Вице-премьер Борисов заявил, что претензий к SSJ-100 нетГазета.Ru 05:55

У него очень серьезный запас по прочности, по перегрузкам. Произошел экстраординарный случай. Он по техническому заданию может выдержать перегрузку 3,8 g, а было ближе к 6, это уже не аварийная, а катастрофическая ситуация, ни одна конструкция такого выдержать не может.

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Вице-премьер Борисов заявил, что претензий к SSJ-100 нет

Армия и оружие Пресс-секретарь Зеленского: ВСУ расстреливают жилые дома Донбасса По словам Мендель, имелось ввиду, что украинские каратели якобы попадаются на провокации, "когда стреляют из жилого дома, детского сада, школы, больницы - из любого места, где находятся гражданские люди".

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