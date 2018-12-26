Политика
Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов принял отставку двоих вице-губернаторов — Михаила Мокрецова и Игоря Албина. Об этом сообщается на сайте администрации города.
RT на русском03:31
Оценить
291 человек отреагировал
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7165 источников, обновлено в 07:20, Ашберн
Армия и оружие
Россия обвинила Израиль в угрозе пассажирским самолетам
Израиль наносил авиаудар по целям на территории Сирии в тот момент, когда на посадку заходили пассажирские самолеты.
Обновлено в 06:53
Политика
Порошенко объявил о прекращении военного положения на Украине
Президент Украины Петр Порошенко официально объявил о прекращении действия военного положения в стране.
Обновлено в 07:02
Армия и оружие
Минобороны в присутствии Путина провело пуск ракеты «Авангард»
Министерство обороны по поручению Верховного главнокомандующего провело успешный испытательный пуск ракеты комплекса "Авангард", сообщила пресс-служба Кремля.
Обновлено в 06:07
Политика
Высказавшаяся о молодёжи чиновница Глацких подала в отставку
Обновлено в 07:13
Политика
Путин и Лукашенко встретятся еще раз до нового года
Президенты России и Беларуси договорились провести еще одну встречу, чтобы не допустить "клубков противоречий".
Обновлено в 06:25
Политика
Путин поблагодарил Медведева за контроль над работой по нацпроектам
Президент РФ Владимир Путин поблагодарил персонально премьер-министра Дмитрия Медведева за личный контроль и участие в работе по национальным проектам.
Обновлено в 06:29
Политика
МИД РФ призвал западных кураторов удержать Киев от новых провокаций
Москва рассчитывает, что Запад не позволит Украине пойти на новые провокации в Керченском проливе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Обновлено в 05:52
Политика
Патриарх Кирилл назвал преступными действия Константинополя на Украине
Действия Константинопольского патриархата по созданию на Украине новой автокефальной церковной структуры являются преступными по своей сути, заявил в среду Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на заседании Высшего церковного совета.
Обновлено в 05:25
Политика
Глава МВД подтвердил отставку начальника Центра «Э»
Министр внутренних дел Владимир Колокольцев подтвердил отставку начальника главного управления по противодействию экстремизму МВД Тимура Валиулина.
Обновлено в 06:05
Политика
Володин предложил обсудить актуальность Конституции
Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил оценить эффективность работы закрепленных в действующей Конституции норм.
Обновлено вчера в 15:50
Армия и оружие
Главком ВМФ: США наращивают высокоточное оружие у границ России
США наращивают стратегические высокоточные вооружения у российских границ, заявил главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Владимир Королев на заседании Адмиралтейского координационного совета ветеранских организаций ВМФ, прошедшем в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 03:17
Политика
На Украине второй раз не смогли продать российское судно «Норд»
На Украине второй раз не состоялись торги по продаже арестованного российского судна «Норд», следует из сообщения украинского госпредприятия «Система электронных торгов арестованным имуществом» (СЕТАМ).
Обновлено в 04:09
Политика
Памфилова назвала нормальным ход выборов в Приморье
Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова заявила, что даже если нарушения на участках на выборах в Приморье и были, то они не повлияли на общий результат голосования.
Обновлено в 05:41
Политика
Германия запротестовала из-за ядерных ракет в Европе
Обновлено в 06:24
Армия и оружие
МИД РФ: действия США в отношении беженцев в Сирии циничны
Действия Соединенных Штатов в отношении снабжения лагеря беженцев Рукбан в сирийском Эт-Танфе выглядят цинично и беспринципно.
Обновлено в 06:08