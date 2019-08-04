Политика

Вице-премьер Италии считает Путина великим президентомТАСС 00:37

Заместитель премьер-министра и министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини назвал Владимира Путина великим президентом. Об этом сообщило агентство ANSA.
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Вице-премьер Италии назвал Путина великим президентом

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