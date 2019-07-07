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Происшествия Неизвестные сообщили о минировании самолетов и аэропорта Домодедово Экстренные службы проверяют сообщения о трех взрывных устройствах в московском аэропорту Домодедово, передает в воскресенье, 7 июля, агентство «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

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