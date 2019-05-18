Политика
Вице-канцлер Австрии ушел в отставку из-за скандала с россиянкойРБК 06:48
Политический кризис в Австрии начался после того, как немецкие издания Suddeutsche Zeitung и Spiegel опубликовали видеозапись, на которой Штрахе на испанской Ибице ведет переговоры с некой россиянкой, которая представляется племянницей российского олигарха и называет себя Аленой Макаровой.
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Политика
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Неизвестный мужчина напал на бывшего губернатора американского штата Калифорния, голливудского актера Арнольда Шварценеггера в Африке.
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Министр просвещения России Ольга Васильева заявила, что школьники слишком мало изучают историю Великой Отечественной войны.
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Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал победу над "Ахматом" (1:0) в матче 29-го тура чемпионата России.
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Армия и оружие
Британцев возмутил перехват российских самолетов над Балтикой
В Британии пользователи социальных сетей негативно восприняли сообщение таблоида The Daily Mail о перехвате российских самолетов со стороны британских ВВС в небе над Балтикой.
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Происшествия
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Музыка
Google предсказал победителей «Евровидения» на основе запросов
Компания Google составила собственный рейтинг десяти финалистов международного музыкального конкурса "Евровидение" на основе популярных запросов пользователей поисковой системы, сообщает пресс-служба компании.
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Обновлено в 10:21
Политика
В Австрии объявят перевыборы в парламент из-за «российского скандала»
Себастьян Курц – канцлер Австрии не намерен продолжать коалицию с Австрийской партией свободы (АПС), которую возглавляет оказавшийся в центре скандала уже бывший вице-канцлер Хайнц-Кристиан Штрахе.
Обновлено в 09:41
Политика
Крымские народы были депортированы 75 лет назад
18 мая первый эшелон крымских татар, греков, немцев, болгар и других народов был отправлен в Среднюю Азию.
Обновлено вчера в 17:32
Происшествия
Возгорание на свалке около аэропорта Пулково локализовали
Несанкционированная свалка горит на площади 500 квадратных метров в километре от аэропорта Пулково в Ленобласти, возгорание удалось локализовать, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 11:42
Политика
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Глава МИД КНР Ван И в ходе телефонного разговора с госсекретарём США Майком Помпео призвал США действовать осторожно с Ираном и не нагнетать обстановку, говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Китая.
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Обновлено в 09:35
Общество
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По словам Антона Савельева, заместитель декана Уральского государственного университета путей сообщения Юрий Могильников на встрече признал, что решение об отчислении принято из-за участия в акциях протеста в сквере в центре Екатеринбурга.
Обновлено в 11:51
Наука
Психологи подвели итоги изучения сексуальной активности пожилых и молодежи
Немецкие психологи провели детальное сравнение утверждений поколения 60+ и молодежи относительно интимной близости.
Обновлено в 10:24
Происшествия
Задержан сожитель оставившей ребенка в московской поликлинике женщины
В Москве задержали сожителя женщины, которая оставила своего ребенка в одной из городских поликлиник.
Обновлено в 10:45
Общество
Юлия Скрипаль собралась сделать заявление
Пострадавшая в результате отравления в Солсбери россиянка Юлия Скрипаль в ближайшее время может сделать публичное заявление.
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Армия и оружие
День Балтийского флота отмечают сегодня в России
Сегодня в России отмечают День Балтийского флота. Дата выбрана не случайно, ведь 18 мая 1703 года Россия завладела выходом в Финский залив.
Обновлено в 02:00
Наука
В Бристольском университете заявили о расшифровке манускрипта Войнича
Обновлено 15 мая в 15:42