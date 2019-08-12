Вице-адмирал, бывший начальник штаба Черноморского флота ВМФ России Пётр Святашов в эфире НСН заявил, что его внуки в военные игры играют лучше, чем фантазирует военный эксперт США.

с чего всё началось

Бывший начальник штаба Черноморского флота ВМФ России, вице-адмирал Петр Святашов оценил прогноз американского военного эксперта Лайла Голдстайна о столкновениях России и США в море.

Вице-адмирал оценил прогноз СМИ о столкновениях России и США в море

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