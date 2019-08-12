Армия и оружие
Вице-адмирал оценил прогноз СМИ о столкновениях России и США в мореИзвестия 19:02
Бывший начальник штаба Черноморского флота ВМФ России, вице-адмирал Петр Святашов оценил прогноз американского военного эксперта Лайла Голдстайна о столкновениях России и США в море.
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Вице-адмирал, бывший начальник штаба Черноморского флота ВМФ России Пётр Святашов в эфире НСН заявил, что его внуки в военные игры играют лучше, чем фантазирует военный эксперт США.Национальная служба новостей07:02
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Авто
Беспилотный катафалк на базе Lada создали в России
Обновлено в 20:36
Политика
В Совфеде ответили на протест Киева из-за визита Путина в Крым
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал жалкими попытки украинского МИДа выступить против визита президента России Владимира Путина в Крым.
Обновлено в 05:13
Политика
Евросоюз задумался о непризнании российских паспортов жителей Донбасса
Евросоюз разрабатывает рекомендации по распознаванию и возможному непризнанию российских паспортов, выданных жителям Донбасса.
Обновлено в 19:55
Происшествия
Священник из Гатчины прокомментировал инцидент при крещении ребёнка
Священнослужитель Мариенбургской церкви игумен Фотий в интервью "Пятому каналу" прокомментировал скандал с грубым крещением годовалого ребенка, обвинив при этом в случившемся мать малыша.
Обновлено в 20:46
Общество
Гороскоп на 12 августа: Водолеям удастся управлять ситуацией на работе
Гороскоп подготовлен специалистами салона «Мандрагора».
Обновлено в 18:00
Культура
Джордж Мартин получил от якутян «народный Оскар»
К сожалению при вручении народного якутского Оскара Джорджа Мартина не было, но его помощница Джанет Северанс тепло поблагодарила от его имени «настоящих хранителей зимы» — якутян и всю команду создателей статуэтки Эллэя.
Обновлено в 21:44
Политика
Елизавету II разочаровали британские политики
Елизавета II еще три года назад разочаровалась в британских политиках. Королева не верит, что они могут эффективно управлять государством.
Обновлено в 21:38
Происшествия
Под Волгоградом рядом с пляжем нашли снаряд и гранаты времен войны
Под Волгоградом нашли снаряд и гранаты времен Второй мировой войны.
Обновлено в 21:25
Энергетика
Россия заняла второе место по поставкам СПГ в Европу
Россия занимает второе место по поставкам сжиженного природного газа (СПГ) в Евросоюз, сообщил первый замруководителя аппарата правительства РФ Сергей Приходько.
Обновлено в 19:25
Экономика
Средний чек россиян в магазинах в июле достиг минимума почти за год - исследование
Средний чек жителя России за один поход в магазин в июле уменьшился по сравнению с июнем на 10 рублей (или на 1,8%) и составил 546 рублей, говорится в исследовании холдинга "Ромир", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
Обновлено в 20:15
Футбол
Фанаты «ПСЖ» вывесили оскорбительные баннеры против Неймара
На матче 1-го тура чемпионата Франции между «Пари Сен-Жерменом» и «Нимом» фанаты парижской команды вывесили баннеры против бразильского форварда Неймара, который ранее заявил о своём желании сменить команду.
Обновлено в 17:48
Транспорт
Транспортная сеть Пекина предлагает оплату проезда сканированием QR-кода
Сорок пять станций вдоль пекинской транспортной сети с 9 августа начали предлагать безналичный расчет за транспортные услуги, сообщили в муниципальной комиссии транспорта, передает агентство Синьхуа.
Обновлено в 21:16
Космос
Астрономы обнаружили две потенциально пригодные для жизни экзопланеты
Обновлено вчера в 21:42
Авто
Toyota построит четвёртый завод по производству аккумуляторов для гибридов в Китае
Обновлено в 08:18
Экономика
Правительство отказалось спасать Антипинский НПЗ
Сразу несколько министерств — Минэнерго, Минфин, Минприроды и ФАС — дали совет вице-премьеру Дмитрию Козаку отклонить все просьбы руководителя Сбербанка германа грефа о льготах для Антипинского НПЗ.
Обновлено в 19:37
Общество
Versace извинился за футболки с картой Китая без Макао и Гонконга
Итальянский модный дом Versace извинился за выпуск в продажу футболок и толстовок с картой, на которой Гонконг и Макао отмечены как отдельные государства, а не как специальные административные районы Китая.
Обновлено в 12:34
Общество
Студентов вузов начнут отчислять по совету искусственного интеллекта
Директор EDCrunch University заверил, что рекомендации искусственного интеллекта не будут обязательными к исполнению, окончательное решение о судьбе студента будет принимать деканат.
Обновлено в 20:43
Общество
«Миссис Россия 2019» прокомментировала свою победу в конкурсе
Екатерина Нишанова из Геленджика, победившая в конкурсе "Миссис Россия 2019", прокомментировала свою победу, выразив слова благодарности тем, кто помог занять ей первое место.
Обновлено в 11:17
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП в Подмосковье
В результате инцидента погибли пять человек, из них двое - дети.
Обновлено в 15:48
Музыка
Музыкальный критик назвал скандал Наргиз и Фадеева пиар-ходом
В свою очередь сама исполнительница назвала решение Фадеева обыкновенной травлей и объявила о решении подать на продюсера в суд.
Обновлено в 09:27
Армия и оружие
В России оценили «смертоносные» штурмовики Украины
Возможное приобретение Украиной у Бразилии турбовинтовых учебно-боевых самолетов A-29 Super Tucano является ошибкой, поскольку в современных конфликтах вместо такой техники используются летающие дроны, пишет в «Известиях» военный эксперт Антон Лавров.
Обновлено в 17:04
Авто
Названы топ-10 самых продаваемых китайских автомобилей РФ
Эксперты «АвтоСТАТ» назвали самые популярные китайские автомобили на рынке РФ.
Обновлено в 09:08
Общество
Росрыболовство вводит новые правила любительской рыбалки
Обновлено 09 августа в 14:32
Политика
Канадская журналистка рассказала о «равнодушии» участников митинга в Москве
Канадская журналистка Ева Барлетт, комментируя согласованный митинг на проспекте Академика Сахарова в Москве, заявила, что никогда раньше не видела «настолько равнодушных протестующих».
Обновлено в 13:02
Армия и оружие
В США оценили российский бомбардировщик «шестого поколения» ПАК ДА
Перспективный авиационный комплекс дальней авиации (ПАК ДА), работа над созданием которого ведется в России, станет бомбардировщиком шестого поколения.
Обновлено в 12:00