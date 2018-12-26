Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов принял отставку двоих вице-губернаторов — Михаила Мокрецова и Игоря Албина. Об этом сообщается на сайте администрации города.

Вице-губернаторы Петербурга Албин и Мокрецов ушли в отставку

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