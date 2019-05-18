Политика
Вице-канцлер Австрии попросил об отставкеRT на русском 06:43
Вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе попросил об отставке после разговора с канцлером Себастьяном Курцем.
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Музыка
Финал «Евровидения» начался в Израиле
В израильском Тель-Авиве начался финал международного песенного конкурса "Евровидение".
Обновлено в 15:02
Музыка
Проигравший дочке Алсу финалист «Голоса» высмеял итоги шоу в рекламе
Ранее сообщалось, что мать финалиста "Голоса" опешила от отмены победы дочки Алсу.
Обновлено в 11:09
Музыка
Белорусское жюри отстранили от «Евровидения»
Представляющее на песенном конкурсе «Евровидение» Белоруссию жюри было отстранено от голосования, сообщает Eurovoix.
Обновлено в 14:47
Спорт
Казанский «Зенит» проиграл в финале волейбольной Лиги чемпионов
Казанский "Зенит" проиграл итальянскому клубу "Лубе" в финальном матче волейбольной Лиги чемпионов.
Обновлено в 14:49
Происшествия
У арестованных полковников ФСБ нашли 12 млрд рублей
В результате обысков более 12 млрд рублей изъяли у начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина и его бывших коллег Дмитрия Фролова и Андрея Васильева.
Обновлено вчера в 17:54
Происшествия
Появилось видео нападения на Шварценеггера в Африке
На актера и политика Арнольда Шварценеггера напали во время его поездки в южноафриканский город Сандтон.
Обновлено в 10:54
Музыка
Верка Сердючка показала обнаженные ягодицы на «Евровидении»
Сердючка показала ягодицы, которые были в телесных колготках. Ранее Сердючка раскритиковала организацию "Евровидения".
Обновлено в 12:35
Происшествия
Адепты СССР атаковали мобильную лабораторию по тестированию на ВИЧ
Бесплатный анализ крови проводился в ходе Всероссийской недели тестирования на ВИЧ, которая посвящена Дню памяти умерших от СПИДа.
Обновлено в 12:14
Общество
Сотни людей пришли на церемонию прощания с Сергеем Доренко
Церемонию прощания с Доренко посетили сотни людей, среди которых были вдова журналиста Юлия, дочери Екатерина и Ксения, сын Прохор, главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов, глава ВГТРК Олег Добродеев, продюсер и телеведущий Константин Эрнст, первый замруководителя Администрации президента России Алексей Громов и другие.
Обновлено вчера в 05:45
Политика
Суд освободил экс-президента Армении Роберта Кочаряна
Суд общей юрисдикции Еревана на судебном заседании принял решение освободить из-под ареста экс-президента Армении Роберта Кочаряна, обвиняемого в свержении конституционного строя.
Обновлено в 10:15
Футбол
«Манчестер Сити» разгромил «Уотфорд» и выиграл Кубок Англии
Обновлено в 13:54
Происшествия
В пригороде Баку загорелся торговый центр
Пожар вспыхнул в торговом центре "Загульба Малл" в пригороде Баку, четыре человека пострадали, сообщили РИА Новости в минздраве Азербайджана.
Обновлено в 13:23
Политика
Глава СНБО Украины Турчинов подал в отставку
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов подал в отставку в связи со сменой президента страны.
Обновлено вчера в 10:43
Спорт
В день рождения Загитовой стала известна музыка новой программы
Обновлено в 10:48
Авто
Названы бестселлеры Suzuki на российском рынке
Обновлено в 11:49
Общество
Rammstein провезут по Европе гигантскую спичку на фуре
Обновлено в 12:41
Происшествия
Сожителя оставившей ребенка в московской поликлинике женщины задержали
Следователи задержали сожителя женщины, оставившей маленькую дочь в московской поликлинике.
Обновлено в 11:20
Футбол
Олег Кононов: «„Крылья“ в концовке действовали агрессивно»
Главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов подвел итог матча, в котором его команда в Самаре победила "Крылья Советов" со счетом 2:1.
Обновлено в 14:13
Шоу-бизнес
Федор Бондарчук и Паулина Андреева прошли по красной дорожке в Каннах
Федор Бондарчук и Паулина Андреева прошли по красной дорожке в Каннах, став самой красивой парой кинофестиваля.
Обновлено в 12:06
Политика
Порошенко подписал указ о праздновании на Украине Дня отца
Указ о праздновании на Украине Дня отца подписал действующий глава государства Петр Порошенко.
Обновлено в 15:00
Политика
Зеленский заявил, что Украина вернёт Крым
Избранный украинский президент Владимир Зеленский в своём Facebook написал, что верит, что Украина вернёт себе Крым.
Обновлено в 04:12
Политика
Зеленский пообещал «создать неудобства» Раде
Обновлено в 13:12
Шоу-бизнес
Павел Прилучный продает дом через Instagram
Объект Павел Прилучный оценил в 20,8 млн рублей. Кроме дома на участке также есть баня с купелью и гараж на два автомобиля.
Обновлено в 03:35
Общество
Юлия Скрипаль собралась сделать заявление
Пострадавшая в результате отравления в Солсбери россиянка Юлия Скрипаль в ближайшее время может сделать публичное заявление.
Обновлено в 03:32
Футбол
ЦСКА обыграл «Ахмат» в матче РПЛ
Обновлено в 11:39
Происшествия
В ХМАО перевернулась лодка с тремя рыбаками
Обновлено в 13:04
Футбол
Роналду поблагодарил Аллегри за совместную работу
Обновлено в 13:27