Политика
Вице-премьер Италии назвал Путина великим президентомРБК 03:33
Вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини назвал Владимира Путина великим президентом.
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Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 09:47, Ашберн
Музыка
Сын Вилли Токарева сообщил о его смерти
Обновлено в 09:01
Политика
Крымский депутат Госдумы вступился за российский Крым
Заявлением о возвращении полуострова Крым Украине госсекретарь США Майк Помпео выражает желание американской стороны сохранить роль «мирового жандарма» и сдержать влияние России.
Обновлено в 09:00
Футбол
Понсе могут дисквалифицировать на три матча
Нападающего «Спартака» Эсекьеля Понсе удалили на 37 минуте матча четвертого тура РПЛ против «Динамо» (0:0). Как сообщает источник, главный судья Владислав Безбородов в протоколе игры зафиксировал фол как «серьезное нарушение правил».
Обновлено в 09:30
Футбол
Мойзе Кин официально перешел из «Ювентуса» в «Эвертон»
Обновлено в 06:57
Общество
Синоптики рассказали, когда в Москву вернется летняя погода
Тишковец отметил, что со среды придет атлантическое тепло и температура вернется в рамки климатической нормы.
Обновлено в 08:05
Общество
Провокатор призывал в Сети похищать и убивать детей силовиков
Провокатор под ником Макс Стеклов призывал в Twitter мстить силовикам, охранявшим порядок в Москве во время несанкционированной акции 27 июля, убивая их детей.
Обновлено в 07:30
Политика
На Украине сибирские пожары назвали местью «московским дикарям»
По последним данным МЧС, из-за природных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке в зонах задымления остаются свыше 610 населенных пунктов.
Обновлено в 08:29
Здоровье
Разработан революционный способ отсрочки менопаузы на 20 лет
Профессор Саймон Фишел, имеющий прямое отношение к созданию методики экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), разработал революционный способ, позволяющий отсрочить менопаузу на 20 лет.
Обновлено в 08:00
Происшествия
Источник сообщил об уголовном деле против участника акции 3 августа
В отношении участника несанкционированной акции в Москве возбуждено уголовное дело из-за причинения травм сотруднику ОМОН.
Обновлено в 08:29
Происшествия
Румынского министра уволили из-за слов об изнасилованной девочке
Румынского министра образования Екатерину Андронеску уволили из-за слов о похищенной и убитой пятнадцатилетней девочке.
Обновлено в 07:52
Футбол
РПЛ отреагировала на столкновение болельщиков «Зенита» с ОМОНом
Российская премьер-лига (РПЛ) выступила с заявлением по поводу инцидента между фанатами петербургского «Зенита» и сотрудниками ОМОНа, произошедшего в перерыве матча четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром» (1:1).
Обновлено в 09:35
Шоу-бизнес
Кара Делевинь тайно обвенчалась с подругой в Лас-Вегасе
Британская модель и актриса Кара Делевинь сыграла свадьбу со своей подругой Эшли Бенсон в небольшой часовне в Лас-Вегасе.
Обновлено в 07:14
Происшествия
После долгих поисков пропавшую под Волгоградом девочку нашли живой
Сегодня что девочку нашли живой и здоровой в окрестностях станицы Раздольной возле озера Богатое.
Обновлено в 08:19
Спорт
Сборная России побила на «Танковом биатлоне» рекорд 2017 года
Российская сборная в ходе международного конкурса «Танковый биатлон – 2019» побила рекорд 2017 года.
Обновлено в 06:43
Происшествия
В Ленинградской области нашли тело мужчины, скованного наручниками
Следователи возбудили уголовное дело после обнаружения в Ленинградской области тела мужчины, руки и ноги которого были скованы наручниками, сообщается на сайте СУ СК России по региону.
Обновлено в 08:20
Общество
Шаманы принесли жертву в целях борьбы с наводнениями и пожарами
На байкальском острове Ольхон шаманы принесли барана в жертву (тайлаган), чтобы дождь погасил лесные пожары в Сибири.
Обновлено в 07:40
Шоу-бизнес
Ани Лорак облачилась в деним вслед за Мариной Юдашкиной
40-летняя Ани Лорак в своей новой публикации облачилась в деним.
Обновлено в 05:25
Футбол
Артем Дзюба: «Надеюсь, Малком будет Халком на минималках»
Обновлено вчера в 17:11
Энергетика
Путин подписал закон о сдерживании цен на бензин
Поправки в Налоговом кодексе о сдерживании цен на бензин и дизтопливо подписал президент Владимир Путин.
Обновлено в 01:32
Политика
Собянин отреагировал на несанкционированные митинги в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 1" отреагировал на несанкционированные митинги в Москве, передает ТАСС.
Обновлено в 04:47
Культура
Сильвестр Сталлоне и Дольф Лундгрен запускают совместный проект
Сильвестр Сталлоне и Дольф Лундгрен анонсировали новый совместный проект.
Обновлено в 08:27
Происшествия
В Иране сообщили о задержании иностранного танкера в Персидском заливе
Иран задержал в Персидском заливе иностранный танкер с «контрабандным топливом», который шёл в арабские страны, сообщает Press TV.
Обновлено в 05:03
Политика
Кличко покинул Украину вслед за Порошенко
Ранее Украину покинул предыдущий президент Петр Порошенко — 28 июля он с семьей уехал на отдых за границу.
Обновлено в 08:06
Происшествия
В ДТП в Екатеринбурге на улице Малышева погибли два человека
В Екатеринбурге из-за дорожно-транспортного происшествия на улице Малышева погибли два человека.
Обновлено в 00:08
Футбол
Александр Григорян: «Не знаю, когда будем играть в Тамбове»
Главный тренер «Тамбова» Александр Григорян поделился мнением о предстоящем матче 4-го тура РПЛ против «Арсенала».
Обновлено в 09:32
Футбол
«Барселона» объявила о переходе из «Бетиса» футболиста Фирпо
Обновлено в 07:32
Общество
В Госдуме заявили о риске для 15 млн россиян остаться без работы
В будущем до 15 млн россиян могут лишиться работы, которая не требует серьезной квалификации, так как их профессии вымирают из-за автоматизации.
Обновлено в 08:37
Происшествия
В результате стрельбы в Огайо погибли девять человек
В американском городе Дейтон (штат Огайо) девять человек погибли в результате стрельбы, сообщила местная полиция.
Обновлено в 04:26