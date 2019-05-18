Политика
Вице-канцлер Австрии уйдет в отставку из-за сделки с россиянкойLenta.ru 04:28
Вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе, подозреваемый в сотрудничестве с россиянкой, объявит об отставке в субботу, 18 мая. Об этом сообщает Австрийское агентство печати со ссылкой на источники.
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СМИ: вице-канцлер Австрии уйдет в отставку из-за видеозаписи о тайных сделках
Комсомольская правда04:33
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