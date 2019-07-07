Политика
Вице-премьер Борисов допустил новые санкции против самолета МС-21Известия 01:47
Западные страны могут ввести санкции в отношении программы по созданию российского самолета МС-21. Об этом заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов 7 июля.
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В отношении самолётов МС-21 могут быть введены новые санкции
Независимое телевидение Севастополя04:40
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