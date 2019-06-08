Происшествия

Вице-премьер Борисов заявил, что претензий к SSJ-100 нетГазета.Ru 05:55

Причиной крушения российского самолета Sukhoi Superjet 100 в московском аэропорту Шереметьево, при котором погиб 41 человек, не была техническая неисправность лайнера – он был в исправном состоянии, об этом рассказал заместитель председателя правительства России Юрий Борисов.
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Юрий Борисов
У него очень серьезный запас по прочности, по перегрузкам. Произошел экстраординарный случай. Он по техническому заданию может выдержать перегрузку 3,8 g, а было ближе к 6, это уже не аварийная, а катастрофическая ситуация, ни одна конструкция такого выдержать не может.
— Юрий Борисов, российский политикКоммерсантъ 03:45

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