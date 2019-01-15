Армия и оружие

Вице-адмирал США заявила о профессионализме российских военных
РБК
вчера в 20:35

Российские военные показывают профессионализм во время контактов с американскими коллегами в международных водах и воздушном пространстве. Об этом в интервью порталу Defense News заявила командующая 6-м флотом США вице-адмирал Лиза Франкетти.
РБКвчера в 20:35

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В США оценили профессионализм российских военных

Газета.Ruвчера в 20:47

Вице-адмирал США оценила профессионализм российских военных

Взгляд.рувчера в 17:44

Вице-адмирал США отметила профессионализм российских военных

Российская газетавчера в 19:28

Вице-адмирал США рассказала о профессионализме российских военных

RT на русскомвчера в 18:45

В ВМС США назвали профессиональными контакты с военными РФ в Европе в прошлом году

ТАССвчера в 18:37

Вице-адмирал США заявила о профессионализме российских военных

РБКвчера в 20:35

Вице-адмирал ВМС США заявила о профессионализме российских военных

РИА Новостивчера в 17:21
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Автоматически обработаны 7182 источника, обновлено в 01:49, Ашберн
Политика

Силуанов назвал реакцию россиян на пенсионную реформу неожиданной

Тяжелая реакция российского общества на старт пенсионной реформы стала неожиданной, признал первый вице-премьер Антон Силуанов в интервью «Коммерсанту».
Обновлено вчера в 21:29
Транспорт

Три станции московского метро закрыли из-за подтопления

Обновлено вчера в 23:09
Общество

Нижний Новгород назван лучшим городом России по качеству жизни

Нижний Новгород занял первое место среди российских городов и 109-е в мире по качеству жизни.
Обновлено в 01:28
Политика

Песков ответил на вопрос, получает ли Путин пенсию

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, получает ли Владимир Путин пенсию.
Обновлено в 00:59
Происшествия

Число жертв взрыва газа в Шахтах увеличилось до двух

Напомним, взрыв бытового газа произошел в понедельник утром в девятиэтажном доме №16 на улице Хабарова.
Обновлено вчера в 22:12
Космос

Китайский зонд провел биологический эксперимент на Луне

Для эксперимента были отобраны образцы шести биологических видов, включая хлопчатник, рапс, картофель, резуховидку Таля, а также дрозофилы и дрожжи.
Обновлено вчера в 21:28
Политика

Лавров: РФ и Япония начинают переговоры о заключении мирного договора

Напомним, в ноябре 2018 года президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ встретились в Сингапуре на полях саммита АСЕАН и договорились содействовать переговорам о заключении мирного договора на базе советско-японской декларации 1956 года.
Обновлено вчера в 04:07
Экономика

«Ъ»: ФАС, ЦБ и Минфин признали внутрибанковские комиссии недопустимыми

ФАС, ЦБ и Минфин провели анализ рынка денежных переводов РФ и заявили о недопустимости комиссий за переводы внутри одного банка.
Обновлено вчера в 23:31
Армия и оружие

«Исламское государство» захватило город в Нигерии

Боевики, связанные с террористической группировкой «Исламское государство», захватили город Ранн на северо-востоке Нигерии.
Обновлено вчера в 17:24
Политика

Путин подписал указ о создании оператора по утилизации мусора

Указ о создании компании подписал президент Владимир Путин.
Обновлено вчера в 11:00
Общество

Против Дудя и Ивлеевой подали иск на 100 млн рублей

Обновлено вчера в 16:09
Происшествия

В Брянской области от взрыва газа пострадали три человека

В Мглинском районе Брянской области при взрыве газовоздушной смеси в частном жилом доме пострадали три человека, передает РИА Новости.
Обновлено в 00:42
Происшествия

В США после ДТП на дорогу вылилось более 13 тыс. литров шоколада

Обновлено в 01:22
Политика

Глава NASA согласился посетить Россию по приглашению Рогозина

Руководитель NASA Джим Брайденстайн принял предложение главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина посетить Россию.
Обновлено вчера в 19:05
Энергетика

