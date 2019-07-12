Вице-премьер России Алексей Гордеев предлагает проработать вопрос об использовании изъятых продуктов, если они пригодны в пищу, по назначению вместо их уничтожения.

с чего всё началось

Мне кажется, продукты питания уничтожать в принципе неправильно. Другое дело – их изымать и дальше думать, как использовать именно по назначению как продукты питания, сделав соответствующие анализы по качеству. Какие решения будут приняты на будущее – это требует обсуждения.

Вице-премьер России Алексей Гордеев предложил проработать вопрос об использовании изъятых санкционных продуктов, если они пригодны к употреблению, передает ТАСС.

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