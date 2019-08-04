Политика

Вице-премьер Италии назвал Путина великим президентомРБК 03:33

Вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини назвал Владимира Путина великим президентом.
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Вице-премьер Италии назвал Путина «великим»

URA.Ru01:07

Вице-премьер Италии назвал Путина великим президентом

РИА Новостивчера в 19:47

Вице-премьер Италии считает Путина великим президентом

ТАСС00:37

Вице-премьер Италии назвал Путина великим президентом

Известиявчера в 23:27

Вице-премьер Италии назвал Путина великим лидером

Российская газетавчера в 22:10

Путина в Италии назвали великим президентом

News.ruвчера в 21:07

Вице-премьер Италии назвал Путина великим президентом

РБК03:33
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Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 08:20, Ашберн

Путина в Европе назвали великим

Вести.UZ03:20
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Происшествия

Провокатор призывал в Сети похищать и убивать детей силовиков

Провокатор под ником Макс Стеклов призывал в Twitter мстить силовикам, охранявшим порядок в Москве во время несанкционированной акции 27 июля, убивая их детей.
Обновлено в 07:30
Футбол

Мойзе Кин официально перешел из «Ювентуса» в «Эвертон»

Обновлено в 06:57
Общество

Роспотребнадзор рассказал, как защититься от тропических клопов

Обновлено в 01:56
Футбол

«Херенвен» разгромил «Хераклес»

"Херенвен" в гостях выиграл у "Хераклеса" (4:0) в матче первого тура чемпионата Голландии.
Обновлено в 08:09
Происшествия

ТАСС: СКР возбудил уголовное дело из-за нападения на сотрудника ОМОНа на акции 3 августа

В отношении одного из задержанных на акции 3 августа в Москве возбуждено уголовное дело из-за применения насилия в отношении сотрудника ОМОНа.
Обновлено в 08:00
Спорт

Сборная России побила на «Танковом биатлоне» рекорд 2017 года

Российская сборная в ходе международного конкурса «Танковый биатлон – 2019» побила рекорд 2017 года.
Обновлено в 06:43
Происшествия

Иран назвал причину задержания второго за месяц танкера

Как отмечается, таким образом страна хочет защитить суда в Персидском заливе после инцидента с задержанием британского танкера Stena Impero.
Обновлено в 07:26
Общество

Москва стала лидером по числу людей с алкогольной зависимостью

Москва стала лидером по количеству пациентов с психическими расстройствами, связанными с употреблением алкоголя.
Обновлено в 04:53
Шоу-бизнес

Бузова и Ивлеева зарабатывают до 1 млн рублей за один пост в Instagram

Стоимость рекламной интеграции в Instagram-аккаунтах Ольги Бузовой, Насти Ивлеевой и других звёзд доходит до 1 млн рублей.
Обновлено вчера в 05:47
Общество

Синоптики сообщили, когда летняя погода вернется в Москву

"Со среды в Москву придет атлантическое тепло, температура вернется в рамки климатической нормы, но без дождей не обойдется", - рассказал специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Обновлено в 04:54
Происшествия

Уголовное дело возбуждено по факту массового ДТП на Волжской ГЭС

Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по факту столкновения трёх автомобилей на мостовом переходе плотины Волжской ГЭС.
Обновлено в 05:11
Происшествия

СКР подозревает фонд Навального в отмывании 1 млрд

Дело возбудил Следственный комитет России (СКР), сотрудники которого предполагают, что с января 2016-го по декабрь 2018 года ФБК получил от третьих лиц крупную сумму денег в рублях и иностранной валюте, добытых отправителями преступным путем.
Обновлено вчера в 12:59
Происшествия

В результате стрельбы в Огайо погибли девять человек

В американском городе Дейтон (штат Огайо) девять человек погибли в результате стрельбы, сообщила местная полиция.
Обновлено в 04:26
Армия и оружие

