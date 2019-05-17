Политика
Вице-канцлера Австрии обвинили в преступной связи с россиянкойГазета.Ru 02:43
В Австрии разгорелся скандал из-за якобы имевшей место просьбы нынешнего вице-канцлера страны Хайнца-Кристиана Штрахе к племяннице неназванного российского предпринимателя Алене Макаровой о содействии в ведении нелегального бизнеса в обмен на ее помощь на парламентских выборах.
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Spiegel опубликовал видео, где вице-канцлеру Австрии предлагают русские деньги
Интерфаксвчера в 18:27
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