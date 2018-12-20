Алла Александровна Андреева Художник

Советская художница, жена Даниила Андреева. Родилась в Москве в семье физиолога Александра Петровича Бружеса. В 1944 году вышла замуж за Д. Андреева. В 1947 году арестована вместе с ним по обвинению в антисоветской агитации и организации покушения на Сталина. После смерти мужа, в 1959 году, в течение почти 30 лет хранила рукописи его произведений. После начала Перестройки организовала их публикацию, принимала участие в деятельности Фонда «Урания», выступала с чтением его стихов. В 2003 году по её заказу композитор Алексей Курбатов написал музыку к поэме Даниила Андреева «Ленинградский Апокалипсис».