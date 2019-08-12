Армия и оружие
Вице-адмирал оценил прогноз СМИ о столкновениях России и США в мореИзвестия вчера в 19:02
Бывший начальник штаба Черноморского флота ВМФ России, вице-адмирал Петр Святашов оценил прогноз американского военного эксперта Лайла Голдстайна о столкновениях России и США в море.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Вице-адмирал, бывший начальник штаба Черноморского флота ВМФ России Пётр Святашов в эфире НСН удивился предположениям военного эксперта США, который возможным предлогом для начала боевых действий против России в Черном море назвал подрыв американского корабля на мине времен Второй мировой войны.Национальная служба новостейвчера в 07:02
Подробнее о событии
Показать все источники
Вице-адмирал призвал эксперта ВМС США прекратить фантазии на тему конфликта с РФ
Life.ruвчера в 23:57
Вице-адмирал увидел в прогнозах военного эксперта США о войне с РФ голливудский сценарий
Национальная служба новостейвчера в 07:02
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 02:45, Вашингтон
Экономика
ФНС назначила штраф в 127 млн руб. из-за кредита в иностранном банке
Оштрафованный из-за санкций на 30 млн руб. россиянин судится с ФНС Бизнесмен просит заменить штраф предупреждением в связи с малозначительностью нарушения и отсутствием умысла на его совершение.
Обновлено в 02:05
Политика
В Раде рассказали о жизни украинских городов за счёт наследия СССР
Депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что украинские города в настоящий момент существуют за счёт инфраструктуры, построенной в СССР.
Обновлено вчера в 16:11
Происшествия
В Красноярском крае в палатке нашли тела четырех туристов
Как сообщили в пресс-службе СК РФ по региону, утром 12 августа поступило сообщение, что на левом берегу Ангары в районе поселка Новоангарск в туристической палатке обнаружены тела четырех человек.
Обновлено в 02:40
Финансы
Goldman Sachs предрек США рецессию из-за торговой войны с Китаем
Опасения, что торговая война между США и Китаем приведет к рецессии американской экономики, растут, две крупнейшие экономики мира вряд ли заключат сделку до следующих президентских выборов в Штатах (в 2020 году).
Обновлено вчера в 21:06
Политика
Медведев пообещал ратификацию конвенции о статусе Каспия
Россия в ближайшее время ратифицирует конвенцию о правовом статусе Каспийского моря, заявил глава правительства РФ Дмитрий Медведев.
Обновлено в 02:08
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП на Рижском шоссе в Подмосковье
"В ДТП на 159-м километре Рижского шоссе погибли пять человек − трое взрослых и двое детей", − уточнил собеседник агентства.
Обновлено вчера в 13:19
Общество
В Гидрометцентре предупредили о заморозках до минус 2 градусов
Например, в поселке Пинега Архангельской области по ночам уже совсем холодно, но днем воздух может прогреваться до плюс 15-17 градусов.
Обновлено вчера в 22:00
Армия и оружие
Что испытывали на военном полигоне в Северодвинске, где погибли семь человек
Согласно попавшей в сеть записке Института проблем безопасного развития атомной энергетики (ИПБРАЭ) Российской академии наук (РАН), в 11:50 по московскому времени датчики Автоматизированной системы контроля радиационной обстановки (АСКРО) зафиксировали в Северодвинске длившееся около 20 минут повышение радиационного фона.
Обновлено вчера в 17:01
Кино
Зрители обнаружили киноляп с часами в новом фильме Тарантино
Обновлено в 01:57
Общество
Мед отравленных пчел может быть заражен и опасен для людей
Заражение меда пестицидами может произойти в том случае, если отравившаяся пчела не погибла сразу и успела добраться до улья, передает РИА Новости со ссылкой на Михаила Кузьмича, завлабораторией технологии и биохимии зерна Федерального исследовательского центра "Немчиновка".
Обновлено вчера в 21:31
Энергетика
Россия заняла второе место по поставкам СПГ в Европу
Россия занимает второе место по поставкам сжиженного природного газа (СПГ) в Евросоюз, сообщил первый замруководителя аппарата правительства РФ Сергей Приходько.
