Вице-канцлер Германии предложил защищать Прибалтику и Польшу от РоссииРоссийская газета 01:26

Вице-канцлер и бывший глава МИД Германии Зигмар Габриэль выступил с предложением защищать Прибалтику и Польшу от России. Для этого он хочет создать специальный фонд, а не полагаться на защиту со стороны США.

Вице-канцлер Германии предложил защищать Прибалтику и Польшу от России

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