Политика
Вице-премьер Италии считает Путина великим президентомТАСС 00:37
Заместитель премьер-министра и министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини назвал Владимира Путина великим президентом. Об этом сообщило агентство ANSA.
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Армия и оружие
НАТО ищет способы регулирования военной безопасности в Арктике
Оборонный колледж НАТО подготовил доклад о соблюдении военной безопасности в Арктике, в котором значительное место уделено анализу взаимоотношений с Россией.
Обновлено вчера в 12:27
Политика
Климкин спрогнозировал бегство половины украинцев за рубеж
Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что через несколько лет половина украинцев будет находиться за рубежом, об этом сообщает портал "Обозреватель".
Обновлено вчера в 23:36
Происшествия
Боец Росгвардии пострадал на несогласованной акции в центре Москвы
Обновлено вчера в 12:44
Происшествия
Трамп назвал стрельбу в Техасе проявлением трусости
Президент США Дональд Трамп назвал стрельбу в торговом центре в городе Эль-Пасо проявлением трусости.
Обновлено вчера в 22:58
Политика
Постпред Украины сообщил о попытке сорвать возвращение России в ПАСЕ
Украинский постпред при Совете Европы Дмитрий Кулеба рассказал, как Украина пыталась сорвать возвращение России в ПАСЕ.
Обновлено вчера в 14:14
Армия и оружие
Шойгу назвал причины отсутствия стран НАТО на Армейских играх
Министр обороны России Сергей Шойгу прокомментировал нежелание стран НАТО участвовать в Армейских международных играх-2019.
Обновлено вчера в 22:36
Армия и оружие
Российский беспилотник «Охотник» совершил первый полет
Обновлено вчера в 11:22
Авто
Названы самые быстрые автомобили Mazda
Обновлено в 00:48
Единоборства
Ковингтон победил Лоулера на UFC on ESPN 5 и теперь подерется за титул
В главном событии вечера экс-временный чемпион организации в полусреднем весе Колби Ковингтон одолел экс-чемпиона промоушена Робби Лоулера.
Обновлено вчера в 19:01
Наука
Искусственный интеллект обучили предсказывать успех фильма
Обновлено вчера в 16:25
Политика
National Interest оценил военно-морской парад в Петербурге
Американский журнал The National Interest оценил главный парад, приуроченный к празднованию 323-й годовщины со дня образования ВМФ России.
Обновлено вчера в 19:03
Общество
Пользователи по всему миру жалуются на сбой в работе Instagram
В работе социальной сети Instagram произошел сбой, следует из данных DownDetector.
Обновлено в 01:15
Происшествия
В центре Екатеринбурга два человека погибли в ДТП с пятью автомобилями
Два человека погибли, еще трое пострадали при столкновении пяти автомобилей в центре Екатеринбурга, сообщили РИА Новости в отделении пропаганды городского ГИБДД.
Обновлено вчера в 23:37
Общество
В Москве появились тропические постельные клопы
Роспотребнадзор заявил об обнаружении в Москве тропических постельных клопов, которые ранее не встречались в европейской части России.
Обновлено 02 августа в 09:36
Здоровье
Скончался заслуженный врач РФ Сухарев Владимир Михайлович
Владимир Михайлович Сухарев - заслуженный врач России, кандидат медицинских наук, более 30 лет возглавлял онкологическую службу, являясь главным онкологом министерства здравоохранения Самарской области.
Обновлено вчера в 17:16
Здоровье
5 продуктов, которые волгоградцы напрасно исключают из рациона
В день можно употребить примерно 10–30 г качественного продукта, пишет «Волгоградская правда.ру». Квашеную капусту часто недооценивают.
Обновлено вчера в 15:48
Политика
NYT сообщила о поставках нефти из Ирана вопреки санкциям США
По меньшей мере 12 иранских танкеров продолжают перевозить нефть в Азию и Средиземноморье несмотря на санкции США, говорится в расследовании газеты The New York Times.
Обновлено вчера в 17:03
Экономика
Путин снизил НДС на фрукты и повысил налог на пальмовое масло
Президент России Владимир Путин подписал закон, снижающий до десяти процентов ставку налога на добавленную стоимость (НДС) для фруктов и ягод и увеличивающий ее до 20 процентов для пальмового масла.
Обновлено 02 августа в 14:19
Общество
После шторма в Одессе: смерч, уплывшие авто и затопленные реки - новые видео
В Одессе в субботу, прошел сильнейший ливень, практически затопив многие улицы города.
Обновлено вчера в 17:00
Кино
В Сети появились фото Киану Ривза с бородой и ирокезом
Американский актер Киану Ривз сменил образ для съемок в фильме «Билл и Тед». Фотографии актера с бородой и ирокезом опубликованы в Twitter.
Обновлено вчера в 09:47
Футбол
Александр Бубнов: «Перед голом Дзюбы был фол, „Спартак“ с такой игрой останется внизу»
Постоянный эксперт Sportbox.ru Александр Бубнов подвел итоги субботних матчей 4-го тура РПЛ. «Урал» — «Ростов» (2:2) Игра была равная.
Обновлено вчера в 17:37
Авто
Опытным не читать! 10 главных вопросов начинающего водителя
Как правило, горловина для заливки жидкости в стеклоомыватель располагается справа или слева в передней части подкапотного пространства — конструкторы прячут сами бачки в нишах передних крыльев.
Обновлено вчера в 23:07
Наука
В России нашли выигравших от пожаров в Сибири
Обновлено 02 августа в 11:34
Происшествия
828 человек было задержано в ходе акции в центре Москвы
Обновлено вчера в 23:30
Футбол
Дзюба спас «Зенит» от поражения в матче против «Краснодара»
В центральном матче 4-го тура РПЛ "Зенит", благодаря голу Артема Дзюбы в компенсированное время второго тайма, смог уйти от поражения от "Краснодара" - 1:1. В составе питерцев дебютировал купленный у "Барселоны" Малком.
Обновлено вчера в 17:07
Политика
Медведчук призвал Киев договориться с Россией по газовому вопросу
Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук призвал Киев договориться с Москвой по газовому вопросу.
Обновлено вчера в 15:31
Кино
Скончался оскароносный режиссер-документалист Пеннебейкер
Обновлено вчера в 23:40
Футбол
«Локомотив» победил «Крылья Советов» со счетом 1:2
Встреча закончилась поражением хозяев со счетом 1:2. Счет был открыт на 15-й минуте игроком «Локомотива».
Обновлено вчера в 12:34
Общество
В Тулуне уровень воды в реке Ия опустился ниже критического показателя
Уровень воды в реке Ия в Тулуне Иркутской области опустился ниже критической отметки.
Обновлено в 01:01
Общество
В Нытвенском районе Прикамья ввели режим ЧС
Обновлено вчера в 15:02