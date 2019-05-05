Политика
Вице-канцлер Германии решил защищать Прибалтику и Польшу от РоссииВести.Ru вчера в 22:13
Вице-канцлер и бывший глава МИД Германии Зигмар Габриэль решил защищать Прибалтику и Польшу от России, для чего предложил создать специальный фонд. Габриэль подчеркнул, что в настоящее время происходят серьезные изменения.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 03:59, Ашберн
Армия и оружие
Япония отправила истребители на перехват двух военных самолетов России
Обновлено в 03:50
Шоу-бизнес
Ольга Бузова получила приглашение на «Евровидение-2019»
Киркоров признался, что хотел бы видеть Бузову в группе поддержки на "Евровидении-2019".
Обновлено вчера в 12:00
Шоу-бизнес
Священника пригласили к певице МакSим в больницу
Российская певица Марина Абросимова, выступающая под псевдонимом МакSим, пригласила в больницу, где проходит лечение после автомобильной аварии, священника.
Обновлено вчера в 20:10
Общество
В России заработали новые правила идентификации в мессенджерах
В России с 5 мая вступает в силу постановление правительства об обязанности владельцев мессенджеров идентифицировать пользователей по номеру телефона.
Обновлено вчера в 23:31
Происшествия
В Сети появилось видео со «стреляющим из автомата» депутатом Госдумы
Обновлено вчера в 22:58
Экономика
Путин потребовал ввести налоговый вычет за фитнес
Президент России Владимир Путин потребовал от правительства ввести налоговый вычет за спортивно-оздоровительные услуги, передает ТАСС.
Обновлено 03 мая в 15:45
Общество
В Челябинске ребенку выписали лекарство на бланке Минздрава СССР
Маленькой жительнице Челябинска выписали лекарство на бланке Минздрава СССР, передает корреспондент cheltv.ru.
Обновлено в 01:10
Армия и оружие
Новый боевой бронированный трактор выпустят на ЧТЗ
Обновлено вчера в 23:00
Здоровье
Россияне не могут покинуть Монголию из-за карантина после случаев чумы
Семнадцать российских туристов не могут покинуть провинцию Баян-Улгий на западе Монголии, после того как там ввели карантин из-за случаев чумы.
Обновлено вчера в 09:16
Политика
В Раде рассказали, что объединяет русских и украинцев
Русских и украинцев объединяют культура, вера и язык, заявил депутат Верховной рады Нестор Шуфрич в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено вчера в 22:02
Шоу-бизнес
Финалист «Голос. Дети» поделился мнением о победе дочки Алсу
Как рассказал Ержан, за время проекта он сдружился с Иваном Стариковым, Исламом Балкоевым, Микеллой Абрамовой, Нино Чеснер, Робертом Багратяном и Михаилом Григоряном.
Обновлено вчера в 04:58
Общество
Росстат рассказал, для чего россияне используют интернет
Опрос Росстата показал, для каких целей россияне чаще всего пользуются интернетом. С результатами исследования ознакомился RT.
Обновлено в 02:00
Единоборства
UFC Ottawa. Серроне и Яквинта получили бонус за лучший бой вечера
Для Серроне послематчевый бонус стал 17-м в UFC: 1. Дональд Серроне – 17 2. Нэйт Диас – 15 3. Джо Лоузон – 13 Дональд Серроне победил Эла Яквинту единогласным решением в главном бою вечера на UFC Ottawa.
Обновлено вчера в 23:58
Общество
Акция «Бессмертный полк» прошла в Нью-Йорке
Акция «Бессмертный полк» пятый год подряд прошла в Нью-Йорке.
Обновлено в 03:20
Общество
Проходящий в Новосибирске форум «Свободные люди» пытаются сорвать
Владельцам помещения в Академгородке, где проходят форум, звонят неизвестные. В Новосибирске проходит гражданский форум «Свободные люди».
