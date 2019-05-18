Политика

Вице-канцлер Австрии попросил об отставкеRT на русском 06:43

Вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе попросил об отставке после разговора с канцлером Себастьяном Курцем.
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Галина Дудина — о правительственном кризисе в Австрии после отставки вице-канцлера

Коммерсантъ15:06

Вице-канцлер Австрии подал в отставку

RT на русском12:03

Вице-канцлера Австрии требуют отправить в отставку из-за «сделки» с россиянкой

Life.ru00:07

Вице-канцлер Австрии объявил об отставке из-за «российского скандала»

РИА Новости06:50

Вице-канцлер Австрии объявил об отставке из-за сделки с россиянкой

Lenta.ru06:46

Вице-канцлер Австрии объявил об отставке из-за видеозаписи о тайных сделках с россиянкой

ТАСС06:29

Вице-канцлер Австрии ушел в отставку из-за скандала с россиянкой

Газета.Ru11:43
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Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 18:18, Ашберн
Происшествия

Появилось видео нападения на Шварценеггера в Африке

Обновлено в 10:54
Музыка

Певец из Голландии скрыл свою ориентацию, чтобы выиграть «Евровидение»

Участник «Евровидения» от Голландии — певец Дункан Лоуренс в канун финала конкурса признался, что он — бисексуал.
Обновлено в 09:59
Музыка

Лазарев выступил на Евровидении

Сергей Лазарев представил Россию на международном конкурсе «Евровидение» в Тель-Авиве. Артист исполнил свою песню Scream.
Обновлено в 15:49
Происшествия

Бросившую дочь в поликлинике москвичку задержали

Полицейские задержали женщину, которая бросила свою дочь в поликлинике на севере Москвы.
Обновлено вчера в 17:40
Авто

На продажу выставлен уникальный пикап РАФ

Обновлено в 17:49
Единоборства

Боксёр Устинов проиграл нокаутом британцу Джойсу

Российский боксёр-тяжеловес Александр Устинов проиграл нокаутом небитому британскому проспекту Джозефу Джойсу.
Обновлено в 18:07
Музыка

Уступивший дочке Алсу финалист высмеял итоги «Голоса» в рекламе

Как передает «Газета.ру», мать Ержана Максима Гульмира Алибек заявила, что их использовали.
Обновлено в 14:10
Здоровье

Уровень сахара понизится: Врачи назвали лучший завтрак при диабете

Врачи назвали лучший завтрак при диабете и рекомендуют регулярно употреблять его во избежание проблем.
Обновлено в 16:59
Гаджеты

Базовая частота прототипа серверного 32-ядерного CPU AMD Epyc нового поколения — 1,7 ГГц

Как известно, AMD несколько изменила планы, так что в третьем квартале мы получим сразу и настольные семинанометровые CPU Ryzen, и серверные семинанометровые CPU Epyc, хотя вторые должны были выйти существенно раньше.
Обновлено в 14:44
Музыка

Первый канал аннулировал итоги голосования в финале шоу «Голос. Дети»

Ведущий выразил уверенность, что Первый канал проверит результаты голосования, и призвал не травить Микеллу.
Обновлено 16 мая в 07:57
Происшествия

СМИ сообщили о прерванном взлете рейса SSJ-100 из Ульяновска в Москву

Обновлено в 17:43
Хоккей

Швеция одолела Швейцарию на ЧМ-2019

Сборная Швеции победила Швейцарию в матче группового этапа чемпионата мира - 2019 по хоккею, передает "Советский спорт".
Обновлено в 17:11
Футбол

«Спартак» переиграл «Крылья Советов» в матче чемпионата России

После двадцати девяти матчей в чемпионате России московский «Спартак» пока занимает четвертое место в турнирной таблице, имея в активе 49 очков.
Обновлено в 15:15
Армия и оружие

Эстония заподозрила Россию в подготовке к вооруженному конфликту

Министр обороны Эстонии Юри Луйк, выступая в Таллине на конференции памяти бывшего президента Леннарта Мери, предупредил, что Россия, возможно, готовится к вооруженному конфликту на западном направлении.
Обновлено в 16:45
Футбол

