Политика
Вице-премьер Борисов допустил новые санкции против самолета МС-21Известия 01:47
Западные страны могут ввести санкции в отношении программы по созданию российского самолета МС-21. Об этом заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов 7 июля.
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Sony готовит к выпуску смартфон с гибким экраном
Обновлено в 02:27
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри поделились фото с крестин сына
На крестинах присутствовали всего 25 человек, среди них герцог и герцогиня Кембриджские, принц Чарльз с супругой Камиллой, а также мать Меган Маркл - Дория Рэгланд.
Обновлено вчера в 13:00
Политика
Зеленский озадачил пользователей сети странным поведением
Президент Украины Владимир Зеленский озадачил пользователей сети странным поведением на совещании Закарпатской таможни в Ужгороде в субботу, 6 июля.
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Происшествия
Мужа Луизы Хайруллиной выпустили на свободу
Обновлено вчера в 18:16
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Карен Шахназаров встретился с родной дочерью спустя 20 лет
Через 20 лет Карен Георгиевич прилетел в Нью-Йорк с рабочим визитом, и ему позвонила девушка, которая на ломанном русском попросила встречи: ею оказалась Анна.
Обновлено вчера в 11:00
Политика
Посол Британии в секретных письмах называл Трампа «некомпетентным»
Британский посол в США Ким Даррок отправлял в Форин-офис (внешнеполитическое ведомство Соединенного Королевства) секретные телеграммы, в которых называл американского президента Дональда Трампа «неумелым», «некомпетентным» и «небезопасным».
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Происшествия
Миллиардер Эпштейн задержан в США по обвинению в торговле людьми
Американского финансиста Джеффри Эпштейна, которого ранее обвиняли в склонении несовершеннолетних к проституции, вновь задержали по обвинению в торговле людьми, сообщает The New York Times.
Обновлено в 00:07
Футбол
Удаление в матче с Чили стало вторым в карьере Месси
Лидер сборной Аргентины Лионель Месси был удален на 37-й минуте матча за третье место на Кубке Америки против Чили, передает "Чемпионат.com".
Обновлено вчера в 22:18
Футбол
Восемь игроков «Тоттенхэма» могут покинуть команду этим летом
Восемь футболистов «Тоттенхэма» могут покинуть лондонский клуб в летнее трансферное окно.
Обновлено вчера в 12:38
Происшествия
Палестинец протаранил на автомобиле группу израильских военнослужащих
Палестинец протаранил на автомобиле группу израильских военнослужащих, ранив пятерых из них, его задержали спустя несколько часов поисков на Западном берегу реки Иордан, сообщила армейская пресс-служба.
Обновлено в 00:03
Футбол
Зенит — Локомотив 2:3
Обновлено вчера в 14:01
Авто
Дешевый кроссовер Jetta VS5 добрался до дилеров Volkswagen
Официальные продажи новинки стартуют в «Поднебесной» уже через неделю, а пока стало известно, что первые экземпляры «паркетника» начали поступать в местные дилерские центры Volkswagen.
Обновлено вчера в 23:29
Транспорт
В России изменились правила перевозки детей в авто
В России ввели новые правила перевозки детей в автомобилях. Об этом сообщает Car.ru.Градация детей в зависимости от их возраста изменилась.
Обновлено 05 июля в 09:26
Общество
Более 90% украинцев вынуждены экономить
Более 90% жителей Украины вынуждены экономить из-за тяжелого материального положения.
Обновлено в 01:14
Происшествия
Врачи спасли руку жестоко избитой девочки из Ингушетии
Обновлено вчера в 10:29
Политика
Британия потратит более $22 млн на борьбу с фейковыми новостями
Власти Великобритании выделят $22,5 млн для борьбы с распространением недостоверной информации.
Обновлено вчера в 21:41
Политика
Иран приготовился захватить британский танкер
В сложившейся ситуации Резайи считает единственно верным вариантом ответный захват британского танкера.4 июля британские морские пехотинцы по просьбе США перехватили в Гибралтаре супертанкер Grace 1, плывший под флагом Панамы.
Обновлено 05 июля в 05:46
Музыка
«Алкоголичка» Артура Пирожкова набрала более 3 млн просмотров за сутки
Клип оценили около 197 тысяч пользователей, а вот 20 тысяч не разделили их мнения и поставили ему дизлайк.
Обновлено вчера в 06:57
Происшествия
Большинство задержанных в Канкуне россиян депортировали из Мексики
Семеро из десяти россиян, задержанных в аэропорту мексиканского Канкуна, в субботу вечером депортированы из Мексики, сообщили РИА Новости в посольстве России.
Обновлено вчера в 19:38
Происшествия
Генерал ФСБ назвал ведомство «инкубатором для блатных»
По словам силовика, ситуация будет ухудшаться, пока в системе МВД и ФСБ не перестанут создавать «инкубатор для блатных».
Обновлено вчера в 09:12
Происшествия
При взрыве в торговом центре во Флориде пострадали 23 человека
Власти Флориды установили, что при взрыве в торговом центре в городе Плантейшн пострадали 23 человека.
Обновлено вчера в 15:28
Общество
Из-за маловодья на Волге ожидаются нештатные ситуации
В Федеральном агентстве водных ресурсов рассказали о том, что к концу лента и началу осень на Волге может значительно понизиться уровень воды.
Обновлено в 02:30
Политика
Вода в Крым может поступить при уступке Россией части полуострова, считают в Киеве
Киев может пойти на возобновление работы Северо-Крымского канала, если Москва в состоянии пойти на уступки.
Обновлено в 02:21
Кино
Ученые объяснили успех киновселенной Marvel
По словам Руфана, продюсеры изначально применили очень эффективную схему, предполагающую выпуск нескольких фильмов, посвященных отдельным персонажам, таких как Железный Человек, Капитан Америка и Тор, которые затем объединяются в командный фильм.
Обновлено в 02:40
Политика
Экс-глава MI6 заявил о политическом нервном срыве у Британии
Великобритания переживает политический нервный срыв и подвергается огромному риску из-за решения покинуть Европейский союз.
Обновлено вчера в 20:14
Политика
Украинский эксперт оценил заявление Зеленского о «Северном потоке — 2»
Украинский политолог и экономист Александр Дудчак в интервью RT прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Дональд Трамп сможет остановить "Северный поток — 2" и "решить вопрос в сторону Украины".
Обновлено вчера в 22:41
Экономика
Купленный Гуцериевым за $20 млн завод оценили в 1 рубль
Стоимость сделки составила 1,3 млрд рублей (или около $20 млн), говорится в решении Краснодарского суда.
Обновлено 05 июля в 14:20