Политика

Вице-канцлер Австрии ушел в отставку из-за скандала с россиянкойРБК 06:48

Политический кризис в Австрии начался после того, как немецкие издания Suddeutsche Zeitung и Spiegel опубликовали видеозапись, на которой Штрахе на испанской Ибице ведет переговоры с некой россиянкой, которая представляется племянницей российского олигарха и называет себя Аленой Макаровой.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Вице-канцлер Австрии подал в отставку

RT на русском12:03

Йоханн Гуденус уходит из Австрийской партии свободы и складывает мандат депутата

ТАСС08:39

В Вене проходит акция протеста из-за скандального видео с участием вице-канцлера

Life.ru09:53

Вице-канцлер Австрии объявил об отставке из-за «российского скандала»

РИА Новости06:50

Вице-канцлер Австрии объявил об отставке из-за сделки с россиянкой

Lenta.ru06:46

Вице-канцлер Австрии ушел в отставку из-за скандала с россиянкой

Газета.Ru11:43

Громкий политический скандал разгорелся в Австрии

Эхо Москвы11:05
Показать все источники
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 13:46, Ашберн
Религия

Защитники Храма-на-Драме в Екатеринбурге вышли на молебен

Обновлено в 11:08
Происшествия

Появилось видео нападения на Шварценеггера в Африке

На актера и политика Арнольда Шварценеггера напали во время его поездки в южноафриканский город Сандтон.
Обновлено в 10:54
Политика

Порошенко дал несколько советов Зеленскому

Президент Украины Петр Порошенко посоветовал новоизбранному главе государства Владимиру Зеленскому сохранять доверие ЕС, укреплять проукраинскую международную коалицию и создать предпосылки для подачи заявки на членство в ЕС в 2023 году.
Обновлено в 07:17
Футбол

Роман Бабаев: «Есть шанс, что Влашич останется в ЦСКА»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о впечатлениях от матча 29-го тура чемпионата России с "Ахматом" (1:0) и о том, может ли остаться в команде хорватский полузащитник Никола Влашич.
Обновлено в 12:08
Происшествия

Три вокзала в Москве проверяют после сообщения об угрозе взрыва

"Поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва на Киевском и Курском вокзалах, они оба работают штатно", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 12:51
Общество

Прах Сергея Доренко захоронили на Троекуровском кладбище

Прах главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Сергея Доренко 18 мая захоронен на Троекуровском кладбище Москвы.
Обновлено в 07:00
Происшествия

В Черновицкой области сторонники «новой церкви» захватили храм УПЦ

Сторонники неканонической церковной структуры захватили Свято-Успенский храм канонической УПЦ села Товтры Черновицкой области при поддержке полиции и главы сельсовета, сообщает в пятницу протоиерей Иоанн Радул.
Обновлено в 11:39
Политика

Зеленский пообещал создать «неудобства» для Верховной рады

Обновлено в 11:48
Музыка

Жюри Белоруссии отстранили от участия в «Евровидении»

Членов жюри Евровидения от Белоруссии отстранили за нарушение правил.
Обновлено в 13:33
Происшествия

Самолет Utair не смог вылететь из Сургута

Обновлено в 10:36
Музыка

Песня Лазарева Scream попала в чарты iTunes 11 европейских стран

Обновлено в 07:01
Политика

Суд в Ереване освободил бывшего президента Кочаряна из-под стражи

Суд общей юрисдикции Еревана освободил из-под ареста экс-президента Армении Роберта Кочаряна под поручительство.
Обновлено в 08:18
Спорт

В день рождения Загитовой стала известна музыка новой программы

Обновлено в 10:48
Транспорт

British Airways прекратит полёты из Лондона в Санкт-Петербург и Киев

Британская авиакомпания British Airways с 3 октября прекратит полёты из Лондона в Санкт-Петербург и Киев.
Обновлено в 07:54
Транспорт

Дитрих рассказал о ходе строительства трассы «Таврида» в Крыму

Готовность строящейся в Крыму трассы "Таврида" от Керчи до Севастополя составляет более 60%, сообщил журналистам министр транспорта РФ Евгений Дитрих.
Обновлено в 05:25
Происшествия

