Политика

Вице-канцлер Австрии попросил об отставкеRT на русском 06:43

Вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе попросил об отставке после разговора с канцлером Себастьяном Курцем.
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Летний вечер на Ибице, потрясший Вену

Коммерсантъ15:06

Меркель призвала бороться с популистскими движениями в Европе

РИА Новости14:05

Йоханн Гуденус уходит из Австрийской партии свободы и складывает мандат депутата

ТАСС08:39

Вице-канцлер Австрии ушел в отставку из-за скандала с россиянкой

Газета.Ru11:43

В Вене проходит акция протеста из-за скандального видео с участием вице-канцлера

Life.ru09:53

Вице-канцлер Австрии подал в отставку

RT на русском12:03

Вице-канцлер Австрии объявил об отставке из-за сделки с россиянкой

Lenta.ru06:46
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Музыка

Финал «Евровидения» начался в Израиле

В израильском Тель-Авиве начался финал международного песенного конкурса "Евровидение".
Обновлено в 15:02
Музыка

Проигравший дочке Алсу финалист «Голоса» высмеял итоги шоу в рекламе

Ранее сообщалось, что мать финалиста "Голоса" опешила от отмены победы дочки Алсу.
Обновлено в 11:09
Музыка

Белорусское жюри отстранили от «Евровидения»

Представляющее на песенном конкурсе «Евровидение» Белоруссию жюри было отстранено от голосования, сообщает Eurovoix.
Обновлено в 14:47
Общество

В Историческом музее в Москве состоялось открытие акции «Ночь музеев»

Обновлено в 12:47
Спорт

Казанский «Зенит» проиграл в финале волейбольной Лиги чемпионов

Казанский "Зенит" проиграл итальянскому клубу "Лубе" в финальном матче волейбольной Лиги чемпионов.
Обновлено в 14:49
Происшествия

У арестованных полковников ФСБ нашли 12 млрд рублей

В результате обысков более 12 млрд рублей изъяли у начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина и его бывших коллег Дмитрия Фролова и Андрея Васильева.
Обновлено вчера в 17:54
Происшествия

Появилось видео нападения на Шварценеггера в Африке

На актера и политика Арнольда Шварценеггера напали во время его поездки в южноафриканский город Сандтон.
Обновлено в 10:54
Музыка

Верка Сердючка показала обнаженные ягодицы на «Евровидении»

Сердючка показала ягодицы, которые были в телесных колготках. Ранее Сердючка раскритиковала организацию "Евровидения".
Обновлено в 12:35
Спорт

Российские гимнастки выиграли чемпионат Европы в командном зачете

Обновлено в 10:55
Происшествия

Адепты СССР атаковали мобильную лабораторию по тестированию на ВИЧ

Бесплатный анализ крови проводился в ходе Всероссийской недели тестирования на ВИЧ, которая посвящена Дню памяти умерших от СПИДа.
Обновлено в 12:14
Общество

Сотни людей пришли на церемонию прощания с Сергеем Доренко

Церемонию прощания с Доренко посетили сотни людей, среди которых были вдова журналиста Юлия, дочери Екатерина и Ксения, сын Прохор, главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов, глава ВГТРК Олег Добродеев, продюсер и телеведущий Константин Эрнст, первый замруководителя Администрации президента России Алексей Громов и другие.
Обновлено вчера в 05:45
Политика

Суд освободил экс-президента Армении Роберта Кочаряна

Суд общей юрисдикции Еревана на судебном заседании принял решение освободить из-под ареста экс-президента Армении Роберта Кочаряна, обвиняемого в свержении конституционного строя.
Обновлено в 10:15
Футбол

«Манчестер Сити» разгромил «Уотфорд» и выиграл Кубок Англии

Обновлено в 13:54
Происшествия

В пригороде Баку загорелся торговый центр

Пожар вспыхнул в торговом центре "Загульба Малл" в пригороде Баку, четыре человека пострадали, сообщили РИА Новости в минздраве Азербайджана.
Обновлено в 13:23
Политика

Глава СНБО Украины Турчинов подал в отставку

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов подал в отставку в связи со сменой президента страны.
Обновлено вчера в 10:43
Спорт

В день рождения Загитовой стала известна музыка новой программы

Обновлено в 10:48
Авто

Названы бестселлеры Suzuki на российском рынке

Обновлено в 11:49
Общество

Rammstein провезут по Европе гигантскую спичку на фуре

Обновлено в 12:41
Происшествия

Сожителя оставившей ребенка в московской поликлинике женщины задержали

Следователи задержали сожителя женщины, оставившей маленькую дочь в московской поликлинике.
Обновлено в 11:20
Футбол

Олег Кононов: «„Крылья“ в концовке действовали агрессивно»

Главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов подвел итог матча, в котором его команда в Самаре победила "Крылья Советов" со счетом 2:1.
Обновлено в 14:13
Шоу-бизнес

Федор Бондарчук и Паулина Андреева прошли по красной дорожке в Каннах

Федор Бондарчук и Паулина Андреева прошли по красной дорожке в Каннах, став самой красивой парой кинофестиваля.
Обновлено в 12:06
Политика

Порошенко подписал указ о праздновании на Украине Дня отца

Указ о праздновании на Украине Дня отца подписал действующий глава государства Петр Порошенко.
Обновлено в 15:00
Политика

Зеленский заявил, что Украина вернёт Крым

Избранный украинский президент Владимир Зеленский в своём Facebook написал, что верит, что Украина вернёт себе Крым.
Обновлено в 04:12
Религия

В РПЦ пожалели о насилии при строительстве храма в Екатеринбурге

Обновлено в 10:14
Политика

Зеленский пообещал «создать неудобства» Раде

Обновлено в 13:12
Шоу-бизнес

Павел Прилучный продает дом через Instagram

Объект Павел Прилучный оценил в 20,8 млн рублей. Кроме дома на участке также есть баня с купелью и гараж на два автомобиля.
Обновлено в 03:35
Общество

Юлия Скрипаль собралась сделать заявление

Пострадавшая в результате отравления в Солсбери россиянка Юлия Скрипаль в ближайшее время может сделать публичное заявление.
Обновлено в 03:32
Футбол

ЦСКА обыграл «Ахмат» в матче РПЛ

Обновлено в 11:39
Происшествия

В ХМАО перевернулась лодка с тремя рыбаками

Обновлено в 13:04
Футбол

Роналду поблагодарил Аллегри за совместную работу

Обновлено в 13:27
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Хайнц-Кристиан Штрахе
Австрийский политик
Австрийский политический деятель, лидер Австрийской партии свободы с 23 апреля 2005 года. Вице-канцлер Австрии и федеральный министр спорта с 18 декабря 2017 года, в кабинете Себастьяна Курца.
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