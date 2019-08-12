Армия и оружие

Вице-адмирал оценил прогноз СМИ о столкновениях России и США в мореИзвестия вчера в 19:02

Бывший начальник штаба Черноморского флота ВМФ России, вице-адмирал Петр Святашов оценил прогноз американского военного эксперта Лайла Голдстайна о столкновениях России и США в море.
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с чего всё началось

Вице-адмирал увидел в прогнозах военного эксперта США о войне с РФ голливудский сценарий

Вице-адмирал, бывший начальник штаба Черноморского флота ВМФ России Пётр Святашов в эфире НСН удивился предположениям военного эксперта США, который возможным предлогом для начала боевых действий против России в Черном море назвал подрыв американского корабля на мине времен Второй мировой войны.
Национальная служба новостейвчера в 07:02

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«Голливуд»: в РФ ответили автору прогноза об итогах морской войны с США

News.ruвчера в 18:27

Вице-адмирал оценил прогноз эксперта из США о конфликте с Россией

RT на русскомвчера в 20:13

Вице-адмирал отреагировал на прогноз о столкновениях России и США в море

Газета.Ruвчера в 20:07

Это мечты США: вице-адмирал оценил данные о стычке Штатов и РФ в море

РЕН ТВвчера в 19:48

Вице-адмирал оценил прогноз СМИ о столкновениях России и США в море

Известиявчера в 19:02

Вице-адмирал призвал эксперта ВМС США прекратить фантазии на тему конфликта с РФ

Life.ruвчера в 23:57

Вице-адмирал увидел в прогнозах военного эксперта США о войне с РФ голливудский сценарий

Национальная служба новостейвчера в 07:02
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 02:45, Вашингтон
Экономика

ФНС назначила штраф в 127 млн руб. из-за кредита в иностранном банке

Оштрафованный из-за санкций на 30 млн руб. россиянин судится с ФНС Бизнесмен просит заменить штраф предупреждением в связи с малозначительностью нарушения и отсутствием умысла на его совершение.
Обновлено в 02:05
Происшествия

Число пострадавших при взрывах под Ачинском увеличилось до 33 человек

Обновлено в 02:13
Политика

В Раде рассказали о жизни украинских городов за счёт наследия СССР

Депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что украинские города в настоящий момент существуют за счёт инфраструктуры, построенной в СССР.
Обновлено вчера в 16:11
Происшествия

В Красноярском крае в палатке нашли тела четырех туристов

Как сообщили в пресс-службе СК РФ по региону, утром 12 августа поступило сообщение, что на левом берегу Ангары в районе поселка Новоангарск в туристической палатке обнаружены тела четырех человек.
Обновлено в 02:40
Финансы

Goldman Sachs предрек США рецессию из-за торговой войны с Китаем

Опасения, что торговая война между США и Китаем приведет к рецессии американской экономики, растут, две крупнейшие экономики мира вряд ли заключат сделку до следующих президентских выборов в Штатах (в 2020 году).
Обновлено вчера в 21:06
Политика

Медведев пообещал ратификацию конвенции о статусе Каспия

Россия в ближайшее время ратифицирует конвенцию о правовом статусе Каспийского моря, заявил глава правительства РФ Дмитрий Медведев.
Обновлено в 02:08
Происшествия

Пять человек погибли в ДТП на Рижском шоссе в Подмосковье

"В ДТП на 159-м километре Рижского шоссе погибли пять человек − трое взрослых и двое детей", − уточнил собеседник агентства.
Обновлено вчера в 13:19
Общество

В Гидрометцентре предупредили о заморозках до минус 2 градусов

Например, в поселке Пинега Архангельской области по ночам уже совсем холодно, но днем воздух может прогреваться до плюс 15-17 градусов.
Обновлено вчера в 22:00
Армия и оружие

Что испытывали на военном полигоне в Северодвинске, где погибли семь человек

Согласно попавшей в сеть записке Института проблем безопасного развития атомной энергетики (ИПБРАЭ) Российской академии наук (РАН), в 11:50 по московскому времени датчики Автоматизированной системы контроля радиационной обстановки (АСКРО) зафиксировали в Северодвинске длившееся около 20 минут повышение радиационного фона.
Обновлено вчера в 17:01
Кино

Зрители обнаружили киноляп с часами в новом фильме Тарантино

Обновлено в 01:57
Общество

Мед отравленных пчел может быть заражен и опасен для людей

Заражение меда пестицидами может произойти в том случае, если отравившаяся пчела не погибла сразу и успела добраться до улья, передает РИА Новости со ссылкой на Михаила Кузьмича, завлабораторией технологии и биохимии зерна Федерального исследовательского центра "Немчиновка".
Обновлено вчера в 21:31
Энергетика