Инвалида без ног и без руки чиновники оштрафовали за нескошенную траву

Местные власти в Башкирии выписали штраф инвалиду без ног и руки Виктору Ананьеву.
Обновлено в 06:29
Происшествия

В Верхней Пышме на 12-летнего мальчика рухнула бетонная плита забора

Сегодня, 18 мая, в Верхней Пышме на улице Машиностроителей на 12-летнего мальчика упала бетонная плита забора.
Обновлено в 12:42
Футбол

Киевское «Динамо» обыграло «Мариуполь» в 29-м туре чемпионата Украины

Футболисты киевского "Динамо" на своем поле нанесли поражение "Мариуполю" в матче 29-го тура чемпионата Украины.
Обновлено в 12:04
Происшествия

У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей

В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.
Обновлено вчера в 05:17
Здоровье

Выявлена причина роста заболеваемости раком кишечника у молодых людей

За последние десять лет в странах с высоким уровнем дохода выросло число заболевших раком толстой кишки и прямой кишки среди людей в возрасте до 50 лет, передает Medicalxpress.
Обновлено вчера в 22:32
Экономика

Илон Маск будет лично проверять траты сотрудников Tesla

Корпоративные траты сотрудников Tesla будут проверяться лично главой компании Илоном Маском и ее новым финансовым директором Заком Киркхорном.
Обновлено вчера в 20:48
Происшествия

На свалке около аэропорта Пулково произошёл пожар

На территории несанкционированной свалки возле аэропорта Пулково в Ленинградской области произошло возгорание.
Обновлено в 12:51
Спорт

Российская сборная по художественной гимнастике завоевала золото в ЧЕ

Российская сборная по художественной гимнастике взяла золото на чемпионате Европы в командном турнире.
Обновлено в 10:41
Технологии

ЦПК: отдача от российского сегмента МКС вырастет благодаря модулю «Наука»

Научная отдача от российского сегмента МКС резко вырастет после пристыковки к нему Многофункционального лабораторного модуля "Наука", сообщил в интервью РИА Новости начальник Центра подготовки космонавтов, Герой России Павел Власов.
Обновлено вчера в 18:11
Общество

Студент из Екатеринбурга сообщил об отчислении из вуза за участие в протестах против строительства храма

Савельев рассказал, что в беседе с ним заместитель декана его вуза Юрий Могильников признал, что решение об отчислении принято из-за участия в акциях протеста в сквере в центре Екатеринбурга, - сообщает портал TJournal.
Обновлено в 13:38
Хоккей

Илья Воробьев: «Игра была жесткой с двух сторон, не только с нашей»

Главный тренер сборной России по хоккею Илья Воробьев после победы над Латвией (3:1) в матче группового этапа ЧМ-2019 выразил желание, чтобы его подопечные меньше удалялись в следующих встречах.
Обновлено в 11:04
Шоу-бизнес

Олег Майами подогрел слухи о романе с Ольгой Бузовой

Пару часов назад в микроблоге в Instagram Ольги Бузовой появился очередной эмоциональный пост, в котором певица решила порассуждать о том, почему она «каждый раз наступает на одни и те же грабли».
Обновлено в 11:38
Общество

В Историческом музее в Москве состоялось открытие акции «Ночь музеев»

Обновлено в 12:47
Общество

Юлия Скрипаль собралась сделать заявление

Пострадавшая в результате отравления в Солсбери россиянка Юлия Скрипаль в ближайшее время может сделать публичное заявление.
Обновлено в 03:32
Общество

Беглова наградили «за чистоту помыслов и благородство дел»

Обновлено в 09:58
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Хайнц-Кристиан Штрахе
Австрийский политик
Австрийский политический деятель, лидер Австрийской партии свободы с 23 апреля 2005 года. Вице-канцлер Австрии и федеральный министр спорта с 18 декабря 2017 года, в кабинете Себастьяна Курца.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное