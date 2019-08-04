Политика
Вице-премьер Италии назвал Путина великим президентомРБК 03:33
Вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини назвал Владимира Путина великим президентом.
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Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 08:20, Ашберн
Происшествия
Провокатор призывал в Сети похищать и убивать детей силовиков
Провокатор под ником Макс Стеклов призывал в Twitter мстить силовикам, охранявшим порядок в Москве во время несанкционированной акции 27 июля, убивая их детей.
Обновлено в 07:30
Футбол
Мойзе Кин официально перешел из «Ювентуса» в «Эвертон»
Обновлено в 06:57
Футбол
«Херенвен» разгромил «Хераклес»
"Херенвен" в гостях выиграл у "Хераклеса" (4:0) в матче первого тура чемпионата Голландии.
Обновлено в 08:09
Происшествия
ТАСС: СКР возбудил уголовное дело из-за нападения на сотрудника ОМОНа на акции 3 августа
В отношении одного из задержанных на акции 3 августа в Москве возбуждено уголовное дело из-за применения насилия в отношении сотрудника ОМОНа.
Обновлено в 08:00
Спорт
Сборная России побила на «Танковом биатлоне» рекорд 2017 года
Российская сборная в ходе международного конкурса «Танковый биатлон – 2019» побила рекорд 2017 года.
Обновлено в 06:43
Происшествия
Иран назвал причину задержания второго за месяц танкера
Как отмечается, таким образом страна хочет защитить суда в Персидском заливе после инцидента с задержанием британского танкера Stena Impero.
Обновлено в 07:26
Общество
Москва стала лидером по числу людей с алкогольной зависимостью
Москва стала лидером по количеству пациентов с психическими расстройствами, связанными с употреблением алкоголя.
Обновлено в 04:53
Шоу-бизнес
Бузова и Ивлеева зарабатывают до 1 млн рублей за один пост в Instagram
Стоимость рекламной интеграции в Instagram-аккаунтах Ольги Бузовой, Насти Ивлеевой и других звёзд доходит до 1 млн рублей.
Обновлено вчера в 05:47
Общество
Синоптики сообщили, когда летняя погода вернется в Москву
"Со среды в Москву придет атлантическое тепло, температура вернется в рамки климатической нормы, но без дождей не обойдется", - рассказал специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Обновлено в 04:54
Происшествия
Уголовное дело возбуждено по факту массового ДТП на Волжской ГЭС
Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по факту столкновения трёх автомобилей на мостовом переходе плотины Волжской ГЭС.
Обновлено в 05:11
Происшествия
СКР подозревает фонд Навального в отмывании 1 млрд
Дело возбудил Следственный комитет России (СКР), сотрудники которого предполагают, что с января 2016-го по декабрь 2018 года ФБК получил от третьих лиц крупную сумму денег в рублях и иностранной валюте, добытых отправителями преступным путем.
Обновлено вчера в 12:59
Происшествия
В результате стрельбы в Огайо погибли девять человек
В американском городе Дейтон (штат Огайо) девять человек погибли в результате стрельбы, сообщила местная полиция.
Обновлено в 04:26
Армия и оружие
В Германии заявили, что НАТО нужны ракеты для удара по России
Эксперт Немецкого общества внешней политики Кристиан Меллинг дал интервью газете Süddeutsche Zeitung, в котором заявил, что членам альянса необходимо модернизировать свое вооружение, так как на сегодняшний день НАТО не в силах противостоять всему «спектру угроз» со стороны Москвы.
Обновлено в 07:30
Происшествия
Под Владимиром в ДТП с автобусом погиб один человек
Пять человек пострадали и один погиб в ДТП, которое произошло около населенного пункта Николо-Ушна во Владимирской области.
Обновлено в 08:04
Футбол
Биатлонист Вьюхин – о переходе Малкома: Со времен Халка такого не было
Российский биатлонист Андрей Вьюхин прокомментировал результат прошедшего матча чемпионата России «Зенит» – «Краснодар» (1:1), а также переход нападающего «Барселоны» Малкома в петербургский клуб: – Мне вообще нисколько не понравился поединок.
Обновлено в 07:31
Происшествия
В ДТП в Екатеринбурге на улице Малышева погибли два человека
В Екатеринбурге из-за дорожно-транспортного происшествия на улице Малышева погибли два человека.
Обновлено в 00:08
Политика
Мэр Киева Кличко покинул украинскую столицу
Обновлено в 07:43
Происшествия
«ОВД-Инфо»: на акции 3 августа задержали 1001 человека
На несогласованной акции 3 августа в поддержку незарегистрированных кандидатов задержали 1001 человека, подсчитал проект «ОВД-Инфо».
Обновлено в 07:55
Футбол
Аршавин назвал фаворита в борьбе за Суперкубок Англии
Бывший нападающий сборной России Андрей Аршавин поделился ожиданиями от предстоящего матча между «Манчестер Сити» и «Ливерпулем» за Суперкубок Англии.
Обновлено в 05:29
Авто
Назван ТОП-5 первых шагов после покупки подержанного автомобиля
«Автоновости дня» составили ТОП-5 первых шагов, которые необходимо сделать сразу после оформления сделки купли-продажи б/у авто.
Обновлено в 01:07
Общество
Путин подписал закон об увеличении детских пособий в России
Ежемесячные выплаты на первого и второго ребенка теперь смогут получать большее количество российских семей, кроме того, некоторые смогут получать пособия и на ребенка до трех лет.
Обновлено вчера в 04:05
Футбол
«Милан» подписал лучшего футболиста Кубка Африки
Накануне 22-летний атакующий полузащитник стал победителем Кубка Африки в составе сборной Алжира, где в финале она обыграла команду Сенегала (1:0). Сам Беннасер принял участие во всех семи встречах турнира, записав в них на свой счет три результативные передачи.
Обновлено в 05:33
Футбол
Опубликовано видео драки фанатов «Зенита» с омоновцами
Обновлено в 08:14
Автоспорт
Мик Шумахер одержал первую победу в Формуле-2
Обновлено в 07:40
Наука
Ученые определили состояние, которое предшествует раку
Обновлено в 01:14
Единоборства
В Петергофе простились с боксером Дадашевым
Обновлено в 02:29
Происшествия
В Брянске сотрудница банка украла у клиента 10 миллионов рублей
В Брянске задержана заместитель директора местного банка.
Обновлено в 04:41
Путешествия
Эксперты рассказали, сколько россиян готовы путешествовать в одиночку
Каждый второй турист из России предпочитает путешествовать в одиночку, сообщает OneTwoTrip.
Обновлено в 06:26
Единоборства
Колби Ковингтон уверенно победил Робби Лоулера
Вчера в США состоялось шоу UFC on ESPN 5, в главном поединке которого встретились бывший чемпион полусреднего дивизиона Робби Лоулер и бывший временный чемпион в этом же весе Колби Ковингтон.
Обновлено в 00:18