Политика

Вице-канцлер Германии решил защищать Прибалтику и Польшу от РоссииВести.Ru вчера в 22:13

Вице-канцлер и бывший глава МИД Германии Зигмар Габриэль решил защищать Прибалтику и Польшу от России, для чего предложил создать специальный фонд. Габриэль подчеркнул, что в настоящее время происходят серьезные изменения.
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Экс-глава МИД Германии предложил «защитить» Прибалтику и Польшу от России

РБКвчера в 20:43

В Германии нашли способ «защитить» Прибалтику от России

News.ruвчера в 20:38

Экс-глава МИД Германии рассказал, как «защитить» Прибалтику от России

Life.ruвчера в 19:42

В Германии нашли способ «защитить» Прибалтику от России

Lenta.ruвчера в 20:36

Экс-глава МИД ФРГ предложил способ «защиты» Прибалтики от России

Аргументы и Фактывчера в 19:36

Германия намерена принять меры для «защиты» Прибалтики от России

Известиявчера в 19:32

Экс-глава МИД Германии предложил способ «защитить» Прибалтику от России

РИА Новостивчера в 18:35
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Происшествия

Опубликовано видео с места гибели участников Stand Up в ДТП

Обновлено вчера в 06:14
Общество

В России заработали новые правила идентификации в мессенджерах

В России с 5 мая вступает в силу постановление правительства об обязанности владельцев мессенджеров идентифицировать пользователей по номеру телефона.
Обновлено вчера в 23:31
Происшествия

На полигоне в Свердловской области прогремел взрыв, погиб военный

Во время взрыва на полигоне в Свердловской области погиб один военнослужащий, еще четверо получили ранения.
Обновлено вчера в 05:27
Политика

Гуайдо признал неудачу попытки свержения Мадуро

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо признал, что попытка свергнуть президента страны Николаса Мадуро потерпела неудачу из-за недостаточной поддержки со стороны венесуэльских военных и не исключил того, что согласился бы на предложение со стороны США о начале иностранной военной интервенции в Венесуэлу, если бы оно поступило.
Обновлено вчера в 18:08
Общество

Российские города возглавили список самых экстремальных в мире

Испанская газета El Pais составила список самых экстремальных городов в мире, куда вошли самые сложные для жизни и туризма города.
Обновлено вчера в 19:22
Футбол

«Зенит» в пятый раз в истории стал чемпионом России

Обновлено вчера в 14:15
Единоборства

Два лучших средневеса проведут бой. Речь не про Головкина

Головкин победил за счет нокдауна в первой половине боя, но все равно многие эксперты были склонны считать, что поединок получился ничейным.
Обновлено 03 мая в 07:34
Авто

Почему современные автомобили стали делать менее надежными, чем старые?

Считается, что новые автомобили создаются для зарабатывания денег и поэтому не должны быть надёжными, чтобы люди чаще покупали новую машину.
Обновлено в 02:14
Происшествия

В Челябинской области задержали подозреваемого в массовом убийстве

Обновлено вчера в 12:30
Армия и оружие

В ЛНР сообщили о повреждении двух домов при обстреле со стороны ВСУ

Обновлено в 00:25
Политика

Кличко продал экскурсию по Киеву за $50 тысяч

Обновлено в 00:03
Экономика

Эксперты оценили влияние майских праздников на экономику

Российская экономика не испытает большого стресса от замедления деловой активности и снижения темпов промышленного производства из-за длинных майских выходных, а возможные негативные проявления будут компенсированы в последующие месяцы года, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
Обновлено в 02:10
Единоборства

Тяжеловес Бетербиев защитил титул чемпиона IBF

Во время вечера бокса, который прошел в Стоктоне, штат Калифорния, российский боксер Артур Бетербиев защитил титул чемпиона IBF в тяжелом весе.
Обновлено в 00:10
Единоборства

Алексахин победил американца Вебба на турнире RCC 6 в Челябинске

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Николай Алексахин одержал победу над американцем Джонавином Веббом на турнире RCC 6.
Обновлено вчера в 11:45
Шоу-бизнес

Вышедшая из психлечебницы Бритни Спирс снялась в эффектной фотосессии

Вскоре после выхода из лечебницы Бритни снялась в красивой фотосессии, кадрами из которых поделилась с подписчиками.
Обновлено вчера в 11:07
Общество

