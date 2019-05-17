Политика
Вице-канцлера Австрии уличили в компрометирующей связи с россиянкойКоммерсантъ вчера в 21:56
Вице-канцлера Австрии, лидера оппозиционной Австрийской партии свободы (АПС) Хайнца-Кристиана Штрахе заподозрили, что он тайно встречался с некой племянницей российского олигарха Аленой Макаровой.
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Политика
Порошенко уволил экс-генсека НАТО Расмуссена с поста своего советника
Действующий президент Украины Петр Порошенко уволил бывшего генерального секретаря НАТО Андерса Фог Расмуссена с должности своего внештатного советника.
Обновлено вчера в 21:22
Футбол
Тремя субботними матчами стартует предпоследний тур чемпионата России по футболу
Программа 29-го тура чемпионата России по футболу стартует в субботу тремя матчами.
Обновлено вчера в 17:28
Шоу-бизнес
Олег Газманов ночует с женой в разных комнатах
Певец рассказал о том, как боролся с опухолью, которая появилась на голосовых связках, почему спит с женой в разных комнатах и чувствует ли вину перед матерью своего сына Родиона.
Обновлено вчера в 21:00
Происшествия
Бросившую дочь в поликлинике москвичку задержали
Полицейские задержали женщину, которая бросила свою дочь в поликлинике на севере Москвы.
Обновлено вчера в 17:40
Политика
Опубликован проект указа Зеленского о роспуске Рады
Издание «Страна.ua» опубликовало проект указа избранного президента Украины Владимира Зеленского о досрочном роспуске Верховной Рады.
Обновлено вчера в 20:45
Происшествия
У арестованных полковников ФСБ нашли 12 млрд рублей
В результате обысков более 12 млрд рублей изъяли у начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина и его бывших коллег Дмитрия Фролова и Андрея Васильева.
Обновлено вчера в 17:54
Теннис
Федерер снялся с четвертьфинала турнира в Риме из-за травмы
Третья ракетка мира швейцарец Роджер Федерер завершил выступление на турнире в Риме из-за травмы правой ноги, сообщает пресс-служба ATP.
Обновлено вчера в 07:58
Политика
Трамп и Пенс не приедут на инаугурацию Зеленского
Американский президент Дональд Трамп и вице-президент Майкл Пенс не приедут на инаугурацию избранного главы Украины Владимира Зеленского, заявил посол Украины в США Валерий Чалый.
Обновлено в 01:10
Армия и оружие
Сирийские силы ПВО отразили удар по Дамаску
Обновлено вчера в 15:52
Политика
Суд открыл дело о запрете на выезд Порошенко с Украины
Окружной административный суд Киева открыл дело о запрете на выезд с Украины ряда высокопоставленных чиновников и политиков.
Обновлено вчера в 07:35
Авто
Возрожденная Toyota Supra начала покорять родной рынок
Одной из особенностей новой Toyota Supra на местном рынке стало наличие в моторной гамме 2,0-литровых «турбочетверок» BMW B48, выдающих минимум 197 л.с. и 320 Нм крутящего момента.
Обновлено вчера в 08:15
Армия и оружие
Венесуэльские военные предупредили США, что ждут их с оружием в руках
Венесуэльские военные прошли «маршем верности» с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро и предупредили американцев, что ждут «маленького гринго» с оружием в руках.
Обновлено в 00:25
Шоу-бизнес
«На эстраде междусобойчик, который достал всю страну»: Прохор Шаляпин пожаловался на безработицу
В ходе беседы Прохор Шаляпин признался, что переживает из-за своей певческой карьеры.
Обновлено вчера в 13:20
Политика
Глава МИД Украины Павел Климкин подал в отставку
Климкин пояснил, что уже написал заявление и готовится подать его в Верховную раду после инаугурации Владимира Зеленского, которая состоится в понедельник 20 мая.
