Политика

Вице-канцлер Австрии Штрахе заявил об отставке из-за скандалаREGNUM вчера в 07:26

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в австрийских СМИ появилась видеозапись, на которой Штрахе на Ибице беседует с российской гражданкой Аленой Макаровой. В разговоре речь идёт о том, что Макарова готова купить некоторые австрийские активы, а Штрахе обещает ей доступ к государственным контрактам.
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Вице-канцлер Австрии ушел в отставку из-за видеозаписи о тайных сделках

Комсомольская правдавчера в 06:54

Вице-канцлер Австрии подал в отставку

RT на русскомвчера в 12:03

В Вене проходит акция протеста из-за скандального видео с участием вице-канцлера

Life.ruвчера в 09:53

Вице-канцлер Австрии объявил об отставке из-за «российского скандала»

РИА Новостивчера в 06:50

Президент Австрии назвал позорным видео с участием вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе

Эхо Москвы03:30

Вице-канцлер Австрии объявил об отставке из-за сделки с россиянкой

Lenta.ruвчера в 06:46

Вице-канцлер Австрии объявил об отставке из-за видеозаписи о тайных сделках с россиянкой

ТАССвчера в 06:29
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Происшествия

Появилось видео нападения на Шварценеггера в ЮАР

Обновлено вчера в 12:27
Музыка

Лазарев рассказал о предвзятом отношении к России на «Евровидении»

Представитель России на песенном конкурсе «Евровидение» Сергей Лазарев, объяснил оценки жюри некоторых стран предвзятым отношением.
Обновлено в 00:08
Транспорт

Движение грузовиков по трассам временно ограничат в России

На ряде российских дорог будет ограничено движение большегрузного транспорта в дневное время, когда температура воздуха будет превышать 32°C. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на приказ Росавтодора.
Обновлено в 03:07
Музыка

Лазарев считает, что не подвел Россию

Российский поп-исполнитель Сергей Лазарев остался доволен своим выступлением в финале конкурса Евровидение-2019 и считает, что Россию не подвел и продемонстрировал достойный результат.
Обновлено в 02:31
Общество

В Японии умер мужчина из старейшей супружеской пары в мире

Японец Масао Мацумомто из старейшей в мире супружеской пары, чей совокупный возраст превышал 210 лет, умер в городе Такамацу (префектура Кагава).
Обновлено вчера в 22:22
Происшествия

Пассажиры отказались лететь на SSJ-100 после прерванного взлета

Все пассажиры отказались лететь на самолете этой модели, сообщил источник в ульяновском аэропорту.
Обновлено вчера в 18:53
Музыка

Проигравший дочке Алсу финалист «Голоса» высмеял итоги шоу в рекламе

Ранее сообщалось, что мать финалиста "Голоса" опешила от отмены победы дочки Алсу.
Обновлено вчера в 11:09
Музыка

Юрий Лоза раскритиковал выступление Мадонны на «Евровидении»

Обновлено в 02:51
Политика

Американцы выступили против изучения арабских цифр в школе

Больше половины респондентов (56%) считают, что арабские цифры не должны изучаться в школе, это может говорить о предвзятости американцев ко всему арабскому, считают исследователи, передает «Интерфакс» со ссылкой на The Independent.
Обновлено вчера в 14:12
Единоборства

Доминик Бризил: Рефери преждевременно остановил бой

Обновлено в 02:37
Футбол

Гол Чалова помог ЦСКА обыграть «Ахмат»

В 29-м туре РПЛ московские «армейцы» победили грозненский «Ахмат».
Обновлено вчера в 11:25
Происшествия

Почти 5 млн рублей украли из Gelandewagen безработной москвички

Около пяти миллионов рублей похитили из Mercedes-Benz Gelandewagen, припаркованного на Мичуринском проспекте.
Обновлено в 03:00
Футбол

Гол и передача Головина помогли «Монако» обыграть «Амьен»

В матче 37-го тура французской Лиги 1 футболисты «Монако» обыграли прямого конкурента в борьбе за выживание — «Амьен».
Обновлено вчера в 16:52
Общество

Гороскоп на 18 мая: Рыбы сменят тактику, у Овнов изменится жизнь

Сегодня вы почувствуете себя значительно лучше и физически и морально. Этот день обещает резко изменить вашу жизнь.
Обновлено 17 мая в 11:20
Политика

