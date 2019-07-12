Политика

Вице-премьер Гордеев предложил не уничтожать санкционные продуктыВедомости 04:36

Вице-премьер России Алексей Гордеев предложил проработать вопрос об использовании изъятых санкционных продуктов, если они пригодны к употреблению, передает ТАСС.
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Алексей Гордеев
Мне кажется, продукты питания уничтожать в принципе неправильно. Другое дело – их изымать и дальше думать, как использовать именно по назначению как продукты питания, сделав соответствующие анализы по качеству. Какие решения будут приняты на будущее – это требует обсуждения.
— Алексей Гордеев, российский политикRambler News Service 03:00
с чего всё началось

Вице-премьер Гордеев предложил отказаться от уничтожения изымаемых продуктов

Вице-премьер России Алексей Гордеев предлагает проработать вопрос об использовании изъятых продуктов, если они пригодны в пищу, по назначению вместо их уничтожения.
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