Происшествия

Вице-премьер Борисов заявил об отсутствии претензий к SSJ100РБК 03:27

Вице-премьер Юрий Борисов заявил, что нет никаких подтверждений того, что авиакатастрофа с лайнером SSJ100 авиакомпании «Аэрофлот» в Шереметьево произошла по вине самолета. Об этом он сказал на Петербургском международном экономическом форуме, передает корреспондент РБК.
Читать в источнике
Юрий Борисов
У него очень серьезный запас по прочности, по перегрузкам. Произошел экстраординарный случай. Он по техническому заданию может выдержать перегрузку 3,8 g, а было ближе к 6, это уже не аварийная, а катастрофическая ситуация, ни одна конструкция такого выдержать не может.
— Юрий Борисов, российский политикКоммерсантъ 03:45

Подробнее о событии

Вице-премьер Борисов заявил о сильных перегрузках SSJ 100 при катастрофе в Шереметьево

Коммерсантъ03:45

Борисов заявил, что подтверждения причин крушения Superjet из-за неисправности нет

ТАСС03:35

Вице-премьер Борисов назвал причиной катастрофы Superjet совокупность факторов

Говорит Москва03:14

Борисов заявил об отсутствии оснований прекращать выпуск SSJ

RT на русском03:07

Борисов заявил о катастрофических перегрузках SSJ 100 во время ЧП

Газета.Ru03:19

Вице-премьер Борисов заявил об отсутствии претензий к SSJ100

РБК03:27

Причин прекращать производство SSJ100 нет, считает вице-премьер Борисов

РИА Новости03:11
Показать все источники
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 05:38, Ашберн
Происшествия

На акции в поддержку журналиста Голунова начались задержания

Обновлено в 03:35
Происшествия

МВД сообщило об изъятии кокаина у журналиста Голунова

В квартире корреспондента «Медузы» Ивана Голунова полицейские обнаружили три пакета и сверток с порошкообразным веществом, а также электронные весы, сообщил столичный главк МВД.
Обновлено вчера в 17:19
Происшествия

Иван Голунов рассказал о задержании и условиях содержания в ИВС

Задержанный по подозрению в сбыте наркотиков корреспондент «Медузы» Иван Голунов рассказал о своем задержании и условиях содержания в изоляторе временного содержания (ИВС).
Обновлено в 05:13
Футбол

Шикунов уволен из «Крыльев Советов», клуб ждёт проверка деятельности

В пятницу, седьмого июня, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров сообщил, что футбольный клуб "Крылья Советов" ждёт проверка деятельности, а директор команды Александр Шикунов уже отправлен в отставку.
Обновлено вчера в 15:14
Шоу-бизнес

«Забыла юбку надеть»: Алла Пугачева удивила провокационным нарядом

К ресторану на Рублевке Алла Пугачева подъехала на чёрном лимузине Bentley Arnage RL.
Обновлено в 03:12
Политика

Орешкин: Россия и Белоруссия обсуждают вопрос введения единой валюты

Россия и Белоруссия обсуждают вопрос введения единой валюты, решение будет приниматься на уровне президентов двух стран, сообщил министр экономического развития Максим Орешкин на полях Петербургского международного экономического форума.
Обновлено в 04:39
Шоу-бизнес

Бузова приехала на вручение премии «Муз-ТВ» на верблюдах

Участница скандального телепроекта «Дом-2» Ольга Бузова заявилась на церемонию вручения премии «Муз-ТВ» верхом на верблюдах, сообщает 8 июня корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 01:46
Армия и оружие

Стало известно об отступлении российских военных в Сирии

Российским военнослужащим пришлось отступить с военной базы в Таль-Сальбе на севере сирийской провинции Хама после того, как боевики группировки «Хайат Тахрир-аш-Шам» (ХТШ, создана на базе запрещенной в России «Джабхат ан-Нусры») нанесли по их позициям несколько артиллерийских ударов.
Обновлено вчера в 11:13
Общество

Центр лучевой терапии появится на юге Петербурга в 2021 году

Центр дистанционной лучевой терапии построят рядом с Городским клиническим онкологическим диспансером на проспекте Ветеранов на юге Северной столицы.
Обновлено в 05:12
Спорт

В Dota 2 вышел Collector’s Cache 2019

Valve добавила в клиент игры сундук The International 2019 Collector’s Cache. За открытие 15 сокровищ игрок получит 36 уровней Battle Pass.
Обновлено вчера в 19:29
Происшествия