Роструд напомнил о трехдневной рабочей неделе

Трехдневная рабочая неделя и четыре выходных дня ожидают россиян на следующей неделе в связи с празднованием 9 мая Дня Победы, напомнили в воскресенье в пресс-службе Роструда.
Обновлено вчера в 22:25
Политика

Пушков усомнился в словах Трампа о хороших отношениях с Россией

Напомним, президент США Дональд Трамп назвал хорошим телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным и отметил, что у двух государств имеется огромный потенциал для хороших отношений.
Обновлено вчера в 23:15
Армия и оружие

Российские военные сообщили об объединении боевиков в Идлибской зоне

По данным российского Генштаба, боевики "ан-Нусры"* контролируют около 99 процентов Идлибской зоны деэскалации.
Обновлено вчера в 15:03
Армия и оружие

Российский крейсер признали самым мощным в мире

Американское издание признало российский атомный крейсер "Адмирал Нахимов" самым мощным кораблем в мире. Об этом сообщает Military Watch.
Обновлено вчера в 10:55
Единоборства

Серроне вызвал на бой Макгрегора

Американец Дональд Серроне после победы над соотечественником Элом Яквинтой на UFC Fight Night 151 вызвал на бой экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком и полулёгком весе Конора Макгрегора.
Обновлено в 01:35
Шоу-бизнес

Священника пригласили к певице МакSим в больницу

Российская певица Марина Абросимова, выступающая под псевдонимом МакSим, пригласила в больницу, где проходит лечение после автомобильной аварии, священника.
Обновлено вчера в 20:10
Шоу-бизнес

«Первый триместр беременности я провела в стрессе»: Янина Студилина рассказала, как боялась потерять ребенка

Обновлено вчера в 22:00
Общество

Меган Маркл и принц Гарри могут переехать в Калифорнию

21 апреля сообщалось, что герцог и герцогиня Сассекские собираются после рождения первенца могут переехать в Африку, чтобы заняться благотворительностью и представительским функциями.
Обновлено вчера в 22:46
Хоккей

«Бостон» обыграл «Коламбус» и вышел вперед в серии плей-офф НХЛ

«Бостон Брюинз» обыграл «Коламбус Блю Джекетс» в пятом матче серии 1/4 финала плей-офф, сообщается на сайте Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Обновлено в 01:52
Общество

В Нью-Йорке прошла акция «Бессмертный полк»

Акция "Бессмертный полк" в пятый раз прошла в Нью-Йорке, в ней приняли участие около 2 тысяч человек.
Обновлено вчера в 17:17
Политика

Крымские пограничники усилили режим из-за потока туристов с Украины

Отдыхающим советуют рассмотреть вариант выезда не только через «Армянск» и «Джанкой», но и «Перекоп», передаёт РИА Новости.
Обновлено вчера в 02:44
Происшествия

СК начал проверку после рекомендации врача «вызвать попа» пенсионеру

По его данным, дежурный врач больницы в Новоалтайске отказался принимать пациента в тяжелом состоянии, предложив его родственникам вместо медицинской помощи «вызвать попа».
Обновлено вчера в 15:49
Культура

На аукцион выставят оригинальный костюм Дарта Вейдера

Оригинальный костюм уйдет с молотка в ходе аукциона, который получил название «Чудеса галактики».
Обновлено вчера в 08:39
Происшествия

Хабаровск накрыло дымом от лесных пожаров

Хабаровск утром в воскресенье затянуло дымом лесных пожаров из Нанайского района, сообщили ТАСС в Дальневосточном Гидрометцентре.
Обновлено вчера в 21:30
Общество

Эксперты рассказали о динамике цен на дачи в Новосибирске

Дачи в районе Толмачевского шоссе за год подешевели почти на 20% — до 507,5 тыс. руб. Положительную динамику показали цены на дачи по Советскому шоссе — до 1,2 млн руб. за год (13,8%).
Обновлено в 00:30
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Зигмар Габриэль
Немецкий политик
Немецкий политик, член СДПГ. Вице-канцлер Германии. Министр иностранных дел Германии. Премьер-министр земли Нижняя Саксония. Министр по охране окружающей среды, охране природы и ядерной безопасности. Председатель Социал-демократической партии Германии с 13 ноября 2009 года. Министр экономики и энергетики Германии.
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