дер Ляйен назначили новым председателем Еврокомиссии
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Герцогиня Сассекская Меган Маркл вместе со своим мужем принцем Гарри посетили премьеру фильма "Король Лев", которая состоялась в Лондоне.
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Госдума ужесточила наказание за непропуск машин скорой помощи
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Обновлено в 07:06
Спорт
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Замкнули тройку лучших украинские спортсменки.
Обновлено в 09:15
Общество
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Большое количество летающих муравьев появилось на улицах Москвы, сообщили в пресс-службе Мосприроды во вторник, 16 июля.
Обновлено в 11:52