В Москве убили мастера спорта по греко-римской борьбе

Мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева до смерти избили в парке на юго-западе Москвы, сообщает Пятый канал.
Обновлено в 05:00
Общество

Симоньян прокомментировала инцидент с Любовью Соболь на «Эхе Москвы»

Обновлено 06 июня в 16:20
Происшествия

Исправительная колония загорелась в Свердловской области

В Свердловской области начался пожар на площади 2 тыс.кв.метров в исправительной колонии.
Обновлено в 02:51
Финансы

Минфин рассматривает вопрос об еще одном выпуске евробондов РФ

В марте Минфин разместил 16-летние евробонды на три миллиарда долларов под 5,1 процента и доразместил выпуск евробондов с погашением в 2025 году на 750 миллионов евро с доходностью 2,375 процента.
Обновлено в 05:24
Гаджеты

Известна дата выхода складного смартфона Samsung Galaxy Fold

Зарубежный инсайдер анонсировал скорую дату презентации уникального складного смартфона Samsung Galaxy Fold.
Обновлено в 05:13
Происшествия

СМИ узнали новые детали убийства любовницы экс-главы Раменского района

Обновлено вчера в 16:02
Политика

Додон заявил, что ситуация в Молдавии на грани дестабилизации

Действующий президент Молдавии Игорь Додон предупредил граждан о возможных провокациях с целью дестабилизации ситуации в стране.
Обновлено в 05:28
Политика

В «Нафтогазе» назвали условие переговоров с «Газпромом»

Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев написал на своей странице в Facebook, что компания готова к переговорам с «Газпромом», но исключительно в трёхстороннем формате.
Обновлено вчера в 10:41
Армия и оружие

Хуситы уничтожили американский ударный беспилотник MQ-9 Reaper

Обновлено вчера в 10:46
Политика

Зеленский провёл закрытую встречу с журналистами

Президент Украины Владимир Зеленский провёл закрытую встречу с представителями украинских СМИ, сообщает УНИАН.
Обновлено в 04:19
Здоровье

Роспотребнадзор рассказал, как защититься от жары

В нескольких регионах России установилась аномально жаркая погода. В Москве и Подмосковье объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности.
Обновлено в 04:46
Музыка

Загитова продемонстрировала выступление под новую песню

Олимпийская чемпионка Алина Загитова продемонстрировала фрагмент программы под музыку, которую фигуристка выбрала на новый сезон.
Обновлено в 02:30
Наука

Найден способ понизить артериальное давление

Ранее сообщалось, что ученые нашли способ защитить сердце от болезней.
Обновлено в 05:15
Политика

Вакарчук заявил, что шоумен Сергей Притула идет в Раду с его партией

Украинский музыкант, солист группы "Океан Эльзы" и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук заявил, что украинский шоумен Сергей Притула идет на внеочередные выборы в Верховную раду от его партии.
Обновлено в 04:19
Интернет

«Мегафон» сменил название сети на «Megafon fastest»

Мобильный оператор «Мегафон» изменил название сотовой сети. Теперь к слову «MegaFon» добавилось приписка «Fastest».
Обновлено в 04:33
Армия и оружие

Зачем США намерены тестировать системы GPS с «защитой от России»

"Война XXI века" Как отмечает издание, решение об испытаниях новых систем было принято на фоне "воздействия России" на коммуникации стран Запада — "от мобильных сетей в ходе учений до радиоэлектронной борьбы против операций США в Сирии".
Обновлено вчера в 16:35
Политика

В Гааге сегодня начнётся второй этап слушаний по иску Украины к России

Украина подала иск пару лет назад. Киев указывает на нарушения Москвой двух международных конвенций.
Обновлено 06 июня в 00:06
Политика

Венесуэла создала механизм для расчета с Россией в рублях

Каракас создал механизм для расчета в рублях с Россией, заявил РИА Новости вице-президент Венесуэлы по вопросам экономики и финансов, министр промышленности и национального производства Тарек Эль-Айссами.
Обновлено в 04:24
Армия и оружие

О попытке прорыва со стороны украинских военнослужащих заявили в ДНР

Представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) заявил о том, что украинские силовики попытались совершить прорыв, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 07:04
Авто

В новых внедорожниках УАЗ появятся технологии Aurus

Ранее глава Sollers Вадим Швецов раскрыл некоторые детали нового внедорожника, производство которого может быть начато в 2020 или 2021 годах.
Обновлено вчера в 07:40
Как работают Яндекс.Новости?
Крушение Superjet 100 в "Шереметьево"Больше новостей по теме
Главное