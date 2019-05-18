Вице-канцлер Австрии ушел в отставку из-за видео с россиянкойАМИТЕЛ 08:20

Вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе объявил об отставке, сообщает РБК со ссылкой на агентство APA. В правительстве его заменит однопартиец Норберт Хофер. Также политик заявил о готовности сложить полномочия лидера Партии свободы.

Вице-канцлер Австрии ушел в отставку из-за видео с россиянкой

Происшествия Появилось видео нападения на Шварценеггера в Африке На актера и политика Арнольда Шварценеггера напали во время его поездки в южноафриканский город Сандтон.

Музыка Белорусское жюри отстранили от «Евровидения» Представляющее на песенном конкурсе «Евровидение» Белоруссию жюри было отстранено от голосования, сообщает Eurovoix.

Общество Потерявшегося в лесу в Новой Москве ребенка нашли Ребенка, о поисках которого в лесу возле поселка Кокошкино ранее сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, нашли.

Политика Канцлер Австрии объявил о досрочных выборах в стране Федеральный канцлер Австрии объявил перевыборы в парламент из-за скандала Себастьян Курц выступил с официальным заявлением: его "Австрийская народная партия" (АНП) не будет продолжать работу с нынешним составом "Австрийской партии свободы" (АПС).

Спорт Фигуристка Трусова признана лучшей молодой спортсменкой Европы Российская фигуристка Александра Трусова признана лучшей молодой спортсменкой года Европы в зимних видах спорта.

Общество Познер предрек трагический конец человечества Как отметил Познер, изменение климата, загрязнение воздуха и другие вызовы современности, с которыми сталкивается человечество, приведут к трагедии.

Экономика Росстат оценил рост ВВП России в первом квартале 2019 года в 0,5% По данным Росстата, рост ВВП России в первом квартале 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составит 0,5%. Это хуже прогноза Минэкономразвития, ранее оценившего этот же рост в 0,8%.

Происшествия Четыре человека погибли в ДТП в Курской области Столкновение двух легковых автомобилей стало причиной гибели четырех человек в Курской области, сообщила в субботу пресс-служба управления МВД по региону.

Музыка Сергей Лазарев попал в финал «Евровидения» Российский певец Сергей Лазарев прошёл в финал международного песенного конкурса «Евровидение — 2019». Он проходит в эти дни в Тель-Авиве.

Футбол Казанский «Зенит» проиграл в финале волейбольной Лиги чемпионов Казанский "Зенит" проиграл итальянскому клубу "Лубе" в финальном матче волейбольной Лиги чемпионов.

Политика Порошенко дал советы Зеленскому Президент Украины Петр Порошенко посоветовал, победившему на президентских выборах страны Владимиру Зеленскому, усиливать санкционное давление на Россию.

Культура Купленная как стилизация под Пикассо картина оказалась подлинником Эксперты считают, что это был подготовительный набросок, который Пикассо подарил британцу Роланду Пенроузу Теперь стоимость этого полотна взлетела до 750 тыс фунтов стерлингов.

Здоровье Эксперт рассказал, почему школьники умирают на физкультуре Почему школьники умирают на уроках физкультуры из-за проблем с сердцем, на какие симптомы у подростков следует обратить внимание родителям и учителям и должен ли педагог реанимировать ребенка, "Газете.Ru" рассказал доктор медицинских наук Юрий Шварц.

Происшествия В Красноярском крае загорелся двухэтажный жилой дом Двухэтажный многоквартирный жилой дом горит на площади порядка 700 квадратных метров в поселке Тура Красноярского края, из здания эвакуированы 30 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.

Происшествия В Саратове завели дело на полицейского, насмерть сбившего подростка СК Саратовской области возбудил дело о нарушении ПДД в состоянии алкогольного опьянения против местного полицейского, насмерть сбившего подростка.

Политика В Москве представили книгу нидерландского эксперта о крушении MH17 Как доказывает в своем исследовании эксперт, крушение малайзийского Boeing в 2014 году было организовано для того, чтобы обвинить в трагедии Россию.

Игры Анонсирована мобильная AR-версия Minecraft Компания Microsoft представила Minecraft Earth — мобильную версию "песочницы" в духе Pokémon Go, адаптированную к условиям дополненной реальности.

Экономика Минтруд поменяет правила расчета прожиточного минимума пенсионеров Министерство труда и социальной защиты предложило новые правила расчета величины прожиточного минимума пенсионера в регионах для установления социальной доплаты к пенсии.

Хоккей Сборная России победила Латвию на ЧМ по хоккею Сборная России одержала пятую подряд победу на чемпионате мира по хоккею в Словакии.

Футбол «Витесс» Слуцкого уступил «Гронингену» в плей-офф за Лигу Европы В первом полуфинальном матче плей-офф чемпионата Голландии за место в Лиге Европы Гронинген на своем поле обыграл Витесс 2:1.

Политика Американские СМИ раскрыли «настоящую» цену Су-57 Журналисты американского издания The Drive назвали «настоящий» ценник российских истребителей пятого поколения Су-57.