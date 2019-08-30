с чего всё началось

Первый вице-премьер и глава МВД Чехии Ян Гамачек написал на своей странице в сети микроблогов Twitter, что история принадлежит историкам, а не политикам и ситуация с памятником маршалу Советского Союза Ивану Коневу это только подтверждает.

Политика Памятник Захарченко открыли в Донецке В годовщину гибели главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александру Захарченко открыт памятник.

Политика Зеленский и Дуда начали двусторонние переговоры Президенты Украины и Польши Владимир Зеленский и Анджей Дуда начали двустороннюю встречу в Польше, куда украинский лидер прибыл с официальным визитом.

Космос Астрономы впервые смогли увидеть изменение астероидом своего цвета Международной группе астрофизиков впервые удалось запечатлеть астероид — 6478 Gault — в процессе смены цвета в ближней инфракрасной области с красного на синий.

Происшествия В Башкирии мать призналась в убийстве своего годовалого сына Подозреваемая в убийстве собственного годовалого сына 28-летняя жительница села Исмаилово Дюртюлинского района Башкирии Юлия Хабирова призналась в содеянном на допросе в региональном Следственном управлении СКР, передает НСН.

Происшествия СК начал проверку после аварийной посадки Airbus А320 на Сахалине Дальневосточное следственное управление на транспорте СК России проводит проверку по факту аварийной посадки Airbus А320 в аэропорту Южно-Сахалинска, сообщила в субботу пресс-служба ведомства.

Транспорт В московских аэропортах задержаны и отменены более ста рейсов В московских аэропортах задержаны и отменены более ста рейсов, согласно данным сервиса «Яндекс.Расписания».

Политика Глава МИД Латвии не нашел советского прошлого у стран Прибалтики Глава латвийского МИДа Эдгарс Ринкевичс заявил о том, что страны Прибалтики никогда не входили в состав СССР.

Шоу-бизнес Пугачева показала стройные ноги на свидании с супругом Примадонна отправилась на свидание с мужем в черном вечернем платье с открытыми плечами, полупрозрачный подол которого открывает её стройные ноги.

Политика Сайт предвыборного штаба Трампа подшутил над Клинтон На сайте Дональда Трампа, посвященном президентским выборам в США 2020 году, подшутили над соперницей нынешнего хозяина Белого дома на предыдущих выборах Хиллари Клинтон, разместив коллаж с ее изображением на странице с ошибкой «404» («страница не найдена»).

Политика Бортко подал заявление о снятии с выборов и допустил уход из Госдумы Кандидат в губернаторы Санкт-Петербурга от КПРФ Владимир Бортко подал в горизбирком северной столицы заявление о снятии с выборов.

Шоу-бизнес Наргиз рассказала о причинах разрыва с Фадеевым "16 июля получила официальный документ о намерении лейбла MALFA запретить мне исполнять музыкальные произведения Максима Фадеева, документ о расторжении контракта с лейблом, а также фактический отказ продюсерского центра от обязательств по туру", - отметила она.

Шоу-бизнес «Тайный муж» беременной Мироновой оказался безумным поклонником На днях некий Дмитрий Барановский заявил, что является тайным мужем Марии Мироновой. Между тем близкие актрисы опровергают эту информацию.

Происшествия В квартиру студента Егора Жукова пришли с обыском Домой к студенту Высшей школы экономики Егору Жукову, арестованному по делу о массовых беспорядках, пришли с обыском.

Армия и оружие Сирийская армия прекращает огонь в Идлибе Вооруженные силы Сирии в одностороннем порядке вводят режим прекращения огня в зоне деэскалации Идлиб.

Музыка Военные оркестры КНДР и Египта выступят в парках столицы 31 августа В столичных парках 31 августа в рамках фестиваля "Спасская башня" выступят военные оркестры разных стран, в том числе Японии, Турции, КНДР и Египта, говорится на сайте фестиваля.

Происшествия Число жертв взрыва на химзаводе в Индии возросло до 12 В результате взрыва на химическом заводе в индийском штате Махараштра погибли 12 человек.

Космос Космонавты с трудом смогли включить робота Федора на МКС Российский космонавт Алексей Овчинин не смог с первой попытки запустить доставленного на МКС робота Федора.

Политика На Украине потребовали переименовать модернизированный в России Ан-124 Недавно глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что к концу года конструкторское бюро «Ильюшин» представит проект модернизированного самолёта Ан-124 «Руслан» с российскими комплектующими.

Футбол Монреаль сменил «Арсенал» на «Реал Сосьедад» Защитник Начо Монреаль покинул «Арсенал» и пополнил состав «Реал Сосьедад», сообщает официальный сайт баскского клуба.

Авто Geely выпустит новый кроссовер на базе Volvo Весной прошлого года на мотор-шоу в Пекине состоялась презентация концептуального Geely Icon. Теперь новинка обрела серийное воплощение.

Кино Disney снимает продолжение мультфильма «Зверополис» Киностудия Disney рассказала о работе над сиквелом мультипликационного фильма «Зверополис».

Политика Глава ФАС предложил «уничтожить российские госкорпорации» В заключение глава ФАС заявил, что положение госкорпораций в оборонной сфере еще можно оправдать, но, например, инициатива банка ВТБ о создании зернового мегахолдинга выходит за рамки рыночной экономики.

Политика МИД отреагировал на ситуацию на границе Грузии и Южной Осетии Грузия своими действиями намеренно нагнетает напряженность на границе с Южной Осетией.

Космос NASA готовит космодром на мысе Канаверал к удару урагана «Дориан» Центр управления полетами имени Кеннеди начал подготовку объектов космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) к удару урагана "Дориан".