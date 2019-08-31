Политика
РИА НовостиВице-премьер Чехии прокомментировал ситуацию с памятником Коневу
Гамачек первым из руководства Чехии высказался о нынешней ситуации вокруг памятника Коневу. Ранее пресс-секретарь чешского президента Йиржи Овчачека в Twitter обратился к политикам с призывом откликнуться на поведение властей района Праги в отношении памятника.
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с чего всё началось
Заниматься толкованием исторических событий должны историки, а не политики, заявил вице-премьер Чехии Ян Гамачек, комментируя ситуацию вокруг памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу.Евразия Daily20:38
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