Экс-мэр Риги призвал готовиться к отмене санкций против России

Бывший мэр Риги нил Ушаков, который баллотируется в Европарламент, призвал налаживать отношения с Россией и готовиться к отмене антироссийских санкций, пишет Sputnik Латвия.
Обновлено вчера в 21:50
Армия и оружие

Эрдоган сообщил о возможности совместного с Россией производства С-500

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о возможности совместного с Россией производства зенитно-ракетных систем С-500.
Обновлено вчера в 19:13
Шоу-бизнес

Инессе Шевчук подарили автомобиль за 20 миллионов

Инесса Шевчук опубликовала фото подарков, одним из которых стала эксклюзивная машина класса люкс.
Обновлено вчера в 21:00
Политика

Саакашвили предупредил Зеленского о «недоговороспособной» Москве

Избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому следует забыть о «любых заигрываниях» или двусторонних переговорах с Россией, поскольку они ничего не дадут.
Обновлено вчера в 22:56
Культура

В Бангкоке состоялась премьера англоязычного мюзикла о коучинге с тайскими актерами

Мировая премьера англоязычного мюзикла The Workshop: A Dress Rehearsal for Life! ("Семинар: Генеральная репетиция жизни !") состоялась в субботу на малой сцене Таиландского культурного центра в столице королевства.
Обновлено в 02:43
Шоу-бизнес

Леди Габриэлла Виндзор впервые в 38 лет вышла замуж

Леди Габриэлла Виндзор вышла замуж за Томаса Кингстона, о помолвке с которым было официально объявлено в сентябре 2018 года.
Обновлено вчера в 11:28
Хоккей

Швеция одолела Швейцарию на ЧМ-2019

Сборная Швеции победила Швейцарию в матче группового этапа чемпионата мира - 2019 по хоккею, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 17:11
Армия и оружие

Британцы возмутились перехватом российских самолетов над Балтикой

Публикация Daily Mail о сопровождении истребителями Великобритании российских военных самолетов над Балтийским морем вызвала общественное обсуждение, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 08:39
Происшествия

При взрыве гранаты в Харькове погибли два человека

На улице Двинской в Харькове произошел взрыв гранаты, два человека погибли, один пострадал.
Обновлено в 03:27
Происшествия

Подростку выстрелили в голову около Большого театра в Москве

Юноша получил ранение в голову около Большого театра в центре Москвы. Об этом в воскресенье, 19 мая, сообщает РЕН ТВ.
Обновлено в 02:59
Происшествия

В Японии повысили уровень опасности извержения вулкана в районе Токио

Главное метеорологическое управление Японии впервые с 2015 года повысило уровень опасности извержения вулкана Хаконэ, расположенного к 80 км к западу от Токио.
Обновлено в 02:24
Политика

Объявлен состав делегации США на инаугурации Зеленского

США направит на инаугурацию избранного президента Украины Владимира Зеленского делегацию из пяти человек.
Обновлено в 01:55
Политика

В ЮНЕСКО назвали число коренных языков в мире

Общая численность коренных языков в мире - между пятью и шестью тысячами, рассказал РИА Новости руководитель отдела обеспечения доступности и сохранения информации Сектора коммуникации и информации ЮНЕСКО Боян Радойков.
Обновлено в 02:43
Армия и оружие

В Индии заявлено о низком качестве боеприпасов для Т-90 и другой техники

В 15-страничном докладе рассказывается о многочисленных нештатных ситуациях при стрельбе из зенитных 40-мм пушек L-70, из 105-мм пушек, а также из пушек танков «Арджун», Т-72 и Т-90.
Обновлено в 02:55
Футбол

Президент «Лацио»: «Мне будет больно, если Индзаги уйдет»

Президент «Лацио» Клаудио Лотито выразил надежду, что главный тренер команды Симоне Индзаги не покинет клуб летом.
Обновлено вчера в 07:49
Политика

Форум выпускников МГИМО стартует в Узбекистане

Обновлено 17 мая в 04:06
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Хайнц-Кристиан Штрахе
Австрийский политик
Австрийский политический деятель, лидер Австрийской партии свободы с 23 апреля 2005 года. Вице-канцлер Австрии и федеральный министр спорта с 18 декабря 2017 года, в кабинете Себастьяна Курца.
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