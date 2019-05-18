Вице-канцлера Австрии заподозрили в сговоре с россиянкойМосковский Комсомолец 04:58

Вице-канцлер Австрии и лидер Австрийской партии свободы Хайнц-Кристиан Штрахе оказался в центре скандала. Политика уличили в сговоре с россиянкой. По данным журнала Spiegel, в 2017 году Штрахе встретился на Ибице с некой Алёной Макаровой.

Вице-канцлера Австрии заподозрили в сговоре с россиянкой

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