Гвардиола выиграл 27-й трофей в тренерской карьере

14 трофеев Гвардиола выиграл с «Барселоной», 7 с – «Баварией» и 6 – с «Манчестер Сити».
Обновлено в 14:05
Спорт

Фигуристка Трусова признана лучшей молодой спортсменкой Европы

Российская фигуристка Александра Трусова признана лучшей молодой спортсменкой года Европы в зимних видах спорта.
Обновлено в 15:48
Наука

Легендарный манускрипт Войнича расшифровали в Англии

Обновлено 15 мая в 21:53
Общество

«Переживающий» за героев боевика кот стал звездой Сети

Видео с котом, который следит за героями боевика на телеэкране, набирает популярность в Сети.
Обновлено в 14:42
Транспорт

Дитрих рассказал о ходе строительства трассы «Таврида» в Крыму

Готовность строящейся в Крыму трассы "Таврида" от Керчи до Севастополя составляет более 60%, сообщил журналистам министр транспорта РФ Евгений Дитрих.
Обновлено в 05:25
Происшествия

Командиру российской подлодки выставили миллионный счет за аварию

С бывшего командира дивизиона подводных лодок капитана I ранга Игоря Мартемьянова и командира подводной лодки «Краснодар» капитана II ранга Дениса Сопина пытаются взыскать более 17 миллионов рублей за аварию с гражданским судном.
Обновлено в 07:44
Футбол

Гол и передача Головина помогли «Монако» обыграть «Амьен»

В матче 37-го тура французской Лиги 1 футболисты «Монако» обыграли прямого конкурента в борьбе за выживание — «Амьен».
Обновлено в 16:52
Шоу-бизнес

Федор Бондарчук и Паулина Андреева прошли по красной дорожке в Каннах

Федор Бондарчук и Паулина Андреева прошли по красной дорожке в Каннах, став самой красивой парой кинофестиваля.
Обновлено в 12:06
Армия и оружие

Британцев возмутил перехват российских самолетов над Балтикой

В Британии пользователи социальных сетей негативно восприняли сообщение таблоида The Daily Mail о перехвате российских самолетов со стороны британских ВВС в небе над Балтикой.
Обновлено в 05:15
Теннис

Джокович вышел в финал «Мастерса» в Риме и сыграет с Надалем

Обновлено в 16:51
Кино

Более 1 млн человек потребовали переснять восьмой сезон «Игры престолов»

Обновлено в 18:14
Футбол

Курбан Бердыев: «Азмун – игрок для топ-клубов АПЛ»

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев объяснил, что помогло «Зениту» выиграть чемпионат России, и проанализировал прогресс нападающего Сердара Азмуна.
Обновлено в 15:54
Шоу-бизнес

Дочь Муслима Магомаева: «Папе мешала семья»

Семья Муслима Магомаева не любит общаться с журналистами, а его дочь Марина до последнего хранила молчание, но не смогла сдержаться, когда на телевидении с завидной регулярностью стали появляться «внебрачные» дети отца.
Обновлено в 11:00
Общество

Московскую квартиру Юлии Скрипаль пытаются продать

Виктория предположила, что Юлия сделает заявление с разрешения английского правительства в ближайшее время.
Обновлено в 08:30
Политика

Пензенские власти, по некоторой информации, требуют уволить журналистку за вопрос Владимиру Путину

Журналист же рассказала о ситуации президенту.
Обновлено в 17:01
Музыка

Google предсказал победителей Евровидения-2019 на основе запросов

Примечательно, что в 2017 году компания правильно предсказала победителя конкурса, а в 2018-м победителем стал участник, занявший в Google-рейтинге второе место.
Обновлено вчера в 15:19
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Хайнц-Кристиан Штрахе
Австрийский политик
Австрийский политический деятель, лидер Австрийской партии свободы с 23 апреля 2005 года. Вице-канцлер Австрии и федеральный министр спорта с 18 декабря 2017 года, в кабинете Себастьяна Курца.
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