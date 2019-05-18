Политика
Вице-канцлер Австрии попросил об отставкеRT на русском 06:43
Вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе попросил об отставке после разговора с канцлером Себастьяном Курцем.
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Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 18:18, Ашберн
Происшествия
Появилось видео нападения на Шварценеггера в Африке
Обновлено в 10:54
Музыка
Певец из Голландии скрыл свою ориентацию, чтобы выиграть «Евровидение»
Участник «Евровидения» от Голландии — певец Дункан Лоуренс в канун финала конкурса признался, что он — бисексуал.
Обновлено в 09:59
Музыка
Лазарев выступил на Евровидении
Сергей Лазарев представил Россию на международном конкурсе «Евровидение» в Тель-Авиве. Артист исполнил свою песню Scream.
Обновлено в 15:49
Происшествия
Бросившую дочь в поликлинике москвичку задержали
Полицейские задержали женщину, которая бросила свою дочь в поликлинике на севере Москвы.
Обновлено вчера в 17:40
Авто
На продажу выставлен уникальный пикап РАФ
Обновлено в 17:49
Единоборства
Боксёр Устинов проиграл нокаутом британцу Джойсу
Российский боксёр-тяжеловес Александр Устинов проиграл нокаутом небитому британскому проспекту Джозефу Джойсу.
Обновлено в 18:07
Музыка
Уступивший дочке Алсу финалист высмеял итоги «Голоса» в рекламе
Как передает «Газета.ру», мать Ержана Максима Гульмира Алибек заявила, что их использовали.
Обновлено в 14:10
Здоровье
Уровень сахара понизится: Врачи назвали лучший завтрак при диабете
Врачи назвали лучший завтрак при диабете и рекомендуют регулярно употреблять его во избежание проблем.
Обновлено в 16:59
Гаджеты
Базовая частота прототипа серверного 32-ядерного CPU AMD Epyc нового поколения — 1,7 ГГц
Как известно, AMD несколько изменила планы, так что в третьем квартале мы получим сразу и настольные семинанометровые CPU Ryzen, и серверные семинанометровые CPU Epyc, хотя вторые должны были выйти существенно раньше.
Обновлено в 14:44
Музыка
Первый канал аннулировал итоги голосования в финале шоу «Голос. Дети»
Ведущий выразил уверенность, что Первый канал проверит результаты голосования, и призвал не травить Микеллу.
Обновлено 16 мая в 07:57
Хоккей
Швеция одолела Швейцарию на ЧМ-2019
Сборная Швеции победила Швейцарию в матче группового этапа чемпионата мира - 2019 по хоккею, передает "Советский спорт".
Обновлено в 17:11
Футбол
«Спартак» переиграл «Крылья Советов» в матче чемпионата России
После двадцати девяти матчей в чемпионате России московский «Спартак» пока занимает четвертое место в турнирной таблице, имея в активе 49 очков.
Обновлено в 15:15
Армия и оружие
Эстония заподозрила Россию в подготовке к вооруженному конфликту
Министр обороны Эстонии Юри Луйк, выступая в Таллине на конференции памяти бывшего президента Леннарта Мери, предупредил, что Россия, возможно, готовится к вооруженному конфликту на западном направлении.
Обновлено в 16:45
Футбол
Гвардиола выиграл 27-й трофей в тренерской карьере
14 трофеев Гвардиола выиграл с «Барселоной», 7 с – «Баварией» и 6 – с «Манчестер Сити».
Обновлено в 14:05
Спорт
Фигуристка Трусова признана лучшей молодой спортсменкой Европы
Российская фигуристка Александра Трусова признана лучшей молодой спортсменкой года Европы в зимних видах спорта.
Обновлено в 15:48
Наука
Легендарный манускрипт Войнича расшифровали в Англии
Обновлено 15 мая в 21:53
Общество
«Переживающий» за героев боевика кот стал звездой Сети
Видео с котом, который следит за героями боевика на телеэкране, набирает популярность в Сети.
Обновлено в 14:42
Транспорт
Дитрих рассказал о ходе строительства трассы «Таврида» в Крыму
Готовность строящейся в Крыму трассы "Таврида" от Керчи до Севастополя составляет более 60%, сообщил журналистам министр транспорта РФ Евгений Дитрих.
Обновлено в 05:25
Происшествия
Командиру российской подлодки выставили миллионный счет за аварию
С бывшего командира дивизиона подводных лодок капитана I ранга Игоря Мартемьянова и командира подводной лодки «Краснодар» капитана II ранга Дениса Сопина пытаются взыскать более 17 миллионов рублей за аварию с гражданским судном.
Обновлено в 07:44
Футбол
Гол и передача Головина помогли «Монако» обыграть «Амьен»
В матче 37-го тура французской Лиги 1 футболисты «Монако» обыграли прямого конкурента в борьбе за выживание — «Амьен».
Обновлено в 16:52
Шоу-бизнес
Федор Бондарчук и Паулина Андреева прошли по красной дорожке в Каннах
Федор Бондарчук и Паулина Андреева прошли по красной дорожке в Каннах, став самой красивой парой кинофестиваля.
Обновлено в 12:06
Армия и оружие
Британцев возмутил перехват российских самолетов над Балтикой
В Британии пользователи социальных сетей негативно восприняли сообщение таблоида The Daily Mail о перехвате российских самолетов со стороны британских ВВС в небе над Балтикой.
Обновлено в 05:15
Теннис
Джокович вышел в финал «Мастерса» в Риме и сыграет с Надалем
Обновлено в 16:51
Футбол
Курбан Бердыев: «Азмун – игрок для топ-клубов АПЛ»
Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев объяснил, что помогло «Зениту» выиграть чемпионат России, и проанализировал прогресс нападающего Сердара Азмуна.
Обновлено в 15:54
Шоу-бизнес
Дочь Муслима Магомаева: «Папе мешала семья»
Семья Муслима Магомаева не любит общаться с журналистами, а его дочь Марина до последнего хранила молчание, но не смогла сдержаться, когда на телевидении с завидной регулярностью стали появляться «внебрачные» дети отца.
Обновлено в 11:00
Общество
Московскую квартиру Юлии Скрипаль пытаются продать
Виктория предположила, что Юлия сделает заявление с разрешения английского правительства в ближайшее время.
Обновлено в 08:30
Политика
Пензенские власти, по некоторой информации, требуют уволить журналистку за вопрос Владимиру Путину
Журналист же рассказала о ситуации президенту.
Обновлено в 17:01
Музыка
Google предсказал победителей Евровидения-2019 на основе запросов
Примечательно, что в 2017 году компания правильно предсказала победителя конкурса, а в 2018-м победителем стал участник, занявший в Google-рейтинге второе место.
Обновлено вчера в 15:19