Обновлено вчера в 08:22
Энергетика
Рабочая группа оценит потери Минска от некачественной нефти в «Дружбе»
Российские и белорусские власти создали специальную рабочую группу для детальной оценки прямого и косвенного ущерба от прокачки некачественной российской нефти, загрязненной хлорорганическими соединениями, через белорусский участок нефтепровода «Дружба».
Обновлено вчера в 09:58
Общество
Умерла самая сердитая кошка Грампи Кэт
Кошка по имени Грампи Кэт, известная по многочисленным интернет-мемам, умерла в возрасте семи лет.
Обновлено вчера в 07:07
Политика
Экс-спикер Рады предсказал исчезновение Украины через пять лет
Бывший спикер Рады Владимир Литвин заявил, что через пять лет Украина может исчезнуть.
Обновлено вчера в 13:11
Общество
Остановлено строительство храма в центре Екатеринбурга
Строительство храма Святой Екатерины на месте сквера в центре Екатеринбурга приостановлено и не будет возобновлено, пока не будут известны результаты опроса горожан о судьбе этой территории.
Обновлено 16 мая в 13:14
Футбол
Серхио Рамос не хочет видеть Погба в «Реале»
Капитан "Реала" Серхио Рамос высказался против приобретения полузащитника Поля Погба.
Обновлено в 00:39
Здоровье
Врачи призвали наказывать родителей за веганское питание детей
Врачи Королевской академии медицины Бельгии обеспокоены модой на веганское питание среди молодых родителей. Об этом пишет The New York Post.
Обновлено в 01:25
Происшествия
На Украине произошел взрыв в банке, есть пострадавшие
В Луганской области на Украине мужчина взорвал гранату в банковском отделении, в результате чего пострадали шесть человек.
Обновлено вчера в 22:02
Политика
Трамп выступил за расследование связей Байдена с Китаем
Американский лидер Дональд Трамп поддержал идею расследовать финансовые связи с Китаем бывшего вице-президента страны Джо Байдена, который намерен участвовать в следующих президентских выборах.
Обновлено в 00:46
Технологии
Товары с AliExpress можно будет забрать из магазинов «Пятерочка»
В рамках взаимодействия до конца 2020 года в магазинах «Пятерочка» должно появится более двух тысяч постаматов и столько же пунктов выдачи заказов.
Обновлено вчера в 06:21
Музыка
Первый канал аннулировал победу дочери Алсу на шоу «Голос. Дети»
Обновлено 16 мая в 07:56
Баскетбол
ЦСКА обыграл «Реал» и вышел в финал Евролиги
Баскетболисты московского ЦСКА победили мадридский "Реал" в полуфинале Евролиги и пробились в финал турнира.
Обновлено вчера в 18:43
Происшествия
Учительница Рамзана Кадырова погибла в ДТП
В Краснодарском крае произошло ДТП, в котором погибла экс-депутат Чеченской республики, бывшая учительница Ахмата и Рамзана Кадыровых Вера Дерябина.
Обновлено вчера в 18:23
Культура
«ВКонтакте» и «Одноклассники» проведут трансляции «Ночи музеев»
Сообщается, что в «Одноклассниках» можно будет увидеть трансляции Эрмитажа, Русского музея, Музея русского импрессионизма и других – всего около 20 музеев Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга.
Обновлено вчера в 12:43
Общество
Гороскоп на 18 мая: Рыбы сменят тактику, у Овнов изменится жизнь
Сегодня вы почувствуете себя значительно лучше и физически и морально. Этот день обещает резко изменить вашу жизнь.
Обновлено вчера в 11:20
Происшествия
Суд арестовал директора НИИ Росрезерва
Басманный суд Москвы арестовал директора НИИ проблем хранения Росрезерва Сергея Уланина по делу о мошенничестве в особо крупном размере.
Обновлено вчера в 10:42
Общество
Тони Роббинса обвинили в сексуальных домогательствах
Обновлено вчера в 12:09