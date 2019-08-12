Армия и оружие
Вице-адмирал оценил прогноз СМИ о столкновениях России и США в мореИзвестия вчера в 19:02
Бывший начальник штаба Черноморского флота ВМФ России, вице-адмирал Петр Святашов оценил прогноз американского военного эксперта Лайла Голдстайна о столкновениях России и США в море.
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Вице-адмирал, бывший начальник штаба Черноморского флота ВМФ России Пётр Святашов в эфире НСН удивился предположениям военного эксперта США, который возможным предлогом для начала боевых действий против России в Черном море назвал подрыв американского корабля на мине времен Второй мировой войны.Национальная служба новостейвчера в 07:02
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Вице-адмирал призвал эксперта ВМС США прекратить фантазии на тему конфликта с РФ
Life.ruвчера в 23:57
Вице-адмирал увидел в прогнозах военного эксперта США о войне с РФ голливудский сценарий
Национальная служба новостейвчера в 07:02
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По данным издания, в 2016 году Дорогомиловский суд Москвы постановил взыскать задолженность с женщины.
Обновлено 10 августа в 20:58
Политика
Яшин призвал Памфилову перенести выборы в Мосгордуму
Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Илья Яшин предложил главе ЦИКа Элле Памфиловой использовать свои полномочия «во имя Конституции и в интересах граждан» и отменить запланированные на 8 сентября «псевдовыборы в Мосгордуму».
Обновлено в 03:46
Происшествия
Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка
Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.
Обновлено вчера в 22:47
Происшествия
Студентка умерла за несколько дней от неизвестной болезни в Москве
Студентка из Воронежа умерла от неизвестной болезни в Москве. Об этом сообщает "Московский комсомолец".
Обновлено вчера в 21:21
Политика
В Киеве рассказали, при каких условиях рухнет украинская экономика
Украинскую экономику ожидают серьезные трудности, если продолжится массовая миграция трудоспособного населения за рубеж и прекратится финансирование внешними кредиторами, заявил в эфире YouTube-канала PolitWera директор департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон.
Обновлено вчера в 23:04
Происшествия
Число пострадавших от взрывов под Ачинском достигло 33
В Минздраве по Красноярскому краю проинформировали об увеличении числа пострадавших при взрывах боеприпасов в воинской части в Ачинском районе.
Обновлено в 01:59
Шоу-бизнес
Мошенники продавали от имени Меган Маркл таблетки для похудения
Обновлено вчера в 23:38
Происшествия
Лесной пожар охватил окрестности Афин
Обновлено в 04:01
Политика
Порошенко явился на допрос в ГБР
Бывший президент Украины Петр Порошенко прибыл на допрос в Государственное бюро расследований.
Обновлено в 03:42
Экономика
Средний чек россиян при походе в магазин упал до минимума
Средний чек россиян за поход в магазин в июле уменьшился на 1,8 процента, или на 10 рублей, подсчитали аналитики исследовательского холдинга "Ромир".
Обновлено в 02:09
Общество
Вокруг аэропортов могут начаться массовые стройки
«Ведомости» ознакомились с ним, его подлинность подтвердили пять участников совещаний на эту тему.
Обновлено вчера в 16:37
Авто
Changan отказался от производства автомобилей в России
По данным издания, Changan уже свернул производство автомобилей на заводе ООО «Моторинвест» в Липецкой области.
Обновлено в 01:32
Происшествия
Фигуранта дела о беспорядках 27 июля Васильева выписали из больницы
Подозреваемый по делу о беспорядках в Москве режиссер Дмитрий Васильев, который был госпитализирован из изолятора временного содержания, выписан в воскресенье из больницы.
Обновлено вчера в 11:07
Общество
Кто пришел на проспект Сахарова
Политический кризис, изначально вызванный нежеланием московских властей допустить нескольких человек до выборов в Московскую городскую думу, в последние две недели привел к двум масштабным несогласованным акциям (27 июля и 3 августа), целой серии больших протестных мероприятий и жесткой ответной реакции – задержанию тысяч протестующих, избиениям, ползучим репрессиям и уголовным делам.
Обновлено вчера в 16:35
Волейбол
Волейболисты сборной России отобрались на Олимпиаду в Токио
Обновлено вчера в 14:38
Общество
К отчислению студентов в России привлекут искусственный интеллект
Студентов, обучающихся в российских вузах начнут отчислять, учитывая советы искусственного интеллекта.
Обновлено в 02:10
Общество
Оппозиция планирует провести 17 августа новую акцию в Москве
Обновлено в 03:08
Футбол
Локомотив — Урал 4:0
"Локомотив" набрал после пяти туров десять очков, перебравшись с шестого на второе место в турнирной таблице РПЛ.
Обновлено вчера в 11:20
Политика
Алехандро Джамматтеи победил на президентских выборах в Гватемале
Кандидат от правоцентристской партии "Вперед" Алехандро Джамматтеи стал победителем второго тура президентских выборов в Гватемале.
Обновлено вчера в 22:26
Происшествия
10 человек напали на росгвардейцев в Ульяновске
В управлении Следственного комитета (СК) по Ульяновской области проинформировали о нападении десяти человек на сотрудников Росгвардии, которое произошло в Ульяновске.
Обновлено в 03:34
Футбол
Член комитета по этике РФС раскритиковал судейство матча ЦСКА — «Сочи»
Член комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Андрей Созин остался недоволен работой арбитра Виталия Мешкова на матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским ЦСКА и «Сочи».
Обновлено в 03:46
Происшествия
Погибших сотрудников ядерного центра в Сарове представят к госнаградам
Обновлено вчера в 12:27
Экономика
В России стало меньше госкомпаний
Общее количество юридических лиц в государственной собственности сократилось на 9%, в том числе компаний с госучастием (где государство владеет долей от четверти акций) — на 30%, за четыре года, с 2016-го по начало 2019-го, показали расчеты РБК на основе данных Росстата.
Обновлено в 01:29
Армия и оружие
NI о морской войне с Россией: силы США будут уничтожены в первые часы
Голдстин считает, что если между Россией и НАТО произойдет подобный конфликт, тогда американские силы в Черном море будут уничтожены уже в первые часы войны с помощью дизельных подлодок, сухопутных мобильных ракетных комплектов и небольших, но опасных ракетных катеров.
Обновлено вчера в 12:34
Политика
Писательница Ницой предрекла Украине вымирание из-за любви к Высоцкому
Обновлено вчера в 13:07
Шоу-бизнес
Лиза Галкина увлеклась йогой и научилась медитировать
Недавно супруг Аллы Пугачевой показал ролик, на котором запечатлена Лиза Галкина, которая научилась медитировать после увлечения йогой.
Обновлено вчера в 16:00
Политика
Президент Туркмении решил купить всю линейку автомобилей Aurus
Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов заинтересовался российским автомобилем Aurus, продемонстрированный ему премьером Дмитрием Медведевым, и выразил желание приобрести всю линейку таких авто.
Обновлено в 00:12
Происшествия
Диджей Жанна Рассказова умерла в 29 лет
Жанна Рассказова родилась в Киеве в 1990 году. Она регулярно выступала как диджей и выпустила несколько альбомов и миксов.
Обновлено в 02:59
Футбол
Во время матча «Ахмат» — «Спартак» по громкой связи оскорбили судью
Обновлено вчера в 16:55
Культура
Звезда «Тельмы и Луизы» рассказала о приставаниях на кинопробах
Актриса Джина Дэвис, известная по ролям в фильмах «Тельма и Луиза» и «Битлджюс», рассказала о самой неприятной ситуации, пережитой за карьеру в кино.
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