Обновлено в 03:29
Культура
Участники «Музыки в метро» сыграют на электроарфе и мусорных баках
Все больше музыкантов хотят прийти на проект: в этом году артисты прислали свыше 1,5 тысячи заявок в ходе онлайн-отбора.
Обновлено вчера в 05:19
Политика
В Северной Македонии начался второй тур выборов президента
Если же албанцы действительно откажутся голосовать во втором туре, что приведет к срыву выборов, с 12 мая временным президентом страны станет спикер парламента, македонский албанец Талат Джафери (из партии ДСИ).
Обновлено в 01:26
Происшествия
В Киевской области убит замначальника отделения полиции
Заместитель начальника Барышевского отделения полиции застрелен в ночь на воскресенье в Киевской области.
Обновлено в 03:49
Общество
Лондон выявил потоки нелегальных мигрантов из Вьетнама через Россию
Преступные группировки часто используют российские туристические визы, чтобы привезти в Великобританию тысячи социально незащищенных взрослых и детей из Вьетнама.
Обновлено в 01:59
Общество
В Японии число детей сократилось до рекордного минимума
Число детей в возрасте до 15 лет в Японии снизилось до рекордно низких значений и составило 15,33 миллиона, свидетельствуют данные министерства внутренних дел, обнародованные по случаю отмечаемого в стране в воскресенье Дня детей.
Обновлено в 03:51
Шоу-бизнес
Мадонна пожаловалась на дискриминацию
Обновлено вчера в 21:28
Общество
Режим ЧС экстренно ввели в Курганской области
Из-за пожаров на территории города Курган и в четырех районах Курганской области с 4 мая введен режим чрезвычайной ситуации.
Обновлено вчера в 15:30
Хоккей
Сборная России проиграла Финляндии в матче Чешских игр
Подопечные Ильи Воробьёва потерпели второе подряд поражение на Чешских играх, уступив Финляндии со счётом 1:3. Все три шайбы в ворота Александра Георгиева были заброшены при игре в неравных составах, а две из них — в результате удаления Никиты Кучерова.
Обновлено вчера в 11:59
Баскетбол
Дюрант вышел на 10 место по результативности в плей-офф НБА
Обновлено в 02:23
Политика
В Белоруссии арестовали двух россиян
В Белоруссии арестовали двух россиян, которые обвиняются в даче взяток бывшему заместителю госсекретаря Совета безопасности Белоруссии Андрею Втюрину и генеральному директору "Белтелекома" Сергею Сиводедову.
Обновлено вчера в 06:21
Политика
Делегация из США заявила о полной интеграции Крыма в состав России
Крымчане определили свое будущее в составе России исходя из своих интересов, на сегодня полуостров полностью интегрировался как российский регион, заявил представитель американской делегации, член организации "Глобальная сеть против оружия и ядерной силы в космосе" Джо Макинтаер.
Обновлено вчера в 21:11
Происшествия
Опубликовано видео с места гибели участников Stand Up в ДТП
В Сети появилось видео крупной аварии в Краснодарском крае, в которой погибли комики проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.
Обновлено вчера в 06:14
Здоровье
Белгородке обещали вылечить рак за месяц и без операции
Оптимизма белгородке добавляло и то, что в качестве специалиста данного метода лечения фигурировал не абы кто, а некий доктор медицинских наук и "международный учёный", имя которого, как выяснилось позже, неизвестно даже в самых узких кругах.
Обновлено в 01:03
Религия
Как связаны венчания на Красную горку, Фомино воскресенье и Антипасха
Каждое обозначает свою грань праздника. Красная горка, популярная даже в годы атеизма, - радостный день молодежных гуляний и свадеб.
Обновлено вчера в 17:23
Шоу-бизнес
Вышедшая из психлечебницы Бритни Спирс снялась в эффектной фотосессии
Вскоре после выхода из лечебницы Бритни снялась в красивой фотосессии, кадрами из которых поделилась с подписчиками.
Обновлено вчера в 11:07