Обновлено вчера в 19:25
Футбол
Каборе: «Н’Жи даст „Динамо“ пас и скорость»
Опорный полузащитник московского «Динамо» Шарль Каборе, перешеший в состав бело-голубых из «Краснодара», рассказал о другом новичке команды камерунском форварде Клинтоне Н'Жи, купленном за 6 миллионов евро у французского «Марселя».
Обновлено в 02:18
Происшествия
В Москве умерла DJ Жанна Рассказова
В Москве умерла диджей Жанна Рассказова, сообщает РЕН ТВ в понедельник, 12 августа.
Обновлено в 02:42
Общество
Митинг на проспекте Сахарова собрал рекордные 50 000 человек
Проект «Белый счетчик», который занимается подсчетом людей на акциях протеста, насчитал 49 900 участников.
Обновлено 10 августа в 10:28
Общество
Депутаты предложили ввести фиксированную наценку на лекарства
Депутаты Госдумы в рамках совершенствования законодательства в сфере лекарственного обеспечения граждан разрабатывают идею о введении фиксированной наценки на разные группы лекарств.
Обновлено вчера в 19:55
Технологии
Для сетей 5G в России выбрали «китайский» диапазон частот
Из-за дефицита частот Минкомсвязь предлагает ключевым диапазоном для создания сетей 5G в России выбрать 4,4-4,99 ГГц, непопулярный в большинстве стран, за исключением Китая и Японии.
Обновлено в 02:42
Политика
Президент Туркмении намерен приобрести всю линейку автомобилей Aurus
Туркменистан намерен приобрести всю линейку новых российских представительских автомобилей Aurus.
Обновлено в 00:15
Космос
К Земле приближается астероид размером с пирамиду Хеопса
Обновлено вчера в 22:31
Общество
Электронная подпись: Кто и зачем использует ее в России
Внедрение цифровых технологий и использование электронных подписей не просто ускоряет рабочие процессы, но и повышает безопасность данных, снижает возможности для мошенников.
Обновлено 09 августа в 03:31
Наука
У Оззи Осборна нашли мутацию, позволяющую злоупотреблять спиртным
Обновлено вчера в 12:54
Экономика
Глава ПФР рассказал о мерах по защите прав при смене страховщика
По данным главы ПФР, на 1 июля подано 81,6 тыс. заявлений на смену страховщика, что в семь раз меньше, чем за аналогичный период прошлого года (530 тыс. заявлений).
Обновлено в 02:28
Авто
Названы топ-10 самых продаваемых китайских автомобилей в России
Эксперты «АвтоСТАТ» назвали самые популярные китайские модели на авторынке РФ.
Обновлено вчера в 09:08
Общество
Вокруг аэропортов могут начаться массовые стройки
Минтранс разработал законопроект о новом порядке установления приаэродромных территорий (ПАТ), летом его текст был разослан аэропортам.
Обновлено вчера в 16:37
Общество
К отчислению студентов в России привлекут искусственный интеллект
Студентов, обучающихся в российских вузах начнут отчислять, учитывая советы искусственного интеллекта.
Обновлено в 02:10
Происшествия
ОНК: режиссера Васильева освободили из изолятора
Режиссер телеканала "Доктор" Дмитрий Васильев, подозреваемый в причастности к массовым беспорядкам, освобожден из изолятора, так как срок его задержания истек.
Обновлено вчера в 21:01
Футбол
Кучаев об эпизоде с Чаловым: «Это пенальти, удаление и дисквалификация матчей на пять»
Если был бы VAR, это стопроцентный пенальти, красная карточка и дисквалификация матчей на пять. Это был умышленный удар локтем в нос.
Обновлено вчера в 19:56
Футбол
Во время матча «Ахмат» — «Спартак» по громкой связи оскорбили судью
Обновлено вчера в 16:55
Теннис
Медведев проиграл Надалю в финале турнира в Монреале
Обновлено вчера в 17:25