Политика
Вице-председатель бундестага оценил роль России в объединении ГерманииРоссийская газета вчера в 22:13
Вице-председатель бундестага Вольфганг Кубики отметил, что без помощи России не произошло бы падения Берлинской стены и объединения немцев в октябре 1990 года. "Люди понимают, что за то, что произошло в Германии, они должны благодарить русских", - заявил политик в эфире ZDF.
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с чего всё началось
«И в отличие от тех, кто проживал на Западе, — а они были как бы в стороне от всего этого — понимали, какой ущерб нанесла Германия России как в Первой, так и во Второй мировых войнах», — сказал вице-председатель бундестага в интервью телеканалу ZDF.Известиявчера в 23:00
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Вице-председатель бундестага оценил роль России в объединении Германии
Российская газетавчера в 22:13
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 02:23, Вашингтон
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