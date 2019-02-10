Политика

Вице-премьер Италии намерен бороться за отмену санкций против РоссииRT на русском 09:55

Вице-премьер Италии Луиджи Ди Майо подтвердил своё намерение бороться за отмену антироссийских санкций. По его словам, если итальянские компании несут убытки из-за внешней политики в отношении России, то меры должны быть пересмотрены.
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«Против знаменитых санкций против России мы будем бороться и бороться не потому, что мы за Россию или за Америку, а потому, что мы за Италию», — приводит слова Ди Майо агентство ANSA
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