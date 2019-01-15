Армия и оружие

Вице-адмирал США заявила о профессионализме российских военных
РБК
20:35

Российские военные показывают профессионализм во время контактов с американскими коллегами в международных водах и воздушном пространстве. Об этом в интервью порталу Defense News заявила командующая 6-м флотом США вице-адмирал Лиза Франкетти.
РБК20:35

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