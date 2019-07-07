Политика
Вице-премьер Борисов допустил новые санкции против самолета МС-21Известия 01:47
Западные страны могут ввести санкции в отношении программы по созданию российского самолета МС-21. Об этом заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов 7 июля.
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 04:25, Вашингтон
Происшествия
Луизу Хайруллину нашли благодаря телефонному разговору ее дочерей
4 июля Луизу Хайруллину задержали, вместе с ней в съемном жилище находился муж и дочки 8 и 12 лет.
Обновлено 05 июля в 04:46
Происшествия
Миллиардер Эпштейн задержан в США по обвинению в торговле людьми
Американского финансиста Джеффри Эпштейна, которого ранее обвиняли в склонении несовершеннолетних к проституции, вновь задержали по обвинению в торговле людьми, сообщает The New York Times.
Обновлено в 00:07
Религия
7 июля православные отпразднуют Рождество Иоанна Предтечи
В воскресенье 7 июля 2019 года Православная Церковь отметит великий праздник – Рождество святого пророка Иоанна Предтечи, Крестителя Господня.
Обновлено 05 июля в 09:18
Происшествия
Помощника полпреда президента обвиняют в госизмене
Позднее выяснилось, что речь идет о помощнике полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе Николая Цуканова.
Обновлено 05 июля в 08:51
Армия и оружие
Почти 250 лет исполнилось Чесменской битве
10 июля в федеральный закон «О днях воинской славы и памятных датах России» внесли поправки, согласно которым ежегодно 7 июля в нашей стране отмечается День победы русского флота над турецким флотом в Чесменском сражении.
Обновлено вчера в 17:47
Политика
Зеленский сделал заявление по украинским морякам
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев работает днем и ночью для освобождения задержанных в России моряков, передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:09
Армия и оружие
США призывают Германию отправить в Сирию свои наземные войска
Вашингтон призывает Берлин отправить наземные войска на северо-восток Сирии, чтобы частично заменить американских военнослужащих.
Обновлено в 03:54
Политика
Зеленский озадачил пользователей сети странным поведением
Президент Украины Владимир Зеленский озадачил пользователей сети странным поведением на совещании Закарпатской таможни в Ужгороде в субботу, 6 июля.
Обновлено в 00:43
Единоборства
Установлен новый рекорд самого быстрого нокаута в UFC
Масвидаль победил соперника за пять секунд, нанеся удар коленом в голову в прыжке. Это самый быстрый нокаут в истории UFC.
Обновлено в 01:01
Авто
Обнажёнка: суперкары, которых решили не красить (и правильно сделали)
Koenigsegg Naked Carbon Шведы из Koenigsegg подошли к раздеванию своего суперкара по-скандинавски хладнокровно и прямолинейно: карбоновые кузовные панели на гиперкаре Regera в буквальном смысле голые — их даже лаком решили не покрывать.
Обновлено в 04:18
Финансы
Как прогнозируемое снижение ставки ЦБ отразится на жизни россиян
Игорь Галактионов, эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер", специально для "Российской газеты": - Завидная устойчивость российской валюты, поддерживаемая стабильностью финансовой системы и перспективами снижения процентных ставок, в июне привела котировки валютных пар USD / RUB и EUR / RUB к минимумам с августа прошлого года.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия
При взрыве в торговом центре во Флориде пострадали 23 человека
Власти Флориды установили, что при взрыве в торговом центре в городе Плантейшн пострадали 23 человека.
Обновлено вчера в 15:28
Политика
В Петербурге похоронили погибших в Баренцевом море подводников
Моряки-подводники, погибшие при пожаре на глубоководном аппарате в Баренцевом море, 6 июля были похоронены на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге, передает «Интерфакс».
Обновлено вчера в 05:57
Общество
Медведев распорядился провести всероссийскую диспансеризацию населения
В 2019–2020 годах будет проведена всероссийская диспансеризация взрослого населения.
Обновлено 05 июля в 15:55
Экономика
РЖД направят на дивиденды за 2018 год более 13 млрд рублей
Правительство приняло решение направить на выплату дивидендов "Российских железных дорог" (РЖД) за 2018 год 74% прибыли компании по РСБУ за отчетный период, или более 13 млрд рублей.
Обновлено в 03:37
Происшествия
В Москве прошли пикеты в поддержку врача Элины Сушкевич
Акции в поддержку Сушкевич сегодня проходят в 20 российских городах.
Обновлено вчера в 07:31
Армия и оружие
Украинский военный открыл огонь по бойцам «Азова» в Донбассе
Военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе открыл огонь по боевикам из неонацистского полка «Азов» из-за идеологических разногласий, сообщается на сайте Луганского информационного центра со ссылкой на офицера пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко.
Обновлено вчера в 22:15
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри поделились фото с крестин сына
На крестинах присутствовали всего 25 человек, среди них герцог и герцогиня Кембриджские, принц Чарльз с супругой Камиллой, а также мать Меган Маркл - Дория Рэгланд.
Обновлено вчера в 13:00
Происшествия
Водитель бензовоза, взорвавшегося в Свердловской области, остался жив
Обновлено вчера в 20:46
Экономика
Росстат назвал наиболее подорожавшие продукты по итогам 2018 года
Росстат представил данные по годовой динамике потребительских цен на 1 тыс. товаров и услуг в 2018 году.
Обновлено в 03:03
Политика
Венгрия поставила Зеленскому ультиматум по НАТО
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна перестанет блокировать интеграцию Украины в НАТО при выполнении одного условия.
Обновлено вчера в 11:10
Футбол
Месси: в эпизоде с Меделем достаточно было жёлтых карточек
В концовке первого тайма матча за третье место Кубка Америки между сборными Аргентины и Чили арбитр удалил с поля Лионеля Месси и Гари Меделя за стычку.
Обновлено в 03:42
Хоккей
Александров: очень рад оказаться в такой организации, как «Сент-Луис»
Выигрывать хотят все, так что я очень рад оказаться в такой организации.
Обновлено в 00:31
Здоровье
В Минздраве назвали оптимальную дозу употребления молочных продуктов
Суточная норма потребления молочных продуктов для взрослых людей составляет в среднем 200 граммов.
Обновлено в 02:12
Происшествия
В Калифорнии произошло мощнейшее за 20 лет землетрясение
На юге Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 6,4 балла мощнейшее с 1999 года, сообщает Интерфакс .
Обновлено 05 июля в 06:33
Общество
Как не допустить ошибок при покупке велосипеда
«Челнинские известия» решили выяснить, как выбирать велосипед, чтобы не пожалеть о покупке.
Обновлено в 00:38