Политика
Вице-премьер Италии обвинил украинцев в подготовке покушения на себяLenta.ru 11:45
Оружие, изъятое у проукраинской неонацистской группировки в Италии, планировали использовать для покушения на главу МВД и заместителя премьер-министра страны Маттео Сальвини. Об этом рассказал сам министр, его слова приводит Mediaset.
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Я рад, что помог раскрыть это дело, найти эту ракету. Мы знали об этих сообщениях: это была одна из многих смертельных угроз, которые я получаю каждый день. В этот раз она была обоснованной, но вы никогда не знаете, имеете вы дело с сумасшедшим, выдумщиком или чем-то серьёзным.
— Маттео Сальвини, итальянский политикNewInform 11:00
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