Политика

Путин поручил Беглову встретиться с обманутой дольщицей
АБН
вчера в 08:07

Президент России Владимир Путин поручил временно исполняющему обязанности губернатора Петербурга встретиться с дольщицей разорившейся компании ГК «Город» Аллой Андреевой. Такое поручение прозвучало во время традиционной пресс-конференции в четверг.
АБНвчера в 08:07
Владимир Путин
Вы связываете убийство вашего мужа с вашей деятельностью по поводу защиты интересов дольщиков? Я вам обещаю, что обязательно уделю этому внимание. Обязательно, даже не сомневайтесь.
— Владимир ПутинРИА Новости вчера в 07:43

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