Медведев: Правительство пристально следит за ценами на бензин

Правительство пристально следит за ценами на бензин, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.
Обновлено вчера в 07:08
Культура

Парижская опера отказалась от постановки с Сергеем Полуниным

Парижская опера отозвала приглашение танцовщику Сергею Полунину для участия в постановке «Лебединого озера», сообщается на официальной странице театра в Twitter.
Обновлено вчера в 17:14
Армия и оружие

Вице-адмирал США заявила о профессионализме российских военных

Российские военные показывают профессионализм во время контактов с американскими коллегами в международных водах и воздушном пространстве.
Обновлено вчера в 20:35
Армия и оружие

На Украине предложили закончить войну в Донбассе штурмом

Участник боевых действий в Донбассе Виталий Аверин заявил, что закончить вооруженный конфликт в регионе можно только силовым методом, передает "Обозреватель".
Обновлено вчера в 21:52
Гаджеты

«Роскачество» определило лучшие беспроводные наушники

Эксперты «Роскачества» проверили 84 пары беспроводных Bluetooth-наушников.
Обновлено в 00:00
ЖКХ

В России тариф на сбор сухих отходов могут сократить до нуля

Правительство планирует, что тариф на сбор сухих коммунальных отходов будет существенно снижен вплоть до нуля, пишет РИА «Новости».
Обновлено в 01:30
Происшествия

В Госдуму РФ внесли проект о системах газовой безопасности в домах

Законопроект, предполагающий установку в многоквартирных жилых домах автосистемы для газовый безопасности, внесен на рассмотрение в Госдуму группой парламентариев.
Обновлено вчера в 17:27
Здоровье

Роспотребнадзор предупредил о росте активности гриппа в Европе

В странах Европы продолжает расти активность вирусов гриппа, сообщает 15 января пресс-служба Роспотребнадзора.
Обновлено в 00:11
Политика

Захарова оценила письма посла США о «Северном потоке — 2»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала угрозы со стороны посла США Ричарда Греннела ввести санкции против немецких компаний, которые участвуют в проекте "Северный поток — 2".
Обновлено вчера в 19:54
Общество

В России отказались допускать к печати часть комикса о Дэдпуле

Российское издательство «Комильфо» (подразделение «Эксмо») отказалось от печати одной из глав комикса о Дэдпуле.
Обновлено в 00:58
Хоккей

Овечкин поднялся на 14-е место в НХЛ по заброшенным шайбам

Обновлено вчера в 20:45
Политика

В Японии заявили о неизменности позиции по мирному договору с Россией

В преддверии переговоров по проблеме мирного договора российский МИД сообщил о ряде беспокоивших его заявлений японского правительства, в частности, о необходимости «добиться понимания» жителей Южных Курил по вопросу о «переходе территориальной принадлежности островов к Японии».
Обновлено в 00:44
Политика

Тимошенко заявила, что у Порошенко нет шансов победить на выборах

Обновлено вчера в 16:50
Общество

«Аэрофлот» снова лишил клиента привилегий из-за критики в соцсетях

Авиакомпания «Аэрофлот» в очередной раз лишила одного из своих постоянных клиентов привилегий из-за нелестных отзывов о работе перевозчика.
Обновлено вчера в 10:58
Автоспорт

Машина Карякина перевернулась на трассе «Дакара»

Российский автогонщик Сергей Карякин, выступающий в зачете квадроциклов, попал в аварию в ходе седьмого этапа ралли-рейда "Дакар-2019".
Обновлено вчера в 14:16
Политика

Володин высказался о возвращении России в ПАСЕ

Новые международные форматы сегодня успешно замещают ПАСЕ, где не хотят обсуждать сложные темы и желают навязать свою точку зрения, сказал Володин на встрече с журналистами "Парламентской газеты".
Обновлено вчера в 11:58
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