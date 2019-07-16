Политика

Вице-премьер Италии заявил о получении угроз от украинцевRT на русском 10:50

Вице-премьер и министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини заявил, что после получения угроз его жизни итальянские спецслужбы идентифицировали группу украинцев, готовивших покушение. Об этом он рассказал в эфире телеканала Rai News 24.
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с чего всё началось
«Спецслужбы говорят об украинской группе, которая планировала покушение на мою жизнь», – цитирует
 16 июля заявление Сальвини итальянское издание Ansa.
Фонтанка.Ру11:28

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Ездивший в Крым глава МВД Италии заявил об угрозах украинских радикалов

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Вице-премьер Италии заявил о получении угроз от украинцев

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Политика

Украинский депутат рассказал о впечатлениях от встречи с Медведевым

Россия встретила украинских политиков с гостеприимством, заявил недавно посетивший Москву депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".
Обновлено вчера в 18:43
Экономика

Минфин подтвердил заморозку накопительной части пенсии

Заместитель министра финансов Алексей Моисеев сообщил, что мораторий на формирование накопительной части пенсии будет продлен на 2022 год.
Обновлено в 11:53
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Суд арестовал водителя перевернувшегося в Башкирии автобуса

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ЕС призвал Россию признать вину в крушении «Боинга» над Донбассом

Европейский союз призвал Россию признать ответственность за катастрофу малайзийского «Боинга» над Донбассом летом 2014 года.
Обновлено в 11:09
Политика

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Комментируя предложения председателя СК Александра Бастрыкина, Песков отметил, что в Кремле пока не обсуждали его идеи о конфискации имущества коррупционеров и о доступе следователей к банковской тайне по делам о взяточничестве.
Обновлено в 05:37
Происшествия

Обвиненного в хранении наркотиков ингушского журналиста арестовали

Магасский районный суд Ингушетии арестовал на два месяца журналиста Рашида Майсигова. Об этом сообщил РБК его адвокат Магомед Аушев.
Обновлено в 13:45
Кино

Netflix показал Плотву из сериала по «Ведьмаку»

Создатели сериала по фэнтезийной франшизе «Ведьмак» опубликовали первое фото главного героя Геральта на Плотве.
Обновлено в 10:34
ЖКХ

В России могут ввести новую схему оплаты вывоза мусора

Новый механизм расчёта стоимости вывоза мусора рассматривается в правительстве России.
Обновлено в 03:51
Происшествия

Спрятавшего под парик полкило кокаина мужчину задержали

В испанском аэропорту задержали мужчину, который пытался провести полкило кокаина в Барселону.
Обновлено в 08:46
Общество

В работе Facebook произошел сбой

Сбой в работе социальной сети Facebook наблюдается во вторник в нескольких странах.
Обновлено в 13:01
Армия и оружие

В США заявили о подрыве потенциала F-35 из-за С-400

Кандидат на пост министра обороны США Марк Эспер заявил, что покупка Турцией российских ЗРС С-400 подрывает потенциал истребителей-бомбардировщиков F-35, в разработке которых принимает участие Анкара.
Обновлено в 13:13
Экономика

Турецкие отели снизили цены для российских туристов

Отели Турции снижают цены на размещение в июле-августе на 10-15%.
Обновлено в 07:36
Экономика

В России оптовые цены на сахар рекордно упали

В нашей стране в июне текущего года оптовые цены на сахар рухнули на 27,5% по сравнению с ноябрем 2018 года.
Обновлено в 05:15
Политика

Сегодня на Украине вступил в силу закон о государственном языке

На Украине вступил в силу закон об исключительном использовании украинского языка почти во всех сферах жизни, передает корреспондент The Moscow Post.
Обновлено в 03:12
Шоу-бизнес

Светлана Ходченкова снялась топлес для обложки журнала

Российская актриса Светлана Ходченкова сфотографировалась топлес для обложки августовского номера журнала InStyle.
Обновлено в 08:39
Политика

Гудкову и Соболь отказали в регистрации на выборах в Мосгордуму

Обновлено в 12:56
Общество

Астрологи рассказали, чью жизнь изменит лунное затмение

В ночь с 16 на 17 июля москвичи смогут увидеть лунное затмение.
Обновлено вчера в 05:43
Футбол

«Реал» продаст Бэйла за сумму свыше 80 миллионов евро

Обновлено в 09:37
Политика

Климкин предложил сделать украинский официальным языком ООН

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил о готовности внешнеполитического ведомства предложить ООН сделать украинский официальным языком организации.
Обновлено в 12:24
Авто

Представлен обновленный Nissan Skyline для Японии

Компания Nissan представила обновленный седан Nissan Skyline для рынка Японии.
Обновлено в 04:42
Политика

Офис Зеленского заявил, что Венгрия вмешивается в выборы в Раду

Офис президента Украины Владимира Зеленского намерен ограничить венгерским политикам возможность встречаться с кандидатами в депутаты Верховной Рады перед выборами.
Обновлено в 07:38
Экономика

Ассоциация пчеловодов оценила ущерб от гибели пчел в триллион рублей

Ущерб от массовой гибели пчел в нескольких регионах России может составить более 1 трлн руб. Об этом заявил журналистам президент Национальной ассоциации пчеловодов и переработчиков пчелопродукции, завкафедрой пчеловодства Тимирязевской сельхозакадемии Альфир Маннапов, передает "Интерфакс".
Обновлено в 07:26
Происшествия

Бывшего бухгалтера «Седьмой студии» отпустили из-под домашнего ареста

Обновлено в 13:50
Политика

Урсулу фон дер Ляйен назначили новым председателем Еврокомиссии

Европарламент, после периода непростого обсуждения кандидатуры, согласился с назначением Урсулы фон дер Ляйен новым председателем Еврокомиссии на следующие пять лет, свидетельствуют результаты голосования.
Обновлено в 13:41
Шоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри побывали на премьере «Короля Льва»

Герцогиня Сассекская Меган Маркл вместе со своим мужем принцем Гарри посетили премьеру фильма "Король Лев", которая состоялась в Лондоне.
Обновлено вчера в 11:09
Происшествия

Госдума ужесточила наказание за непропуск машин скорой помощи

Сайт kp.ru ранее писал о том, как правильно уступать дорогу каретам скорой помощи и пожарным машинам.
Обновлено в 07:08
Происшествия

Фура команды Киркорова вылетела с трассы в Ростовской области

Фура, перевозившая концертное оборудование певца Филиппа Киркорова, попала в ДТП в Ростовской области, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС.
Обновлено в 06:29
Футбол

Егоров признал ошибки судьи Москалёва в матче «Спартак» — «Сочи»

Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров оценил работу судьи Владимира Москалёва, который обслуживал матч первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Спартаком» и «Сочи» (1:0).
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Спорт

Российские синхронистки выиграли золото на ЧМ в Южной Корее

Замкнули тройку лучших украинские спортсменки.
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Общество

В Москве зафиксировали большое количество крылатых муравьев

Большое количество летающих муравьев появилось на улицах Москвы, сообщили в пресс-службе Мосприроды во вторник, 16 июля.
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