Россия заняла второе место по поставкам СПГ в Европу

Россия занимает второе место по поставкам сжиженного природного газа (СПГ) в Евросоюз, сообщил первый замруководителя аппарата правительства РФ Сергей Приходько.
Обновлено вчера в 19:25
Футбол

Каборе: «Н’Жи даст „Динамо“ пас и скорость»

Опорный полузащитник московского «Динамо» Шарль Каборе, перешеший в состав бело-голубых из «Краснодара», рассказал о другом новичке команды камерунском форварде Клинтоне Н'Жи, купленном за 6 миллионов евро у французского «Марселя».
Обновлено в 02:18
Происшествия

В Москве умерла DJ Жанна Рассказова

В Москве умерла диджей Жанна Рассказова, сообщает РЕН ТВ в понедельник, 12 августа.
Обновлено в 02:42
Общество

Митинг на проспекте Сахарова собрал рекордные 50 000 человек

Проект «Белый счетчик», который занимается подсчетом людей на акциях протеста, насчитал 49 900 участников.
Обновлено 10 августа в 10:28
Общество

Депутаты предложили ввести фиксированную наценку на лекарства

Депутаты Госдумы в рамках совершенствования законодательства в сфере лекарственного обеспечения граждан разрабатывают идею о введении фиксированной наценки на разные группы лекарств.
Обновлено вчера в 19:55
Технологии

Для сетей 5G в России выбрали «китайский» диапазон частот

Из-за дефицита частот Минкомсвязь предлагает ключевым диапазоном для создания сетей 5G в России выбрать 4,4-4,99 ГГц, непопулярный в большинстве стран, за исключением Китая и Японии.
Обновлено в 02:42
Политика

Президент Туркмении намерен приобрести всю линейку автомобилей Aurus

Туркменистан намерен приобрести всю линейку новых российских представительских автомобилей Aurus.
Обновлено в 00:15
Космос

К Земле приближается астероид размером с пирамиду Хеопса

Обновлено вчера в 22:31
Общество

Электронная подпись: Кто и зачем использует ее в России

Внедрение цифровых технологий и использование электронных подписей не просто ускоряет рабочие процессы, но и повышает безопасность данных, снижает возможности для мошенников.
Обновлено 09 августа в 03:31
Общество

На Камчатке 70 голодных медведей перекрыли туристический маршрут

Обновлено в 00:51
Наука

У Оззи Осборна нашли мутацию, позволяющую злоупотреблять спиртным

Обновлено вчера в 12:54
Экономика

Глава ПФР рассказал о мерах по защите прав при смене страховщика

По данным главы ПФР, на 1 июля подано 81,6 тыс. заявлений на смену страховщика, что в семь раз меньше, чем за аналогичный период прошлого года (530 тыс. заявлений).
Обновлено в 02:28
Авто

Названы топ-10 самых продаваемых китайских автомобилей в России

Эксперты «АвтоСТАТ» назвали самые популярные китайские модели на авторынке РФ.
Обновлено вчера в 09:08
Общество

Вокруг аэропортов могут начаться массовые стройки

Минтранс разработал законопроект о новом порядке установления приаэродромных территорий (ПАТ), летом его текст был разослан аэропортам.
Обновлено вчера в 16:37
Общество

К отчислению студентов в России привлекут искусственный интеллект

Студентов, обучающихся в российских вузах начнут отчислять, учитывая советы искусственного интеллекта.
Обновлено в 02:10
Происшествия

ОНК: режиссера Васильева освободили из изолятора

Режиссер телеканала "Доктор" Дмитрий Васильев, подозреваемый в причастности к массовым беспорядкам, освобожден из изолятора, так как срок его задержания истек.
Обновлено вчера в 21:01
Футбол

Кучаев об эпизоде с Чаловым: «Это пенальти, удаление и дисквалификация матчей на пять»

Если был бы VAR, это стопроцентный пенальти, красная карточка и дисквалификация матчей на пять. Это был умышленный удар локтем в нос.
Обновлено вчера в 19:56
Футбол

Во время матча «Ахмат» — «Спартак» по громкой связи оскорбили судью

Обновлено вчера в 16:55
Теннис

Медведев проиграл Надалю в финале турнира в Монреале

Обновлено вчера в 17:25
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