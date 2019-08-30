Политика

Народные новостиНародные новостиВице-премьер Чехии прокомментировал осквернение советского памятника

Первый вице-премьер и глава МВД Чехии Ян Гамачек написал на своей странице в сети микроблогов Twitter, что история принадлежит историкам, а не политикам и ситуация с памятником маршалу Советского Союза Ивану Коневу это только подтверждает.
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с чего всё началось
Заниматься толкованием исторических событий должны историки, а не политики, заявил вице-премьер Чехии Ян Гамачек, комментируя
 ситуацию вокруг памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу.
Евразия Dailyвчера в 20:38

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Вице-премьер Чехии осудил власти Праги за отношение к памятнику маршалу Коневу

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Вице-премьер Чехии прокомментировал ситуацию с памятником Коневу

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РИА Новостивчера в 15:47

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Посольство РФ: чешские граждане осуждают планы закрыть брезентом памятник Коневу в Праге

ТАССвчера в 14:01
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Пропавший в Башкирии годовалый ребенок найден мертвым

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Газета.Ru вчера в 21:23
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Источник: «Виннипег» заинтересован в обмене Лайне на Свечникова

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RT на русском вчера в 11:57
Авто

Honda показала обновленный микровэн Freed

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РИА Новости вчера в 13:47
Общество

На Востряковском кладбище открыт памятник Иосифу Кобзону

Церемония открытия памятника народному артисту СССР, певцу, депутату Госдумы России второго-седьмого созывов Иосифу Кобзону состоялась в пятницу, 30 августа, на Востряковском центральном кладбище.
Известия вчера в 07:41
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Сирийская армия прекращает огонь в Идлибе

Вооруженные силы Сирии в одностороннем порядке вводят режим прекращения огня в зоне деэскалации Идлиб.
Вести.Ru вчера в 09:23
Экономика

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Поправки обязывают кредитора перед передачей долга третьему лицу предложить его по аналогичной цене самому должнику.
BFM.ru вчера в 01:32
Политика

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Кандидат от КПРФ – режиссер Владимир Бортко отказался участвовать в выборах губернатора Санкт-Петербурга.
Ведомости вчера в 12:03
Общество

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Чтобы минимизировать возможность появления акриламида в домашней пище, специалисты рекомендуют подержать очищенную картошку в воде один-два часа.
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Авто

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Используя тепловизор, блогеры с YouTube-канала MikesCarInfo наглядно показали, как сильно нагреваются автомобили разных цветов на солнце.
Автоновости дня вчера в 08:15
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Происшествия

В Екатеринбурге самолет совершил вынужденную посадку

Газета.Ru вчера в 00:39
Политика

В Кремле заявили о прогрессе в вопросе обмена заключёнными с Украиной

Кремль отмечает определённый прогресс в вопросе обмена заключёнными с Украиной, заявил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков.
RT на русском вчера в 09:43
Политика

Туск не приедет в Польшу на 80-летие начала Второй мировой войны

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RT на русском вчера в 16:41
Общество

Умер создатель корпорации Tetra Pak Ханс Раусинг

Создатель транснациональной корпорации Tetra Pak Ханс Раусинг скончался в возрасте 93 лет.
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Футбол

ЦСКА и «Краснодар» узнали соперников в Лиге Европы

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Lenta.ru вчера в 07:48
Общество

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Экс-депутат Госдумы и вдова Дениса Вороненкова Мария Максакова может лишиться своей элитной квартиры за 100 миллионов рублей, сообщает "МК".
РЕН ТВ вчера в 14:34
Гаджеты

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Как и ожидалось, сегодня компания Redmi представила ожидаемый смартфон Redmi Note 8 Pro.
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Политика

Трамп уволил помощницу после слов о его полной дочери, пишут СМИ

РИА Новости вчера в 21:34
Политика

Украина договорилась о поставках газа из США через Польшу

Польский энергетический концерн PGNiG и группа «Энергетические ресурсы Украины» (ЭРУ) подписали договор, согласно которому польская сторона будет поставлять украинской стороне сжиженный природный газ (СПГ), закупаемый в США, говорится в сообщениях компаний.
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Культура

Умер художник Сергей Ковальский

Lenta.ru вчера в 20:48
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Ураган "Дориан" усилился до четвертой степени — предпоследней по мощности.
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"Российская газета" напомнила об изменениях, которые ждут россиян с 1 сентября текущего года.
РИА Новости вчера в 05:09
Экономика

Росстат заявил о росте реальных пенсий в июле

Реальный размер пенсий с поправкой на инфляцию в июле вырос на 1,4 процента по сравнению с тем же месяцем прошлого года, сообщил Росстат.
Российская газета вчера в 10:12
Футбол

Финал Лиги чемпионов пройдет в Санкт-Петербурге

В последний раз финал Лиги чемпионов проходил в РФ в 2008 году. Тогда в «Лужниках» встретились «Манчестер Юнайтед» и «Челси».
ТК Звезда вчера в 13:03
Экономика

Дерипаска рассказал рабочим ГАЗа о надвигающемся мировом кризисе

Бизнесмен сообщил рабочим, что санкции надолго и компании остается лишь бороться за продление лицензий Управления по контролю над иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США — дедлайна, до которого будет возможно совершать сделки с группой ГАЗ, не опасаясь действия санкций.
РБК вчера в 12:54
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Экс-главу Нацбанка Украины сбила машина

Газета.Ru вчера в 11:15
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Советский полководец, Маршал Советского Союза, дважды Герой Советского Союза. Член ЦК КПСС.
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