В Германии заявили, что НАТО нужны ракеты для удара по России

Эксперт Немецкого общества внешней политики Кристиан Меллинг дал интервью газете Süddeutsche Zeitung, в котором заявил, что членам альянса необходимо модернизировать свое вооружение, так как на сегодняшний день НАТО не в силах противостоять всему «спектру угроз» со стороны Москвы.
Обновлено в 07:30
Происшествия

Под Владимиром в ДТП с автобусом погиб один человек

Пять человек пострадали и один погиб в ДТП, которое произошло около населенного пункта Николо-Ушна во Владимирской области.
Обновлено в 08:04
Футбол

Биатлонист Вьюхин – о переходе Малкома: Со времен Халка такого не было

Российский биатлонист Андрей Вьюхин прокомментировал результат прошедшего матча чемпионата России «Зенит» – «Краснодар» (1:1), а также переход нападающего «Барселоны» Малкома в петербургский клуб: – Мне вообще нисколько не понравился поединок.
Обновлено в 07:31
Происшествия

В ДТП в Екатеринбурге на улице Малышева погибли два человека

В Екатеринбурге из-за дорожно-транспортного происшествия на улице Малышева погибли два человека.
Обновлено в 00:08
Политика

Мэр Киева Кличко покинул украинскую столицу

Обновлено в 07:43
Происшествия

«ОВД-Инфо»: на акции 3 августа задержали 1001 человека

На несогласованной акции 3 августа в поддержку незарегистрированных кандидатов задержали 1001 человека, подсчитал проект «ОВД-Инфо».
Обновлено в 07:55
Футбол

Аршавин назвал фаворита в борьбе за Суперкубок Англии

Бывший нападающий сборной России Андрей Аршавин поделился ожиданиями от предстоящего матча между «Манчестер Сити» и «Ливерпулем» за Суперкубок Англии.
Обновлено в 05:29
Авто

Назван ТОП-5 первых шагов после покупки подержанного автомобиля

«Автоновости дня» составили ТОП-5 первых шагов, которые необходимо сделать сразу после оформления сделки купли-продажи б/у авто.
Обновлено в 01:07
Общество

Путин подписал закон об увеличении детских пособий в России

Ежемесячные выплаты на первого и второго ребенка теперь смогут получать большее количество российских семей, кроме того, некоторые смогут получать пособия и на ребенка до трех лет.
Обновлено вчера в 04:05
Футбол

«Милан» подписал лучшего футболиста Кубка Африки

Накануне 22-летний атакующий полузащитник стал победителем Кубка Африки в составе сборной Алжира, где в финале она обыграла команду Сенегала (1:0). Сам Беннасер принял участие во всех семи встречах турнира, записав в них на свой счет три результативные передачи.
Обновлено в 05:33
Футбол

Опубликовано видео драки фанатов «Зенита» с омоновцами

Обновлено в 08:14
Автоспорт

Мик Шумахер одержал первую победу в Формуле-2

Обновлено в 07:40
Наука

Ученые определили состояние, которое предшествует раку

Обновлено в 01:14
Единоборства

В Петергофе простились с боксером Дадашевым

Обновлено в 02:29
Происшествия

В Брянске сотрудница банка украла у клиента 10 миллионов рублей

В Брянске задержана заместитель директора местного банка.
Обновлено в 04:41
Путешествия

Эксперты рассказали, сколько россиян готовы путешествовать в одиночку

Каждый второй турист из России предпочитает путешествовать в одиночку, сообщает OneTwoTrip.
Обновлено в 06:26
Единоборства

Колби Ковингтон уверенно победил Робби Лоулера

Вчера в США состоялось шоу UFC on ESPN 5, в главном поединке которого встретились бывший чемпион полусреднего дивизиона Робби Лоулер и бывший временный чемпион в этом же весе Колби Ковингтон.
Обновлено в 00:18
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Виктор Орбан
Венгерский политик
Премьер-министр Венгерской Республики с 1998 по 2002 год и с 2010 года. Лидер партии Фидес.
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