Политика
Вице-канцлер Австрии Штрахе заявил об отставке из-за скандалаREGNUM вчера в 07:26
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в австрийских СМИ появилась видеозапись, на которой Штрахе на Ибице беседует с российской гражданкой Аленой Макаровой. В разговоре речь идёт о том, что Макарова готова купить некоторые австрийские активы, а Штрахе обещает ей доступ к государственным контрактам.
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Вице-канцлер Австрии ушел в отставку из-за видеозаписи о тайных сделках
Комсомольская правдавчера в 06:54
В Вене проходит акция протеста из-за скандального видео с участием вице-канцлера
Life.ruвчера в 09:53
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