Вице-канцлер Австрии уйдет в отставку из-за сделки с россиянкойLenta.ru 04:28

Вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе, подозреваемый в сотрудничестве с россиянкой, объявит об отставке в субботу, 18 мая. Об этом сообщает Австрийское агентство печати со ссылкой на источники.

Вице-канцлер Австрии уйдет в отставку из-за сделки с россиянкой

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