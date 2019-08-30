Политика

Народные новостиНародные новостиВице-премьер Чехии прокомментировал осквернение советского памятника

Первый вице-премьер и глава МВД Чехии Ян Гамачек написал на своей странице в сети микроблогов Twitter, что история принадлежит историкам, а не политикам и ситуация с памятником маршалу Советского Союза Ивану Коневу это только подтверждает.
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с чего всё началось
Заниматься толкованием исторических событий должны историки, а не политики, заявил вице-премьер Чехии Ян Гамачек, комментируя
 ситуацию вокруг памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу.
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